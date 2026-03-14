„Museli jsme přepracovat postupy. Dříve šly vzorky svozovou linkou, dnes je posíláme poslem, abychom minimalizovali riziko větších úhynů. Na to je napojena celá řada opatření,“ vysvětluje Aleš Hantsch.
Na Hradecku veterináři letos zaznamenali už šest ohnisek ve velkochovech a další případy u drobných chovatelů.
V úterý veterináři vyhlásili uzavřené pásmo, do kterého spadá 44 katastrů mezi Novým Bydžovem a Hradcem Králové. Chovatelé drůbeže a dalších ptáků v něm musejí obcím nahlásit počty i druhy zvířat a dodržovat stanovená opatření. Ochranné pásmo měří tři kilometry od ohniska nákazy, pásmo dozoru má 10 kilometrů.
Měli jsme případ, že na aktivním písníku u Kosiček bylo padesát uhynulých labutí.