Opilý řidič utopil auto v rybníku. Od nehody utekl, pak útočil na policistu

Auto sjelo do rybníku Aman ve Velkých Svatoňovicích v úterý krátce po 15. hodině.

Když na místo dorazila policejní hlídka, řidič tam nebyl. Svědci, kteří ho vytáhli z auta, potvrdili, že odešel neznámo kam. Policisté jej za chvíli našli o několik set metrů dále, jak jde po silnici.

„Muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu a byl zraněný, na hlídku nejprve nereagoval, poté se začal chovat vulgárně a arogantně a snažil se z místa odejít. Jelikož neuposlechl výzev a na jednoho policistu zaútočil, museli ho pomocí donucovacích prostředků hmatů a chvatů omezit na svobodě,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Dechová zkouška u něj ukázala téměř dvě promile alkoholu. Muž se choval agresivně a vulgárně i vůči záchranářům, kteří ho ošetřovali. Hlídka ho pak doprovodila i při převozu do nemocnice na vyšetření a pak i do protialkoholní záchytné stanice.

Ve středu policisté muže obvinili z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, násilí proti úřední osobě a výtržnictví.

„K dopravní nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič nepřizpůsobil rychlost průjezdu pravotočivou zatáčkou, dostal smyk, přejel do protisměru a mimo vozovku, kde narazil do kovového zábradlí. Následně se přetočil a spadl do rybníku, kde auto zůstalo na střeše,“ sdělila mluvčí Kormošová.

Policisté zjistili, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, že nemá platný řidičský průkaz a že auto není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tedy nemá platnou kontrolu na STK.

Škoda na voze značky Renault Megane se odhaduje na 200 tisíc korun a na zábradlí 100 tisíc.

U nehody zasahovali více než dvě hodiny profesionální hasiči z Trutnova i dobrovolná jednotka z Úpice. Okolo vozu položili na hladinu rybníka sorpčního hada, aby neunikaly provozní kapaliny. Automobilovým jeřábem pak vůz vytáhli na břeh, vozovku opláchli od bahna.