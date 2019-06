Vlci obhlížejí Orlické hory druhý rok, farmáři už zabezpečují stáda

Když zoologové před čtyřmi lety potvrdili trvalý výskyt vlka na Broumovsku, jen málokdo v Orlických horách si připouštěl, že by se šelma mohla za pár let rozšířit i tam. Jeden z prvních, kdo na tuto možnost upozornil, byl v závěru roku 2017 vedoucí archeoparku Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou Bohumír Dragoun, jenž v pravěké vesničce chová ovce a kozy.

Už tehdy upozorňoval, že pro vlka jsou Orlické hory vzdálené jen dva noční běhy. To se potvrdilo loni na jaře, kdy vlčí hlídky Hnutí Duha našli na hřebeni mezi Olešnicí a Deštným stopy svědčící o výskytu vlků.

„Měli jsme hlavně nálezy trusu, dokonce i nějakou strženou kořist. Ale bylo to jen sporadické, nevíme, kolik to bylo jedinců. Nemáme ani geneticky potvrzené, odkud ti vlci přišli. Určitě to nebyla smečka, která by operovala jen v Orlických horách, spíše prozkoumávali terén,“ popisuje Miroslav Kutal, který má v Hnutí Duha na starost ochranu velkých šelem.

Další stopy i stržená zvířata našli ochranáři v Orlických horách i letos.

„Objevují se také svědectví z druhé ruky, která však nemáme ověřené. Od lesníků jsme se dozvěděli, že se vlk snad objevil u nějakého hospodářství v oblasti Nového Hrádku. Monitorovací činnost dál probíhá ze strany jak lesníků, kteří mají fotopasti, tak hlídek Duhy. I my se při práci v terénu díváme po možných stopách vlků,“ říká zástupce vedoucího CHKO Orlické hory Rudolf Remeš.

Dosud šlo o vlky, kteří se nejspíš z nedalekých Stolových hor v Polsku do Orlických hor zaběhli, ale podle některých teorií by tam už letos mohli vlci přesídlit trvale.

„Ono se to stane a bude to velmi rychlé. Jak budou mít vlci na Broumovsku mladé, starší členové musejí opustit smečku a budou hledat další prostory,“ varuje Bohumír Dragoun.

Bude záležet, kam se vydají mladí vlci

Podle Kutala to však nemusí být pravidlem. Vlci z loňského vrhu mohou se smečkou zůstat ještě jeden rok.

„K rozptylu mladých jedinců může docházet i na podzim. Záleží to na více faktorech, třeba na potravní nabídce v místě. Vlci ale často kolonizují vzdálenější oblasti. Ze Stolových hor mohou přejít třeba do Jeseníků, naopak do Orlických hor mohou přijít i z jiných částí Polska,“ říká.

Muzeum v Deštném v Orlických horách v únoru uspořádalo přednášku o návratu vlka, na kterou dorazilo asi 60 lidí. V dubnu pak zorganizovalo seminář pro zemědělce, na kterém vystoupili odborníci ze Správy CHKO Orlické hory, z Hnutí Duha, Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) i zemědělec a starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant, který referoval o zkušenostech tamních chovatelů s vlky.

Právě Havrlant je jedním z pěti zemědělců, kteří zažalovali stát o povolení k odstřelu vlků. Prosazuje, aby zákon vymezil oblasti, kde mohou vlci žít neomezeně.

„Nabízí se národní parky celé Evropy. Na druhou stranu se vymezí zemědělská krajina, kde vlci nebudou tolerováni,“ vysvětluje Tomáš Havrlant a dodává, že uzavření stád do ohrad dobytek před vlky neochrání.

Farmáři z Broumovska sepsali petici proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace. Tu nyní zvažují podepsat i obce v Orlických horách. Zastupitelé Deštného o tom budou jednat v červnu.

Budu vlky plašit střelbou do vzduchu, chystá se farmář

Že oplocení pastvin, jak ho navrhují ochranáři z Hnutí Duha i pracovníci AOPK, není účinné, si myslí i zemědělec Jiří Jiránek, který hospodaří na 300 hektarech v Olešnici v Orlických horách a chová 150 kusů skotu na maso.

„Dokážete si vůbec přestavit, že by někdo pastviny oplotil kari sítěmi zakopanými 30 centimetrů do země? Vůbec nikdo nekouká na to, že je tam i divoká zvěř, která potřebuje migrovat. Oni furt vidí jen toho vlka a nic jiného je nezajímá, to je strašně krátkozraké,“ říká.

Jiránek patří ke skupině orlickohorských zemědělců, kteří se na příchod vlků již začali připravovat. Protože se zabývá i myslivostí a má v pronájmu tamní honitbu, má přehled o terénu i divoké zvěři v okolí.

„Jakmile se tu vlci ukážou, dokážu se zařídit podle sebe. Mám všude postavené posedy a myslivecké žebříky, takže je zatím budu plašit střelbou do vzduchu,“ plánuje Jiránek.

K preventivním opatřením před vlky už sáhl i Bohumír Dragoun. Zatímco dříve nechával ovce a kozy ve skanzenu, nyní je na noc zavírá do kamenného chléva, kde jsou v bezpečí.

Divoká šelma si cestu k potravě najde, říká chovatel z Kunvaldu

„Zaháním je, protože o ně mám strach. Je to sice hodina denně, ale to se nedá nic dělat. Každé ráno vezmu vodicího beránka za obojek a dojdu se stádem do skanzenu, večer je zase vodím zpátky. Bohužel je tak ochuzuji o jejich způsob života. Tato zvířata jedí hodně ráno a večer. Sice se napasou, ale je to jiné, než když se mohou pást do devíti večer,“ líčí Dragoun, který plánuje ve skanzenu i stavbu ohrad pro případ, že by vlci přišli přes den.

Většina zemědělců v Orlických horách se však k příchodu vlků staví vlažně. Může za to hlavně nárůst náhrad za stržené kusy. Stát od loňska vyplácí farmářům za usmrcená zvířata obvyklou cenu, za jakou by se prodala na trhu. Části zemědělců je proto jedno, zda zvířata prodají, nebo o stejnou sumu požádají stát. Navíc se připravuje novela vyhlášky, podle níž by stát hradil i náklady za ohledání veterinářem a kafilerii.

„Kdo nemá plemenný chov, není na tom škodný. Bránit se proti vlkům dost dobře nejde. Je to divoká šelma, a ta si cestu k potravě najde,“ upozornil už dříve chovatel ovcí suffolk z Kunvaldu Jiří Hovorka.

„Chceme našim zvířatům dopřát normální smrt, ne že budou mít utrženou nohu a budou ještě žít. Chováme je sice na maso, ale ne proto, aby trpěly,“ oponuje Bohumír Dragoun.

Nejvíce ohrožení jsou farmáři v hřebenových partiích Orlických hor. Ti v nižších polohách, dál od hlavního hřebene, se zatím vlka příliš neobávají.

„Nepředpokládám, že přijdou až k nám do Liberka. Myslím, že zůstanou v těch lesních komplexech u Zdobnice, Deštného a Sedloňova,“ míní chovatel Ladislav Kotyza z Liberku, kterému spíš dělají starosti toulaví psi. I ti útočí na stáda podobně jako vlci.