Lávka láká jen jednu firmu. Veřejné zakázky se nedaří Hradci ani kraji

Tendr na stavbu hradeckého fotbalového stadionu město v září zrušilo, protože se přihlásila jediná firma, která překročila cenový limit určený městem.

Otazník zatím visí i nad stavbou lávky přes Labe u Aldisu. Do výběrového řízení, jež mělo uzávěrku 3. října, přišla pouze jediná nabídka. Vedení města zatím odmítlo sdělit, za kolik milionů by zájemce lávku budoval.

„V následujících dnech zasedne hodnotící komise, která nabídku posoudí a zkontroluje všechny náležitosti. Na rozdíl od tendru na stavbu fotbalového stadionu zde nebyla stanovena maximální a nepřekročitelná cena. Pokud tedy nabídka bude splňovat všechny podmínky z pohledu zadávací dokumentace, bude výsledek výběrového řízení záležitostí projednání v orgánech města,“ řekl ve čtvrtek po uzavření tendru primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Pro projekt hradecké lávky přes Labe je to přitom už třetí tendr. Kdyby dopadl nezdarem, současný projekt skončí v koši, město bude muset vybrat zcela jiný projekt a utratí další peníze navíc coby omluvu bance ČSOB.

Problémy s lávkou naznačil už předešlý druhý tendr. Zatímco město si stanovilo finanční strop na částce kolem 60 milionů korun, do výběrového řízení se přihlásila jediná firma, která náklady vypočítala na 120 milionů korun. To je třikrát tolik, než co si radnice původně představovala.

Lávka za víc než 60 milionů? Projekt předěláme, říká náměstek

„Mám opravdu velmi velké obavy, a kdybych si měl tipnout, řekl bych, že za 60 milionů lávku nevysoutěžíme a budeme muset začít znovu projektovat. Zvýšení nákladů neexistuje, vždyť už tak se velmi výrazně navýšily. Zkrátka, když se projekt nevysoutěží do 60 milionů, je nerealizovatelný,“ zdůraznil ještě před uzávěrkou tendru náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Konstrukce lávky je natolik složitá, že do prvního tendru se na jaře nepřihlásil nikdo a Hradec v reakci zmírnil kvalifikační podmínky. Výsledek, respektive cena jediného uchazeče ve druhé soutěži městu vyrazila dech, a tak vypsalo třetí řízení, kde zrušilo požadavek, že dodavatel musí umět pracovat s technologií speciálního vysokopevnostního betonu.

Rovněž náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) přiznal, že nabídka oceněná na 120 milionů korun překvapila.

„Rozpočtová cena byla 48 milionů a najednou uletěla vyloženě do horoucích pekel. Tento projekt od začátku považuji za avantgardní, příliš unikátní, obtížně realizovatelný i udržovatelný a utvrzují mne v tom i reakce případných dodavatelů,“ konstatoval Bláha.

„Místo funkčnosti si hrajeme na kudrlinky. Technologie lávky je příliš náročná a unikátní,“ doplnil Hanousek.

Lávka má stát do dubna 2020, ale to se nepodaří

Jen pro zajímavost: v květnu kraj zaplatil za zcela nový 75metrový most přes Orlici ve Svinarech kolem 80 milionů korun. V roce 2012 Hradec otevřel ocelovou lávku u zimního stadionu za 25,5 milionu a na jaře 2015 zprovozněná lávka přes Labe v Jaroměři stála 27,2 milionu.

A pak je tu i další nepříjemnost. I kdyby radnice ve třetím tendru vybrala vítěze, nová lávka nebude stát do dubna příštího roku, k čemuž se zavázala ve smlouvě s Československou obchodní bankou (ČSOB). Banka v zóně u Aldisu staví regionální sídlo, lávka v jejím projektu hraje důležitou roli, a pokud do dubna slíbený přechod přes Labe nevznikne, bude moct po Hradci vymáhat smluvní pokutu 15,2 milionu korun.

„Právě lávka byla jedním z důvodů, proč se ČSOB nakonec pro tuto lokalitu rozhodla. Při hledání nejvhodnější lokality pro novou budovu regionálního centra ČSOB oceňovala, že součástí nabídky městských pozemků v Hradci Králové byl také příslib realizace dlouhodobě připravované lávky pro pěší přes Labe, která usnadní propojení lokality Aldisu s centrem,“ připomněla mluvčí ČSOB Michaela Průchová.

Pokuta za nevybudovanou lávku je pro banku krajní řešení

Z vyjádření banky naštěstí pro Hradec vyplývá, že pokuta je až poslední řešení.

„Chápeme obtíže, které v projektu nastaly, vítáme iniciativu města při současném usilovném hledání nejvhodnějšího východiska a jsme přesvědčeni, že bude nalezeno takové stavební a procesní řešení, které umožní městu i ČSOB dokončit očekávané investice a společné dílo bez jakýchkoli škod či ztrát,“ pokračovala Průchová.

Město se tedy může vyhnout sankcím, ale zadarmo to nebude. Banka požaduje vybudovat potřebnou infrastrukturu kolem celé budovy, jež se pravděpodobně otevře ještě v prvním pololetí roku 2021.

„Dohodli jsme se, že počkáme na výsledek třetího tendru. Když bude jasné, že se dostaneme do zpoždění, město se bude snažit zastavět celý obvod kolem budovy, aby ji mohli co nejvíce využívat. O pokutě jsme se samozřejmě bavili a vyplynulo, že pro ČSOB není prioritou,“ upozornil Bláha.

„Existuje možnost, že bychom upravili nábřeží, což banka potřebuje, a zatím bychom nestavěli lávku. To by podle mě bylo realistické,“ doplnil Hanousek.

Zaslouží připomenout, že vedení města bylo před čtyřmi lety přesvědčené, že dnešní průšvih nehrozí. O územní rozhodnutí chtělo zažádat zkraje roku 2017, rovněž podmínka stavby do tří let od získání pravomocného územního rozhodnutí jej neznervózňovala.

„Obě podmínky jsou splnitelné. Máme už výsledek architektonické soutěže, žádost podat stihneme v termínu určitě a tříletá lhůta na postavení lávky je dostačující,“ řekl v září 2015 tehdejší náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich.

Autobusová doprava: kraj se brání, že ÚOHS zrušil tendr

V potížích s veřejnou zakázkou se ocitl i Královéhradecký kraj. Jeho autobusový tendr zrušil v září Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

S tím se pochopitelně hejtmanství nechce smířit, a tak proti rozhodnutí podalo rozklad. Zakázka trvá již skoro celý rok, zrušení tendru není zatím pravomocné a kraj trvá na tom, že jím nastavená hodnotící kritéria jsou správná a že hlavně zajistí udržitelnost a hospodárnost veřejné dopravy.

Podnět na ÚOHS podala společnost Arriva, podle níž se vysoutěžená cena mění na nevýhodnou v případě objednání menšího počtu kilometrů. Kraj se domnívá, že ÚOHS neposoudil předpoklad zvýšení dopravního výkonu a nikoli opak.

„Podnět popisoval situaci, kdy v případě, že vítězný dopravce bude jezdit o 20 procent kilometrů navíc, bude dražší než druhý v pořadí,“ řekl pro web zdopravy.cz Martin Farář, mluvčí Arrivy.

Podle něj se tyto obavy potvrdily například na Trutnovsku. Reakce hejtmanství na sebe nenechala dlouho čekat a je ostrá.

„Rozhodnutí považujeme za zásadní a přelomové nejen pro naši zakázku, ale obecně i pro ostatní zakázky tohoto typu. Úřad totiž zahájil řízení, přestože podnět podaný stěžovatelem neměl být vůbec vyřizován. V rozhodnutí navíc dospěl k právnímu názoru, že je oprávněn přezkoumávat hospodárnost veřejných zakázek a nastavení hodnotících kritérií. S tím nesouhlasíme a trváme na tom, že jsme hodnotící kritéria nastavili správně s ohledem na udržitelnost hospodárnosti poskytovaných služeb,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Nedávno se do tendru dokonce vložila i protikorupční organizace Transparency International, která má podezření na možný střet zájmů mezi jedním z dopravců a advokátní kanceláří, jež zakázku administruje. Kraj soutěž vypsanou vloni v říjnu rozdělil na osm oblastí, zakázka by měla začít platit od září 2020.

Podle výsledku tendru tři z osmi oblastí vyhrála společnost BusLine KHK. Tři má i sdružení Transdev Morava a Audis Bus, zbývající dvě mají obsluhovat sdružení společností CDS Náchod a P-Transport a sama společnost CDS Náchod.