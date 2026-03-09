Na Broumovsku vlci budí mnohdy zlost, když farmáři bombardují ministerstvo žádostmi o jejich odstřel. To v Orlických horách o nich místní buď neví, anebo se s nimi naučili žít. Někteří je dokonce berou coby vítanou součást krajiny.
V Orlických horách jsou vlci od roku 2018 a podle nedávného monitorování pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) jich tu ve dvou smečkách žije 13 až 18.
Vyválený v tom hnoji a smradu jsem ve stanu dřepěl 12 hodin a čekal. Marně. Nevydržel jsem, sbalil se a odešel. A pak koukám na fotopast...