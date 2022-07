Ředitel nemocnice v Hradci požádal o uvolnění, ve funkci zatím zůstává

Podle ministra Válka konkurz na ředitele hradecké nemocnice vypíše ministerstvo v nejbližších dnech.

Šestasedmdesátiletý Palička chce ve fakultní nemocnici dál působit. V čele nemocnice nahradil v srpnu 2016 Romana Prymulu, který byl odvolán kvůli konfliktu zájmu a později se stal ministrem zdravotnictví.

„Pana ministra jsem požádal o uvolnění z funkce ředitele fakultní nemocnice, což je věc, kterou jsem měl dlouho v hlavě a nechtěl jsem odcházet v době vrcholící pandemické situace. Teď je ta doba, kdy je to vhodné,“ řekl Vladimír Palička.

Tento krok vysvětlil i dobou působení ve zdravotnictví. „Jako lékař pracuji 52 let, myslím, že je to doba, kdy člověk může uvažovat o tom, že by trochu zvolnil. Nemocnici prospěje, když dostane mladší nové vedení. Žádné jiné důvody nemám než to, že po šesti letech ve funkci je čas, aby člověk zvažoval jestli má pokračovat, nebo jestli se může věnovat rodině a zálibám,“ řekl Palička.

Žádného svého nástupce ministrovi nedoporučil. Válek zdůraznil, že ředitele hradecké nemocnice neodvolává.

„Kdybych chtěl ředitele odvolat, tak ho odvolám. Tady dochází k výměně, která se čekala, o které jsme se bavili delší dobu. S panem ředitelem jsme se domluvili, že přes srpen bude výběrové řízení. Slíbil mi, že do září bude dál vést nemocnici, a pak dojde k předání,“ řekl Válek.

Paličkovi předal čestné uznání ministra zdravotnictví jako ocenění jeho mnohaleté, úspěšné práce ve zdravotnictví.

„Profesor Palička je velkým odborníkem a velmi dobrým ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji mu za jeho dlouholetou službu, po níž odevzdává nemocnici v lepším stavu, než ve kterém se jejího vedení ujímal. Předpokládám, že se bude i nadále věnovat aktivitám ve fakultní nemocnici,“ uvedl Válek.

„Troufnu si říci nahlas, že nemocnici předávám ve velmi dobrém stavu. Nyní hospodaříme s rozpočtem 9,8 miliardy korun, je to obrovský podnik s více než 5 tisíci zaměstnanci,“ řekl Palička.

Nemocnici se v posledních letech podařilo například vybudovat přístavbu pro lineární urychlovače či novou moderní budovu Transfuzního oddělení. V současnosti centralizuje laboratorní obory a rozšiřuje pracoviště molekulární biologie, které mimo jiné provádí testování na covid-19. Nemocnice také pokračuje v přípravách projektu Modernizace chirurgických oborů a také v přípravě stavby nové budovy Kliniky infekčních nemocí.

„Panu ministrovi jsem slíbil, že se budu věnovat jedné ze stavebních aktivit, a to rekonstrukci laboratorních provozů a oborů, což je akce za 250 milionů korun. Mimo to předpokládám, že zůstanu alespoň v části úvazku aktivním lékařem jako dosud,“ řekl Palička.

Hradecká fakultní nemocnice patří k největším zdravotnickým zařízením ve východních Čechách, má více než 40 pracovišť a pacientům nabízí téměř 1400 lůžek. Ročně je tam hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů, v posledních letech zhruba 27 tisíc je operováno.