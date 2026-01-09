Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Autor:
  12:32aktualizováno  12:42
V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz dělilo vlaky asi 10 metrů. Mimořádnou událost nyní vyšetřují, provoz na trati byl po třech hodinách obnoven.
Hlavní nádraží v Trutnově

Hlavní nádraží v Trutnově | foto: Miloš Šálek

Kolejiště stanice Trutnov hl. n.
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
7 fotografií

Událost se stala kolem 9:40. Drážní inspekce se případem nezabývá, řeší ji pouze Správa železnic a České dráhy.

„Událost se vyšetřuje, ale podrobnosti nemám. Šlo o špatně postavenou vlakovou cestu, k žádné srážce nedošlo,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Zdroj iDNES.cz uvedl, že vlaky zastavily asi jen deset metrů od sebe. O tom, že by se soupravy dostaly tak blízko, Kavka neměl informaci. Podle jeho odhadu se jedná o drobnější událost, když se jí nevěnuje Drážní inspekce.

Posunovací vůz vjel do cesty nákladnímu vlaku, zastavily 13 metrů od sebe

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrdil, že vlak vjel na kolej, kde neměl být.

„Vlaková cesta byla postavena na kolej, kde už stál jiný vlak. Nevím však, na jakou vzdálenost ten přijíždějící zastavil. Vlak vjížděl do nádraží pomalu a zastavil bezpečně,“ sdělil Šťáhlavský. „Musí se to vyšetřit, poté bude provoz obnoven,“ předeslal.

Web Českých drah uvádí, že provoz byl zastaven kvůli dopravní závadě. Vlaky nejely na trati 040 mezi Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou, a to od Trutnova do Pilníkova. Na trati 032 z Jaroměře do Svobody nad Úpou nejely mezi Trutnovem a Svobodou. Cestující tam přepravovaly náhradní autobusy. Mimořádnost skončila ve 12:37.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  12:57

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Hlavní nádraží v Trutnově

V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...

9. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:42

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  12:38

Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.

8. ledna 2026  12:07,  aktualizováno  12:33

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

8. ledna 2026

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

8. ledna 2026  5:11

Na Hradecku shořel autobus. Cestující unikli, řidič se nadýchal kouře

U Žantova na Hradecku shořel autobus. (7. ledna 2026)

V Žantově na Královéhradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče...

7. ledna 2026

Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Hradecké obchodní centrum Futurum čelí kritice kvůli tlačenici po pátečním útoku v nehtovém studiu. Lidé na sociálních sítích upozornili, že evakuační východ byl v prvních chvílích zablokovaný. Lidé...

7. ledna 2026  11:21

Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...

6. ledna 2026  16:57

V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít

V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...

V pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku hořelo. Požár vznikl v přístřešku v obytném domu v Okružní ulici. Hasiči zasáhli včas, takže oheň do podkroví nepronikl. Příčinou se zabývá vyšetřovatel.

6. ledna 2026  16:18

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Hradec začne opravovat dům Harmonii, stěhování senioři nesou těžce

Čtrnáctipatrový dům seniorů Harmonie I na hradecké Benešově třídě se potýká s...

Blíží se rekonstrukce domu Harmonie, který vznikl v Hradci Králové v 80. letech jako bezpečný přístav pro seniory. S částkou více než 523 milionů půjde v historii města o nejvyšší investici do...

6. ledna 2026  9:20

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  21:58,  aktualizováno  6. 1. 8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.