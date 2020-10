Trest za znásilňování spoluvězně ve Valdicích soud snížil o dva roky

„Trest nám přišel zbytečně vysoký. V kombinaci s detencí nám přijde sedm let přiměřených,“ vysvětlil pravomocné rozhodnutí soudce vrchního soudu Alexander Károlyi, který tak částečně vyhověl mužovu odvolání.

Krajský soud v Hradci Králové uložil v červenci Žigovi za znásilnění, vydírání a týrání spoluvězně trest devět let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou, zabezpečovací detenci a navíc povinnost zaplatit poškozenému 100 tisíc korun za nemajetkovou újmu.

Nyní mu soud zmírnil trest o dva roky a zároveň snížil na 50 tisíc korun částku, kterou má Žiga vyplatit své oběti jako odškodné za duševní útrapy.

Dělal si ze spoluvězně sluhu i sexuálního otroka

Pětačtyřicetiletý Žiga nejprve vyžadoval od svého o 15 let mladšího spoluvězně různé úsluhy jako praní prádla nebo mytí nádobí. Poškozený musel na cele uklízet, mýt nádobí a když mu to obžalovaný zakázal, nesměl se chodit dívat na televizi, sedat na židli nebo si lehat na svou postel.

Později také musel poskytovat Žigovi sexuální uspokojení. Nejprve šlo o masturbaci, poté i o orální a anální styk, ke kterému ho Žiga donutil několika údery do obličeje a žeber. Muž si musel natřít konečník krémem a lehnout si na břicho na postel. Podle obžaloby k tomu došlo celkem čtyřikrát.



„To vše poškozenému působilo těžké příkoří, kdy příkoří prožíval s intenzivními pocity ponížení a bezradnosti,“ uvedla obžaloba. Vše podle spisu trvalo od začátku dubna až do 19. května loňského roku.

Podle soudního psychologa se spoluvězeň nedokázal Žigovi vzepřít psychicky ani fyzicky. Vychovatel, který měl podle výpovědí o tomto problému signály, na situaci nezareagoval.

Žiga obžalobu popíral. „Nesouhlasím s rozsudkem. Zdůrazňuji svoji nevinu. Porušili moje lidské právo,“ řekl.

Stěžoval si, že soudci královéhradeckého krajského soudu ho ignorovali a byli proti němu zaujatí. Uvedl také, že jeho spoluvězeň vypovídal „faleš a samý lži“.

V rejstříku trestů má Žiga 13 předchozích záznamů. Soudy ho od roku 1991 potrestaly za několik loupeží, dále za ublížení na zdraví, výtržnictví, porušování domovní svobody nebo opakovaná maření výkonu úředního rozhodnutí. Nyní mu do rejstříku přibude také znásilnění, vydírání a týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Podle znalce trpí Žiga těžkou sociální poruchou osobnosti, což je důvod, proč ho soudy poslaly do detence. Jeho právník tvrdil, že pro to nejsou splněny podmínky. Znevěrohodnil také výpověď poškozeného vězně. Poukázal mimo jiné na to, že je drogově závislý.

Státní zástupce k tomu řekl, že znalec u spoluvězně nezjistil patologickou lhavost ani pádný důvod, proč by měl Žigu křivě obvinit nebo se mu mstít.