Angažovaný Trutnov si troufá proti ANO, naději dávají opozici krajské volby

Kdyby se zasedání Poslanecké sněmovny aspoň jednou konalo ve městě, které vygenerovalo nejvíce poslanců na počet obyvatel, centrum Uffo v Trutnově by se strojilo do slávy. Trutnov v dolní komoře parlamentu reprezentují čtyři poslanci, a to se ještě krátce po posledních volbách vzdal mandátu Jiří Hlavatý z takřka sousedního Dvora Králové nad Labem.

Třicetitisícový Trutnov bude i v říjnových volbách obhajovat pozici politicky angažovaného a současně stranicky velmi rozkročeného města. K mání bude pro celý Královéhradecký kraj nejspíš zase 11 křesel, které si mezi sebe podle aktuálních průzkumů rozdělí možná jen čtyři, nejvýš však šest stran, hnutí či koalic.



Tedy za předpokladu, že se v posledních šesti týdnech zásadním způsobem nezmění dosavadní preference. A Trutnov nabízí hned tři lídry: dlouholetého starostu Ivana Adamce (Spolu), Martina Jiránka (Piráti a STAN) a také Zdeňka Ondráčka (KSČM).

Dva z nich dokonce chtějí slavit krajské vítězství. „Chceme vyhrát a porazit jak hnutí ANO, tak koalici Spolu. Předseda Bartoš říkal, že naším cílem je zisk 25 procent. Je to cíl reálný a já se budu snažit, abychom jej v kraji splnili,“ řekl Jiránek.

„Také my chceme vyhrát. Velkým úspěchem by bylo pět krajských poslanců z naší koalice, spokojený však budu i se čtyřmi. Byli jsme sice jediní v republice, ale loňské krajské volby ukázaly, že ANO se opravdu dá porazit,“ zdůraznil Adamec.

Před čtyřmi lety ve sněmovních volbách však v kraji hnutí ANO dominovalo. Pobralo téměř 32 procent hlasů a přivlastnilo si pět mandátů z 11, které se tehdy rozdělovaly. Do Sněmovny se za ně dostali Klára Dostálová, Jiří Mašek, Pavel Plzák, Petr Sadovský a Jiří Hlavatý, jenž proskočil až z 18. místa kandidátky.



Měsíc poté se však svého mandátu vzdal a nahradila jej Eva Matyášová. Dalších šest stran získalo jen po jednom poslanci, v poslaneckých lavicích usedli Ivan Adamec, Martin Jiránek, Zdeněk Podal (SPD), Zdeněk Ondráček, Jan Birke (ČSSD) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Zatímco tehdy kandidovalo rekordních 24 subjektů, letošních 17 je naopak nejnižší počet, který tu naposled byl v roce 2010. Před čtyřmi lety většina stran kandidovala samostatně, letos vznikly dvě silné koalice, Piráti se STAN a uskupení Spolu tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Nepřekvapiví lídři

Poslanec Podal je letos dvojkou kandidátky SPD po Vladimíře Lesenské, Bělobrádek dvojkou kandidátky Spolu. Ostatní dosavadní poslanci včetně poslední jedničky ANO Kláry Dostálové přijali pozice lídrů na kandidátkách svých stran.

Není kde brát? Schází mladší ročníky? Podle politologa a historika Jana Květiny z Historického ústavu Akademie věd a z Univerzity Hradec Králové nasazení lídrů souvisí s vnitřní strategií a image každé strany:



„Nelze se tedy divit, že komunisté a sociální demokraté sází v kraji na dlouhodobě osvědčené persony, neboť obě strany cílí především na voliče středního či staršího věku. V případě koalice Spolu můžeme pozorovat vcelku vyvážené čelo kandidátky, neboť na prvních místech jsou kromě zkušených matadorů i relativně mladí nováčci. Specifickou situaci představuje kandidátka hnutí ANO, jež vzhledem ke své vládní pozici využívá k propagaci mediální viditelnost vládních tváří.“

Hnutí ANO, jako minulého hegemona, opět do voleb povede poslankyně a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Na dalších místech by měli kandidovat poslanci Jiří Mašek, Petr Sadovský a Jana Berkovcová. Bez šancí není ani pětka trutnovský poslanec Pavel Plzák nebo osmička starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

Ředitelka Domova U Biřičky i starostka Buků

Lídra kandidátky Spolu Adamce doplňuje velmi silná dvojka, expředseda KDU-ČS Pavel Bělobrádek, který je populární především na Náchodsku a v menších obcích. S návratem do vysoké politiky to myslí vážně i trojka - exposlanec advokát Pavel Staněk, překvapit může starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák anebo ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková, jež proslula coby hlasitá kritička vlády za času tvrdých restrikcí proti šíření covidu.

A zdolat ANO si troufá i koalice Pirátů a STAN. Poslanec Martin Jiránek se o své spolustraníky opírá i na třetím a čtvrtém místě, která patří Tomáši Ungerovi a Michalu Čepelkovi, Starostové dodali druhého Josefa Cogana a pětku, bývalého primátora Hradce Králové a diplomata Martina Dvořáka.



Velmi zajímavá je také sedmička, starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Ta se v červenci vzbouřila proti návštěvě ministryň Kláry Dostálové a Aleny Schillerové z hnutí ANO, které odmítla pustil do zrekonstruované základní školy.

„Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem,“ napsala tehdy starostka Mladých Buků na twitteru.

Kdo proskáče letos?

Skokani voleb mohou zamíchat pořadím i letos. „Umístění na zadní příčky kandidátních listin může souviset jak s vnitrostranickými boji, tak s individuální taktikou jednotlivců. Například v případě bývalého hejtmana pana Štěpána se evidentně nejedná o snahu skrýt vlastní ambice, ale o způsob jak šalamounsky vyřešit nepříjemnou situaci, kdy na jedné straně je Štěpán hlasitým kritikem současného vedení ČSSD, ale na druhé nechce, jako některé jiné výrazné tváře sociální demokracie, svou stranu definitivně nechat ve štychu. Martin Dvořák byl kdysi poměrně populárním hradeckým primátorem, jemuž se ale nevyhnul finanční skandál. I to může být důvod, proč figuruje až na páté pozici. Ale i z pátého či osmého místa je cesta k mandátům v případě vysoké volební podpory a preferenčních hlasů poměrně snadná,“ soudí Jan Květina.

O vítězství hodlají svést souboj hnutí ANO, koalice Spolu a pirátskostarostovské uskupení. Podle průzkumů je s odstupem čtvrtá SPD a kolem pětiprocentní hranice krouží hned tři subjekty - Přísaha, ČSSD a KSČM.

„Upřímně by mne překvapilo, pokud by pětiprocentní uzavírací klauzuli překročily všechny tyto tři strany, neboť zejména mezi sociální demokracií a komunisty se souboj o voliče přesunul do pozice kdo s koho. U Přísahy je vzhledem k její nové pozici situace daleko méně čitelná, neboť po úspěšném raketovém startu se aktuálně projevuje obtížnější srozumitelnost, co bude toto uskupení po volbách prosazovat, a především i v jejím případě zde nalezneme snahu zaujmout ty voliče, kteří odmítají podporovat přímo Andreje Babiše, ale zároveň nevěří ani dědictví ODS, ani pirátské alternativě,“ míní Jan Květina.

„Dle mého soudu získají Spolu, ANO a Piráti se STAN devět, či dokonce deset mandátů z předpokládaných rozdělovaných 11 křesel. Neočekávám, že se do Sněmovny z kraje prosadí ČSSD a na hraně to bude mít KSČM, která pokračuje ve svém politickém propadu a jako takřka koaliční strana Babišovy druhé vlády nepředvedla vůbec nic a ze svých slibů voličům také nic neprosadila. Naopak za takřka jisté považuji, že mandát z kraje si do Prahy odnese SPD,“ předpověděl politolog Jiří Štefek.