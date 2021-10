Více než 130 milionů let dominovali pevninám naší planety. Kdybychom lidský život, trvající v průměru 75 let, zkrátili do jediné hodiny, od vyhynutí dinosaurů by nás stále dělilo rovné století. Přesněji řečeno 100 let a 6 měsíců. I to se lze dočíst z nové knihy Vladimíra Sochy Dinosauři rekordy a zajímavosti.



Díky ilustracím se kniha stala skutečnou „guinnessovkou“. Určitě je první svého druhu u nás a nejspíš jednou z prvních v Evropě. Vladimír Socha autor knihy Dinosauři rekordy a zajímavosti