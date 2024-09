Kempičům neunikl ani Stříbrňák. Záchody čisté, lanový park vyčerpávající

Policie prověřuje úmrtí dvou lidí nalezených v bytě na sídlišti v Hostinném na Trutnovsku. Muže středního věku, který byl ve stejném bytě, převezla záchranná služba do nemocnice. U obou zemřelých...

Až se za deset let lidé v Náchodě budou poohlížet po nové práci, dost možná do výběru zahrnou i nabídky z Hradce Králové. Spojení mezi městy má výrazně zrychlit. Ministerstvo dopravy tento týden...

Chci si ještě zahrát play off, říká brankář Veverka o návratu do Jičína

Že by se do jičínské extraligové kabiny jako aktivní hráč ještě vrátil? S tím brankář Filip Veverka před dvěma lety při svém odchodu do nižší německé soutěže už moc nepočítal.