Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

  9:23
Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Nehoda se stala v trutnovské zastávce Dolní předměstí před 7:30. Člověk při srážce na místě zemřel,“ uvedla mluvčí krajské policie Martina Jandová.

Z rychlíku Krakonoš museli všichni cestující vystoupit. České dráhy zajistily v úsecích Malé Svatoňovice - Trutnov hlavní nádraží a zpět a mezi stanicemi Teplice nad Metují – Trutnov náhradní autobusovou dopravu.

Na místě nehody jsou vyšetřovatelé. Obnovení provozu se předpokládá kolem 10:00.

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.

14. března 2026  9:23

