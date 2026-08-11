Skandál kolem nového sdružení. Pod jeho volební peticí jsou zfalšované podpisy

Lídryně Našeho Dvora Lenka Křížová, která je ředitelkou kanceláře Místní akční skupiny (MAS) Královédvorsko, nedokáže vysvětlit, jak je možné, že se na petici objevily údaje a podpisy několika lidí, kteří o tom vůbec nemají tušení.
Náš Dvůr potřeboval k registraci kandidátky do voleb minimálně 874 podpisů, 4. srpna odevzdal archy s 984 podpisy. „V letošních komunálních volbách tak budeme jediným nezávislým sdružením kandidátů a jsme na to náležitě pyšní,“ uvedlo sdružení na svém facebookovém profilu.
Když Náš Dvůr zveřejnil informaci, že získal skoro tisíc podpisů, přišlo mi to krajně podezřelé.