Vlak srazil na Trutnovsku člověka, trať stála. Cestující evakuovali hasiči

  14:42aktualizováno  15:11
Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku na Trutnovsku. Mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelem srazil vlak člověka, ten náraz soupravy nepřežil.
„Na místě srazil vlak člověka, který vstoupil do kolejiště. Dotyčný náraz nepřežil, podle dosavadních zjištění šlo o sebevraždu. Hasiči cestující vlaku evakuovali, nikdo se uvnitř nezranil,“ uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová.

Krajští hasiči na místě spolupracovali s kolegy ze Správy železnic a dobrovolnými jednotkami z okolí. „Společně s nimi a s policií jsme provedli evakuaci 38 cestujících a dvou osob posádky vlaku,“ uvedli na síti X.

Pro evakuované cestující přijel autobus náhradní dopravy.

Událost ovlivnila dalších pět vlakových spojů, z toho tři rychlíky. Na trati byl zhruba tři hodiny přerušen provoz, obnovit se jej podařilo před 15. hodnou. Pro cestující byla v době výluky zajištěna náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Malé Svatoňovice - Červený Kostelec a zpět.

