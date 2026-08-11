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Skandál kolem nového sdružení. Pod jeho volební peticí jsou zfalšované podpisy

Tomáš Plecháč
  15:40

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Hlavní kandidáti sdružení Náš Dvůr pro komunální volby. | foto: FB Náš Dvůr

Zneužití osobních údajů a zfalšované podpisy doprovázejí podle zjištění iDNES.cz volební petici pro nové nezávislé sdružení Náš Dvůr, které podalo kandidátku do komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Dokument obsahuje jména lidí, kteří subjekt nikdy nepodpořili a petici nepodepsali. Městský úřad nechá záležitost prošetřit, obrátí se na státní zastupitelství.

Lídryně Našeho Dvora Lenka Křížová, která je ředitelkou kanceláře Místní akční skupiny (MAS) Královédvorsko, nedokáže vysvětlit, jak je možné, že se na petici objevily údaje a podpisy několika lidí, kteří o tom vůbec nemají tušení.

Náš Dvůr potřeboval k registraci kandidátky do voleb minimálně 874 podpisů, 4. srpna odevzdal archy s 984 podpisy. „V letošních komunálních volbách tak budeme jediným nezávislým sdružením kandidátů a jsme na to náležitě pyšní,“ uvedlo sdružení na svém facebookovém profilu.

Když Náš Dvůr zveřejnil informaci, že získal skoro tisíc podpisů, přišlo mi to krajně podezřelé.

jeden z poškozených občanů

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