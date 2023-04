Recidivista bodl spoluvězně z Valdic zbroušenou lžící. Bránil jsem se, tvrdí

Podle spisu Ondřej T. loni v říjnu ve věznici ve Valdicích na Jičínsku napadl poškozeného. Hodil po něm židli, a když se spoluvězeň skryl za dveřmi koupelny, útočník dveře vyvrátil a zaútočil na něj zbroušeným držadlem polévkové lžíce, kterým se ho opakovaně snažil bodnout do krku a do hlavy.

„Poškozený prvý úder odrazil, avšak při druhém se obžalovanému podařilo bodnout ho před levé ucho,“ uvedl žalobce Milan Vacek.

Pak jej odtrhli spoluvězni a přivolaní dozorci odvedli pryč. Poškozený skončil na ošetření v nemocnici.

Čtyřiadvacetiletý Ondřej T. byl už v roce 2018 pravomocně odsouzen Krajským soudem v Ostravě za vraždu a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu na dvanáct let vězení. O čtyři roky později ho stejný soud už jako vězně odsoudil pro další zločin těžkého ublížení na zdraví.

V posledním případě z Valdic hrozí obžalovanému za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu dalších až 12 let.

Spoluvězni jej chtěli dostat z cely, tvrdil

Dohodu o vině a trestu Ondřej T. odmítl. Přiznal, že poškozenému ublížil, ale s řadou dalších okolností popsaných v obžalobě nesouhlasí, zejména s hozenou židlí a vyvrácenými dveřmi.

„Nechtěl jsem nikomu ublížit. Mrzí mě to,“ řekl obžalovaný.

Soudu popsal, že měl se dvěma vězni na cele neshody a že se atmosféra v posledním týdnu před incidentem vyhrocovala. Uvedl, že se proti němu spoluvězni spikli a chtěli ho dostat z cely pryč. Například jim vadilo, že obžalovaný cvičí.

„Pomáhá mi to zmírňovat moji agresivitu. Všichni věděli, že se tam brzo něco stane. Verbálně jsme se napadali,“ poznamenal.

Emotivně a s výrazným ostravským přízvukem se snažil soudu vysvětlit, že se jen bránil. „Vyběhl z koupelny, začal mě mlátit. Spadli jsme na zem, viděl jsem lžíci, popadl jsem ji,“ řekl ke konfliktu se spoluvězněm.

Tvrdí, že nechtěl nikoho pobodat a v souboji protivníka spíš škrábl. „Jsem impulzivní, nikdy jsem nepoznal lásku,“ prohlásil.

Na otázku soudu, proč měl nabroušenou lžíci, odpověděl, že se používala jako nástroj, třeba šroubovák, ne jako nůž.

Při pouliční rvačce ubodal muže

Poprvé Ondřeje T. odsoudil Krajský soud v Ostravě v roce 2018. Mladík v září 2016 při pouliční rvačce ubodal muže, přitom jen dva měsíce předtím vyšel z výchovného ústavu.

Tragédie se stala v Karviné - Novém Městě. Podle obžaloby se vmísil do bitky a svého známého bodl zavíracím nožem do zad. Když ho pak další z účastníků rvačky srazil k zemi a klekl na něj, Ondřej T. ho čtyřikrát bodl do hrudníku. Jedna z ran zasáhla srdce, poškozený na místě zemřel.

Viník tehdy z místa činu utekl, chytili ho později. U soudu řekl, že toho lituje a že ho otec jako malého bil a také v polepšovně, kam putoval po otcově smrti v roce 2013, poznal šikanu.

Podle zpráv na serveru Blesk.cz z loňského února má mladík 23 sourozenců a další pětiletý trest k vraždě dostal v roce 2022 taktéž za těžké ublížení na zdraví spoluvězně v Karviné.