Vlakem na výlet do Kuksu, kde vizionář Špork vybudoval ostrov barokního umění

Tak velkou koncentraci barokního umění na jednom místě jinde u nás nenajdete. Hrabě František Antonín Špork v první polovině 18. století Kuks ve východních Čechách proměnil v unikátní ostrov barokní kultury. Bývalý lazaret pro válečné veterány, dobovou lékárnu, hrobku, Braunovy sochy ctností a neřestí nebo ojedinělý skalní betlém mohou návštěvníci obdivovat dodnes.

Vlaková zastávka na jedné z nejstarších českých železnic, zprovozněné už v roce 1858, se navíc nachází přímo před branami Šporkova panství a dostanete se na ní spojem Českých drah. Od vlaku je to k barokní perle z kopce jen pár kroků.

V Kuksu se vám bude hodit chytrý telefon, díky aplikaci s rozšířenou realitou se vrátíte v čase o 300 let zpátky a prohlédnete si už dávno neexistující stavby na pravém břehu Labe. Více se dozvíte v aplikaci Vlakem na výlet.

Hrabě Špork spolupracoval s nejlepšími umělci své doby. Lázně, honosná rezidence, kostel, hrobka nebo hospitál pro vysloužilé vojáky, to všechno zde vyrostlo během pár let a na pravém labském břehu většina budov stále stojí. Rozsáhlá rekonstrukce za stovky milionů korun, završená před pěti lety, z barokního areálu udělala prvotřídní turistickou destinaci.

„Hrabě Špork se zpočátku snažil budovat kariéru a dostat se mezi tradiční českou šlechtu v Praze, což se mu ne úplně podařilo. Když jako nejstarší syn generála Jana Šporka zdědil několik panství, mezi nimi i Choustníkovo Hradiště, které bylo známé léčivými prameny, dal si za cíl vytvořit z Kuksu lázně, které budou věhlasnější než třeba Karlovy Vary. Proměnil ho v centrum společenského dění a zval si sem tehdejší smetánku,“ říká kukský kastelán Libor Švec.

Ovoce, byliny i jedovatá sekce

Kuks patří mezi místa, kam nestačí vyrazit jen jednou. Čas zde plyne pomalu, což platí hlavně o obnovené bylinkové zahradě rozkládající se pár metrů od vlakové zastávky. Vypadá velmi podobně jako před 250 lety, kdy tu členové řádu milosrdných bratří pěstovali byliny, ovoce a zeleninu. Na 144 záhonech se dnes daří desítkám druhů. „Druhové složení je z větší části stejné jako v 18. století. Máme tu ale i rostliny, které jsou známé stovky i tisíce let, už se o nich tehdy vědělo, ale nikdy se tu nepěstovaly,“ vykládá správce zahrady Jiří Pirner.

Bylinková zahrada na Kuksu.

Do této kategorie patří plamatka zelná původem z Jižní Ameriky. Její výrazné žluté květy indiáni přežvykovali při bolestech zubů. Exotický půvab má pupečník asijský ze Šrí Lanky, pelyněk Coca-Cola s charakteristickou chutí slavné limonády nebo líčidlo americké. Z jeho výtažků zase indiáni získávali barvu na malování obličejů. Zahrada symetricky rozdělená do 16 čtverců je v nejlepší kondici v červnu. V tu dobu kvete také sekce jedovatých rostlin. Zdejší zahradníci si hýčkají i jednu z nejjedovatějších ve střední Evropě – oměj vlčí mor s nepřehlédnutelnými hrozny bílých květů.

Zahrada s Braunovou sochu Křesťanského bojovníka uprostřed je ideálním místem pro relaxování, především navečer, kdy se areál vylidní. Ostatně stejnou funkci mělo toto místo už v 18. století. Tehdy zde ovšem byl libosad pro návštěvníky lázní. Milosrdní bratři, kteří do Kuksu přišli v roce 1743, jej po smrti hraběte Šporka přebudovali na bylinkovou zahradu. Je jedním z důvodů, proč se na Kuks vracet v průběhu roku. Zároveň je také ideálním předkrmem pro návštěvu samotného hospitálu, jehož nádvoří na ni přímo navazuje. I zde si budete připadat jako při cestě do minulosti. Okrovo-bílé fasády domů kopírují podobu Kuksu v jeho nejstarší době.

O založení domova pro přestárlé veterány František Špork rozhodl už v roce 1696. Levý břeh Labe zabraly lázně a rezidence, hospitál pro sto mužů hrabě umístil na protější stranu údolí. V roce 1707 začal podle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho vznikat kostel Nejsvětější Trojice, jehož krypta se proměnila v hraběcí hrobku. Po stranách chrámu stavitelé vybudovali špitál a budovu pro chovance hospitálu. „Stavebně nejzachovalejší je severní křídlo hospitálu společně s kostelem, je to ryzí baroko z počátku 18. století,“ poznamenává Libor Švec.

Lázeňství nemělo dlouhého trvání, po Šporkově smrti už nikdo neměl sílu v něm pokračovat, zato špitál fungoval až do roku 1938. Přestože řada staveb včetně vyhořelého zámku v průběhu let zanikla, návštěvníci Kuksu je od loňského května mohou zase všechny vidět. A to díky turistické aplikaci s rozšířenou realitou. Umožňuje virtuální prohlídku panství z roku 1724, ale také to, pohrát si v mobilu nebo na tabletu se slavnými sochami z cyklu Ctnosti a Neřesti od Matyáše Bernarda Brauna: dají se jednoduše promítnout do skutečného prostředí, třeba „přemístit“ na louku či podlahu.

Do Nového lesa za Braunovými sochami

Právě instalování 24 slavných soch zobrazujících dobré i temné vlastnosti člověka završilo v roce 1720 výstavbu hospitálu. Dnes jsou jedním ze symbolů Kuksu. Na původním místě – terase před hospitálem – od roku 1984 stojí repliky. Originály jsou v lapidáriu. Braunovo sochařské umění můžete obdivovat po celém areálu, tři kilometry odtud, v Novém lese, se nachází další barokní skvost ze sochařovy dílny – Betlém vytesaný do skal.

Rezervace pískovcových soch vznikala 14 let, podle šporkových plánů měla fungovat jako klidová zóna pro hosty nedalekých lázní. Ústředními a zároveň nejpůsobivějšími motivy jsou Narození Páně a Příjezd Tří králů. Z Kuksu se sem snadno dostanete po turistické cestě. Zhruba kilometr před cílem si nenechte ujít působivou vyhlídku na celé panství.

Slavné Braunovy sochy z cyklu Ctnosti a Neřesti na Kuksu hrály barvami.

Vstupem do myšlenkového světa Františka Šporka je základní prohlídkový okruh. Během 60 minut s průvodcem navštívíte nejen originály Braunových soch, ale také nedávno obnovený cyklus nástěnných maleb Tanec smrti nebo druhou nejstarší lékárnu v České republice U Granátového jablka, kde kdysi milosrdní bratři míchali léky z bylin pěstovaných na zahradě. Lékárnictví jsou věnovány další dva okruhy, představují vývoj lékáren od baroka do současnosti a historii vývoje léků. Čtvrtý prohlídkový okruh vás zavede do klenuté krypty kostela Nejsvětější Trojice, kde se seznámíte s příběhem pochovaných členů rodu Šporků.

Levobřežní část údolí je poněkud jiným světem. Zámek ani lázně zde už nestojí. Hlavním magnetem je kaskádové schodiště, ze kterého v hraběcích dobách teklo víno. „Traduje se, že se víno ze schodů pouštělo při významných událostech,“ upřesňuje kastelán. Historické prameny nepotvrzují, že by se v Kuksu víno v historických dobách také pěstovalo. Nedaleko schodiště se rozkládá vinohrad založený v roce 2005. Kromě altánu s luxusním výhledem na hospitál tu stojí více než dva metry vysoká socha bohyně vína.

Hned vedle kaskádového schodiště stojí další turistická perla – jediné muzeum na světě věnované Šporkovu dvornímu mědirytci Michaelu Rentzovi. Rodák z Norimberku ilustroval knihy, které hrabě vydával, vedl také ryteckou dílnu. Významem byl srovnatelný se sochařem Braunem. Muzeum vzniklo před šesti lety na místě ruiny někdejšího lázeňského domu. Levý břeh Labe v posledních letech rozkvetl do krásy. Kromě Rentzova muzea došlo k rekonstrukci dalších budov, sídlí v nich stylová restaurace Baroque, která vaří českou kuchyni v moderní úpravě a pro gurmány pořádá tematické večery, a také nedávno otevřené informační centrum.