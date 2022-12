Orchestriony nahradí modernější soupravy, v Trutnově vyjede městský vlak

Nemít po ruce kalendář, mohl by si cestující na některých nádražích na Trutnovsku připadat jak o desítky let nazpět. V době, kdy se autobusy neobejdou bez nízkopodlažního vstupu, klimatizace nebo wi-fi přípojky, přijíždějí do stanic v Trutnově, Vrchlabí či Martinic staré motoráky řady 810, které příští rok oslaví půl století od spuštění výroby.

Nyní provozované vozy jsou samozřejmě mladší, i tak orchestriony, jak se jim kvůli velkému hluku přezdívá, brzy dohrají. Právě na Trutnovsku je v neděli vystřídají modernější regionovy.

Při nedělní změně jízdních řádů zmizí motoráky z tratí Trutnov - Svoboda nad Úpou, Trutnov - Vrchlabí, Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Jablonec nad Jizerou, Stará Paka - Lomnice nad Popelkou a Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové.

Obměnu vozového parku umožní nasazení třívozových souprav Regionova na trati z Hradce Králové do Jičína a Turnova. Právě odtud České dráhy přesunou stávající dvouvozové jednotky do Podkrkonoší.

„Větší kapacita bude dobrá především v turistické sezoně v oblasti Českého ráje,“ uvedl Petr Pošta z Českých drah.

Staré motoráky do června pojedou ještě na některých spojích z Týniště nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách, z Meziměstí do Opočna a Dobrušky a v sezoně z Adršpachu do Teplic nad Metují. Později by i je měly podle plánů kraje nahradit regionovy.

„S červnovým termínem nadále počítáme. S Českými drahami nyní dolaďujeme plány na obměnu,“ potvrdil vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček. Motoráky zůstanou jen na linkách z Trutnova do Královce a na některých spojích z Lomnice nad Popelkou do Mladé Boleslavi.

Nejvýraznější časovou změnou je posun doby odjezdu spojů z Náchoda do Chocně s obnovenými přípoji ve Václavicích, stav se vrátí do podoby z loňského roku. Prodlouží se trasa dvou párů spěšných vlaků jedoucích nyní z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí. Ty pojedou až do Letohradu a cestujícím v Týništi odpadne přestup.

Městská linka pro Trutnov

Novinkou je také zřízení městské linky v Trutnově, kterou financuje tamní radnice. Od března bude jezdit na trase Trutnov hlavní nádraží - Libeč, a to v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce. Půjde o 8 párů, které mají pomoci ucpané dopravě hlavně po zprovoznění polské dálnice k hranicím.

„Při zhuštění dopravy by vlakové spoje byly rychlejší. Jen pro představu – jízdní doba autobusu z Poříčí na Zelenou Louku činí 23 až 31 minut. Bohužel z technických důvodů není možné zřídit linku, která povede napříč celým Trutnovem z Horního Starého Města až do Libče,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa (ODS). Trutnov si alespoň vyjednal, aby na zastávkách Trutnov-Staré Město a Mladé Buky zastavovaly všechny vlaky do Svobody nad Úpou.

Ke změnám v neděli dochází také u autobusových linek. Výrazně se to promítne do spojů ze Dvora Králové nad Labem přes Českou Skalici do Náchoda, dosud polovina končila ve Skalici, nyní jich více pojede až do Náchoda. Nový pár dopoledních spojů zamíří také ze Dvora do Hořic. Úprava na trase Dvůr - Náchod umožní zrušit některé spoje z Hradce přes Jaroměř do Náchoda a nahradit je dílčími spoji s přestupem v Jaroměři nebo ve Skalici.

K posunům či rušení dojde také na Novobydžovsku, ale linka z Bydžova do Kopidlna se oproti současnému stavu rozšíří. Dopolední spoj nyní jezdí jen tři dny v týdnu, nově pojede denně. Posílí také páteční linky z Jičína do Hradce a zpět. Kvůli změnám jízdního řádu vlaků z Náchoda do Chocně přestanou jezdit tři dočasné autobusové spoje z Dobrušky. Úpravy čekají také víkendové linky.

Více spojů na hory

S novými řády dojde ke zpravidelnění dálkové linky Praha - Jičín - Špindlerův Mlýn. Z Krkonoš autobus vyjede každou sudou hodinu, z Prahy několik minut po liché. Úprava umožní začlenit linku do přípojové skupiny v Jičíně, což cestujícím z Jičínska zajistí přestupy do Prahy i do Krkonoš. Další přestupní uzly budou v Jilemnici a ve Vrchlabí.

Posílení autobusové dopravy potěší lyžaře mířící na Šerlich v Orlických horách. Po zkušenostech z minulých let kraj posílí víkendové spojení z Deštného na Šerlich na 19 spojů na hřeben a na 17 ze Šerlichu do Deštného. Pojedou od 17. prosince do 19. března o víkendech a svátcích.

„Oproti mimosezonnímu víkendovému a svátečnímu provozu pojede o deset spojů víc ve směru na Šerlich a o devět z Šerlichu do Deštného. Kvůli nízké poptávce nepojede do Orlického Záhoří tolik spojů jako vloni," řekl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Kraj i obec Deštné si od novinky slibují omezení problémů s parkováním na Šerlichu, kde v zimě kolabuje doprava. Lyžaři by měli auta odstavit v Deštném a dál jet autobusem, který přepraví i vybavení. To by mělo být v obalu, u běžek stačí sepnutí k sobě.