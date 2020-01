Vodním záchranářům na Rozkoši se vrátily ukradené motory, musejí je opravit

Z loděnice v autokempu u Rozkoše kdosi ukradl dva lodní závěsné motory a palivovou nádrž na benzín s téměř třiceti litry benzinu během víkendové noci v červenci 2018. Na to, že jim někdo ukradl potřebnou techniku, přišli záchranáři ráno, když chystali čluny.

Záchranáři na Rozkoši Vodní záchranáři jsou součástí integrovaného záchranného systému, do akce je povolává dispečink hasičů. Drží o prázdninách nepřetržitou službu u vodní nádrže a poskytují tam první pomoc také o některých víkendech, třeba při sportovních akcích. Loni v létě například pomáhali pátrat po ztracené dívence.

„Museli jsme dokoupit jinou techniku, abychom mohli provádět výcvik s dalšími záchranáři. Nemohli jsme čekat. Ani jsme nevěděli, zda se podaří motory najít nebo v jakém budou stavu,“ popsal Vratislav Vrábel, který Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže na Rozkoši vede.



Záchranka si převzala motory asi před dvěma týdny. Teď se domlouvá se servisní firmou na opravě. Motory se budou muset rozebrat a vyčistit, protože v nich vytekly provozní kapaliny.

„Jsme rádi, že policie konala a motory našla. Působíme jako občanské sdružení a vyděláváme si na činnost brigádami a školeními, dotace od státu do této oblasti moc nefungovaly. Je to těžké. Když se to stalo, lidé na to dost reagovali, třeba i tím, že by se za to měly sekat ruce. Je špatné, když někdo okrade záchranáře a ti pak nemohou vyjet k zásahu,“ podotkl Vrábel.



Po krádeži musel spolek dokoupit palivovou nádrž k velkému člunu a také si opatřil jiné motory k dvěma menším člunům, které slouží pro výcvik méně zkušených záchranářů. Další velký člun mají na sezonu zapůjčen z Prahy.

Při krádeži záchranka přišla i o nový přívěs na přepravu lodí. Celková škoda byla kolem sto tisíc korun.



„Případ není zcela uzavřen, i nadále probíhají další procesní úkony, proto není možné v tuto chvíli sdělit podrobnější informace. Veřejnosti za cenné podněty děkujeme,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková. Pachateli hrozí až dvouletý trest vězení.