Chytrý vodoměr ohlásí poruchu, na Náchodsku sbírají data přes antény

Vodoměry tam odečítají na dálku, a tak nejenže jsou nezávislí na tom, zda jim obyvatelé domu v danou hodinu otevřou, ale především mají kontinuální přehled o spotřebě vody ve městě.

„My jsme došli k závěru, že odečítat mechanické vodoměry je jedna z nejpracnějších činností, které děláme, a současně s největší chybovostí, které se dopouštíme. Hledali jsme alternativu, jak se této činnosti zhostit co nejlépe,“ říká jednatel městské firmy Voda Červený Kostelec Antonín Šlechta.

Před devíti lety tak v Kostelci začali s vodoměry umožňujícími dálkový odečet. Díky tomu nemusí odečítač chodit přímo do domů nebo se soukat do vodoměrných šachet, ale stačí mu v autě si otevřít notebook s připojenou anténou a bezdrátově načíst stavy měřidel v ulici.

Podobný systém znají obyvatelé řady panelových domů, kde se pro usnadnění odečtů používají vodoměry s rádiovým signálem. Lidé nemusí být doma a odečet se provede automaticky.

„Často to má na starost někdo ze společenství vlastníků. Stačí mít anténu do USB a v počítači program. Někde to obstarává firma, která pro dům zařizuje rozpočítání nákladů,“ sděluje Miloslav Plass ze zákaznického centra Královéhradecké provozní, která dodává vodu na zhruba 38 tisíc odběrných míst v krajském městě a okolí.

Jenže ani systém, kdy odečítač chodí a data sbírá do notebooku, brzy v Červeném Kostelci nestačil, a tak se firma rozhodla jít ještě dál.

Každý dům na síti

„Jak se zahušťovala síť těchto vodoměrů, logickým krokem bylo místo odečítačky postavit někde zařízení, které by sbíralo data z vodoměrů trvale a posílalo je někam, kde by se s nimi dalo pracovat,“ vysvětluje Šlechta.

Červený Kostelec proto před dvěma lety oslovil firmu z oblasti radiokomunikací, která pro město sestrojila speciální snímače signálu. Ty jsou umístěné na sloupech veřejného osvětlení, každý dokáže zachytit data až ze stovky vodoměrů a poslat je na centrální server. V pilotní fázi vodohospodáři takových antén rozmístili 150. Nyní jich mají kolem 350 i v okolních obcích, kam společnost vodu dodává.

„O pilotní projekt měl tehdy zájem i Královéhradecký kraj, který nám na pořízení systému přispěl. Díky tomu jsme mohli napojit 80 až 90 procent odběrných míst,“ pokračuje jednatel.

Královéhradecký kraj tehdy systém podpořil, aby otestoval jeho možnosti a přínosy. Tehdejší radní pro životní prostředí a zemědělství Karel Klíma (KDU-ČSL) v nových technologiích viděl příležitost, jak bojovat s extrémně suchými sezonami, kdy úřady místy zakazují odběr vody k jiným než pitným účelům.

„Díky kontinuálnímu sledování odběrů bychom získali důležitá data o spotřebě a mohli na ně účinně reagovat,“ hodnotil před lety pilotní kostelecký projekt Klíma.

Haló, někde vám teče voda

V městské síti s 2,9 tisíce odběrných míst je nyní 2,5 tisíce vodoměrů s dálkovým odečtem. Přístup do sítě jich má zhruba 90 procent. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Vodohospodáři díky chytré vodoměrné síti dokáží odhalit havárie a další úniky vody. Systém sbírá data z měřičů každou hodinu, i když ne vždy se takzvaným opakovačům podaří s přístrojem spojit. Operátoři na dispečinku tak téměř okamžitě zjistí, že někde dochází k většímu odběru vody než obvykle.

„Najednou jsme se dozvídali, kde jsou problémy. Někdo si třeba napouštěl vodu do sudu a zapomněl na to. Teklo to tam půl dne, my jsme si toho v našem systému všimli a volali jsme jim. Paní nám pak děkovala. Jindy nám zase někdo vynadal, co je nám po tom. Měli jsme k řešení už spoustu případů, buď trvalých, nebo jednorázových velkých úniků,“ shrnuje Antonín Šlechta.

Od října navíc firma spustila zákaznický portál, v němž se lidé mohou na data ze svého vodoměru podívat. Aplikace je navíc e-mailem upozorní na neobvykle velký odběr, který může znamenat poruchu na vnitřním rozvodu v domě, třeba na prasklé potrubí nebo protékající záchod.

Rychnov je na začátku

Červený Kostelec není jediným městem, kde podobné novinky zavádějí. Od loňského léta začal chytré vodoměry instalovat také Rychnov nad Kněžnou. Zatím jde o pilotní projekt zahrnující velké odběratele, školy či městské organizace. V první fázi chtějí městské vodárny pořídit 150 přístrojů.

„Je to projekt na tři roky. Nyní máme chytré vodoměry osazeny na 50 místech. V dalším kroku osadíme chytré vodoměry i na rozvodné síti, abychom mohli sledovat, zda tam nedošlo k havárii, také jednotlivé úseky,“ říká jednatel společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou Jiří Šíma.

Zatímco v Červeném Kostelci používají běžné radiové vodoměry s malým dosahem a potřebují proto stovky antén, v Rychnově zvolili jinou technologii, která zvládá přenosy na velkou vzdálenost. Podobný systém už roky používají také v Hradci Králové. Jenže jen u zlomku odběratelů.

„V naší síti máme zapojeno asi 38 tisíc vodoměrů, z nich tak 1,5 tisíce umožňuje dálkový odečet. Ve většině případů, je to asi 90 procent, se používá spojení přes radiové vlny. Asi v 10 procentech jsou vodoměry se SIM kartou, které se připojují přes mobilní signál,“ sděluje Miloslav Plass z Královéhradecké provozní.

Chytré vodoměry v krajském městě a okolí jsou především u velkých odběratelů, ve veřejných budovách nebo tam, kde k odečtům kvůli vysokému odběru dochází každý měsíc. To jsou třeba bazény, školy, velké průmyslové provozy a podobně. Takových je na Hradecku 220.

„Město používá chytré vodoměry i k tomu, aby monitorovalo spotřebu ve školách nebo aby rychle zjistilo únik vody. Instalujeme je také tam, kde mají odečítači ztížený přístup, například do nebezpečných šachet a podobně,“ vysvětluje Plass.

Podle vodohospodářů je systém chytrých vodoměrů jednoznačným trendem budoucnosti. V Hradci Králové ho však v současnosti neplánují masově rozšiřovat. Podle Plasse je to hlavně kvůli vysoké ceně. Firma nabízí chytré vodoměry nadšencům za 15 tisíc korun na pět let, což je zákonná lhůta pro výměnu měřidel.

„Nejde jen o cenu samotného přístroje, ale také o technologické zázemí. Systém navíc zatěžuje i poměrně velké procento falešných chybových hlášení, která musíme ověřovat. To jsou náklady, které je třeba zahrnout,“ upozorňuje Plass.

Samotné vodoměry s dálkovým odečtem, které se používají třeba u bytů v panelových domech, stojí do tisíce korun. Ty však mají jen krátký dosah v řádu desítek metrů. Právě takové používají v Červeném Kostelci.