„Nehoda se stala v trutnovské zastávce Dolní předměstí před 7:30. Člověk při srážce na místě zemřel,“ uvedla mluvčí krajské policie Martina Jandová.
Z rychlíku Krakonoš museli všichni cestující vystoupit. České dráhy zajistily v úsecích Malé Svatoňovice - Trutnov hlavní nádraží a zpět a mezi stanicemi Teplice nad Metují – Trutnov náhradní autobusovou dopravu.
Na místě nehody jsou vyšetřovatelé. Obnovení provozu se předpokládá kolem 10:00.
