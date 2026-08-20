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Dvojice vykrádala školy i firmy, protřelí kriminálníci stříkali kamery sprejem

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  11:53
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).

Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026). | foto: Policie ČR

Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
12 fotografií
Kriminalisté obvinili dva muže ve věku 31 a 34 let ze série vloupání do školských zařízení na území čtyř krajů. Na svědomí mají nejméně 25 skutků, při nichž způsobili škodu okolo jednoho milionu korun. Mladší z dvojice už je za předchozí trestnou činnost ve vězení, druhého poslal soud do vazby.

Pestrou kriminální minulost mají za sebou oba recidivisté. Mladší nastoupil na základě dřívějšího rozsudku do vězení v polovině července, starší až do dubna pobýval za mřížemi v Rakousku.

Mezitím stihli společně spáchat celkem 25 skutků v Královéhradeckém, Středočeském a Libereckém kraji a na Vysočině. Stačil jim k tomu červen a část července.

„Formou spolupachatelství se měli dopouštět trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, a to v různých kombinacích. Mladší z obviněných je navíc stíhán také pro přečin porušování domovní svobody,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.

Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).
12 fotografií

Muži se zaměřovali především na školy a školská zařízení. Loupit chodili v pozdě večer a v noci. Občas rozšířili své cíle i o firemní provozovny.

„Zaměřovali se zejména na krádeže finanční hotovosti, drobných cenností, trezorů, příručních pokladen, elektroniky a dalších věcí. Posledním lupem bylo kromě finanční hotovosti také dvanáct lahví prosecca,“ popsala mluvčí.

Celková způsobená škoda se pohybuje okolo jednoho milionu korun. Přibližně polovinu částky ovšem tvoří škoda vzniklá při násilném vloupání do objektů. Aby dvojice ztížila své odhalení, stříkala barvou kamery a čidla zabezpečovacích systémů. Když to šlo, odpojili pachatelé také datové nebo elektrické kabely těchto zařízení.

Případ objasnili kriminalisté z Královéhradeckého kraje ve spolupráci s kolegy ze středních Čech. Pomohly hlavně expertizy zajištěných stop. Staršího z mužů se podařilo vypátrat ve Středočeském kraji, kde se ukrýval v areálu firmy svého známého. Mladšího kriminalisté odhalili v trestanci, který nastoupil do vězení již v polovině července.

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„Oba muži byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnost soudně trestáni. Na staršího z nich soud uvalil vazbu z obavy, že by mohl v trestné činnosti pokračovat,“ doplnila Hynková.

Věci zajištěné při domovních prohlídkách budou po provedení nezbytných procesních úkonů vráceny jejich oprávněným majitelům.

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