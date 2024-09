Senátorem za Náchod chce být znovu hejtman. Vyzve ho starosta a režisér

Kandidáti na senátora stupňují tempo. Dosavadní senátor a hejtman Martin Červíček hledí stihnout i krajské volby. Ukázal se v nově nasazených vlacích RegioFox nebo poklepal na budoucí stavbu silnice od Náchoda k Hronovu. Jezdí na debaty do měst i televizí, odpovídá na sítích a leckde visí billboardy s jeho heslem o vůli a cestě.

Režisér a náchodský radní Tomáš Magnusek zase obráží i nejmenší obce senátního obvodu číslo 47, který sahá téměř od Hradce Králové po část Broumovska. Na sítě pouští jedno video za druhým a jeho černobílý portrét filmového hrdiny shlíží z leckterého vesnického plotu.

Starosta Jaroměře Jan Borůvka, jenž stojí v čele radnice teprve dva roky a není příliš známý, alespoň od srpna zesílil kampaň na sítích a hýří recepty, jak zlepší výstavbu bytů či stomatologickou péči.

Osobní výpady zatím není příliš slyšet, jen Tomáš Magnusek rýpe do senátora-hejtmana, že sedí na dvou židlích. Martin Červíček si však stojí za tím, že dvě funkce doteď zvládal ku prospěchu regionu.

Dvě funkce jsou výhoda, tvrdí hejtman

„Propojení regionální a celostátní politiky je prokazatelnou výhodou. Pro řešení problémů regionu i těch, které jej přesahují, dává smysl,“ tvrdí dvaapadesátiletý Červíček.

Coby hejtman zná problémy veřejné správy v kraji, coby senátor může ovlivňovat legislativu a lobbovat na správných místech, třeba u ministrů či premiéra.

Souběh funkcí zužitkoval podle svých slov třeba u chystané stavby obchvatu Náchoda, kde nedávno hrozil odklad, podobně u rychnovského obchvatu nebo přestavby rychnovské nemocnice. Vyzdvihuje i své zásluhy na tom, že stát už nechává posoudit Vysokovskou spojku a bude projektovat i modernizaci železničních tratí přes Náchod k polské hranici.

Jako další hmatatelné počiny souběhu svých funkcí jmenuje podporu Broumovu, jenž se dostal do finále Evropského hlavního města kultury, nebo podporu Jaroměři, které stát už dal konkrétní příslib na každoroční opravy v pevnosti Josefov.

Souběh funkcí by měl každý

Politolog Jiří Štefek bere souběh funkcí jako evergreen české politiky, protože se týká mnohých.

„Někteří to zvládají, jiní ne. U Martina Červíčka kumulace funkcí dosud kolizi či problém nepůsobila. Kumulace funkcí ale není zločin, je to jen otázkou svědomí či morálky dotyčného, zda mu připadá v pořádku brát dva platy souběžně, byť jeden z nich může být zákonným opatřením snížen. Na druhou stranu voliči u urny vědí, co dotyčný kandidát dělá a že v případě jeho zvolení dojde ke kumulaci funkcí,“ míní politolog.

Podle něj se však tentokrát unikátně v obvodu Náchod sešla situace, že ať vyhraje kdokoli, bude funkce kumulovat – případný hejtman nebo alespoň krajský zastupitel Červíček, starosta Borůvka i radní Magnusek.

Zbývají Ležáky, tvrdí režisér

Funkci v komunální politice by si totiž do konce volebního období v roce 2026 nejspíš nechal pedagog a režisér Magnusek, ale ještě se o tom poradí se starostou Janem Birkem.

V náchodském zastupitelstvu je Magnusek desátým rokem jako nezávislý za SOCDEM, i když naposledy stranickou značku překrylo jméno dlouholetého starosty, z toho šestým rokem Magnusek zasedá i v městské radě.

Čtyřicítku nutnou pro kandidaturu do Senátu dovršil v červenci. Je ředitelem sociální služby Společné cesty v Náchodě, již založil před osmnácti lety. Pokud by zamířil do Senátu, nekolidovalo by to prý s jeho filmařským podnikáním, nejvýš se někde objeví jako herec.

„Už nerežíruju, kromě Ležáků už nemám a asi nechci ani mít další režijní projekt. Jako producent na filmy pouze přispívám, ale vše dělá výkonný producent a já jen dohlížím,“ tvrdí tvůrce, který léta budoval rodinnou producentskou firmu a u kritiků boduje jen někdy.

Pro svůj nejambicioznější projekt, jímž je až padesátimilionový film o vypálení Ležáků, natočil první klapku před dvěma lety, ale dál kvůli chybějícím financím nepokročil.

Také jaroměřský starosta Borůvka potvrzuje, že by pozici ve městě neopustil. „Zůstal bych starostou, jelikož souběh funkce starosty a senátora se doplňuje velice dobře. Senátor nepracuje jen v Praze, ale hlavně v regionu a zkušenosti starosty k tomu skvěle využiji. V Senátu jsem pracoval devět let jako tajemník senátorského klubu, takže opravdu vím, o čem mluvím. Stihnout se to dá,“ míní šestapadesátiletý Borůvka, který cítí šanci na zvolení.

Byty, silnice, sociální oblast

Bývalý policista a majitel autodopravy Borůvka se dal k ANO v roce 2012. Rok nato se dostal na ministerstvo dopravy i k práci pro senátory. Vyzdvihuje, že na ministerstvu se mu podařilo prosadit do liniového zákona obchvat Jaroměře. I teď slibuje, že se zasadí o dopravní stavby, bytovou výstavbu či řešení nedostatku lékařů a zubařů. Už rozvěsil bannery na ploty a do voleb chce stihnout ještě i kontaktní kampaň.

Někdejší policejní prezident Červíček chce pokračovat v Senátu v bezpečnostním výboru, například kvůli kyberkriminalitě nebo přípravám záchranných složek na nepředvídatelné události, ale zajímá ho i doprava a zdravotnictví. Jak tvrdí, v závěru kampaně nic neobvyklého nechystá, s lidmi se potkává často, jen soupeři nejsou vždy féroví.

Tomáš Magnusek by se v Senátu chtěl věnovat sociální oblasti. Kampaň platí ze svého, vysílá ho hnutí „Tomáš Magnusek do Senátu“. Cítí však, že jde do poněkud nerovného souboje, i když ho podporují všichni čtyři náchodští exsenátoři. Plat si prý nenechá, zřídí nadaci.

„Čistý senátorský plat bych dával zpět do regionu. Potkal jsem během kampaně tolik lidí, příběhů, osudů, starostů a srdcařů,“ tvrdí Magnusek.

Protestní hlasy možná rozhodnou

Senátní volby nepochybně ovlivní i kampaň krajských voleb. Hnutí ANO už s rozjezdem horké části kampaně ve velkém zkritizovalo pětikoaliční vládu. To se může projevit i na souboji Červíčka s Borůvkou.

Záležet bude i na voličské účasti. V prvním kole voleb do Senátu, které se ocitá v souběhu s krajskými volbami, totiž v regionu dorazilo v minulosti k urnám nejvýš 38 procent voličů.

Politolog o výsledku velkou pochybnost nemá. „Senátorem se stane Martin Červíček, nebo Jan Borůvka. Tomáši Magnuskovi šanci nedávám, a to ani kdyby se přichýlil k SOCDEM naplno a otevřeně. Výsledek voleb rozhodne volební účast a bude záležet i na tom, jaká bude v daný moment společenská nálada. Zcela jistě budeme svědky toho, že opozice nazve senátní/krajské volby referendem o Fialově vládě,“ odhaduje Jiří Štefek.

Dokonce má za vysoce pravděpodobné, že senátor bude zvolen už v prvním kole, na což potřebuje přes polovinu hlasů.

„Pokud se ANO podaří zmobilizovat voliče proti vládě a strhnout na svoji stranu všechny hlasy protestních voličů, bude zvolen Jan Borůvka hned v prvním kole. Pokud dojde na druhé kolo, které obvykle mívá nižší voličskou účast, bude mírným favoritem Martin Červíček, který získá podporu celého pravostředého spektra. Bude také záležet, jak dopadne první kolo senátních voleb a krajské volby. Pokud by krajské volby, ale i první kolo senátních voleb dopadlo pro vládní koalici a především strany koalice SPOLU katastrofálně, nastane před druhým kolem mobilizace ve snaze zmírnit škody po prvním kole,“ vysvětluje politolog.

V osmadvacetileté historii chce do Senátu na Náchodsku vůbec nejméně zájemců. V předminulých volbách kandidovalo rekordních jedenáct lidí, v minulých šest. Politolog v tom vidí personální vyprázdněnost stran.