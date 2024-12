Hradec už má studii Velkého náměstí, ale podnikatelům ji ukázat nechce

Neuvěřitelných osm let leželo okolo čtyř tisíc stránek k revitalizaci Velkého náměstí v Hradci Králové na stavebním úřadě v Hořicích. Ten bědoval, že kvůli rozmotávání hradecké dokumentace nestíhá vyřizovat vlastní agendu. Pro údajnou systémovou podjatost vyčlenil zvláštní úředníky a několikrát prohlásil, že je ve finále.

Osm let práce však vyšlo naprázdno. Hradec studii z Hořic stáhl, což znamená totéž, jako by ji vyhodil. Radnice přidala na spěchu, revitalizaci náměstí by ráda spustila už v roce 2027.

Kvalt se však nelíbí obyvatelům historického centra, kteří před rokem založili petici Za zachování života na Velkém náměstí v Hradci Králové. A vytrvale bombardovali radnici podněty, jak opravy udělat tak, aby nevedly ke společenskému ani podnikatelskému úpadku historického jádra.

Tamní podnikatelé teď mají pocit, že město jim před více než rokem slíbilo něco úplně jiného než vyšší rychlostní stupeň: zapracování připomínek a další veřejné projednání. Místo toho je urbanistická studie aktualizovaná a připravená „v mašličkách“ k vypsání výběrového řízení na projektanta, což chce město udělat už na začátku oku.

„Ukažte nám studii!

„Odpověď na většinu našich připomínek k nezdařilé koncepci byla: ‚Jde o návrh, počkejte si na finální studii.‘ A najednou prý existuje, jen její představení se jaksi neuskutečnilo. Už se hledá 30 milionů na realizaci projektu,“ řekl jeden ze zakladatelů petice Karel Pohner.

„Míříme tou nejrychlejší možnou cestou k cíli. Před rokem a půl jsme před sebou měli tři varianty a my se vydali cestou aktualizace poslední dokončené studie. K aktualizaci došlo, abychom se co nejdříve dobrali k zadání pro projektovou dokumentaci,“ uvedl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Podnikatelé sdružení v petici připouštějí, že s konečnou studií mohou být spokojeni.

„Je možné, že budeme příjemně překvapeni, protože studie je přepracovaná a možná zohledňuje i některé racionální a zásadní připomínky. Nebo také ne. Když byla prezentována naposledy, mnoho důležitých souvislostí bagatelizovala nebo úplně ignorovala. Prostě trváme na transparentním postupu. Nezapomínejme, že zakázka na studii Velkého náměstí byla zadána bez výběrového řízení. Samotná studie je navíc od počátku vedena iracionální ideologií zeleného údělu – green dealu – a je pro centrum Hradce toxická,“ doplnil Karel Pohner.

Podle města v aktualizované urbanistické studii se s připomínkami počítá. „Nový projektant bude nejen pracovat se zmíněnou studií, ale zároveň bude v projektu zohledňovat i další připomínky a požadavky veřejnosti, o které se obyvatelé podělili při přípravách studie při participativních setkáních,“ sdělila mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Nově zaparkuje jen 65 aut

Co se petičníkům nelíbí? Nejvíce vadí navrhované dopravní a parkovací řešení, za vším v pozadí prý stojí ideologie, manipulace a boj s řidiči. Upozorňují i na to, že aktualizací radnice pověřila ARN Studio, tedy vítěze 14 let staré veřejné soutěže. Férovější by podle nich byla nová architektonická soutěž.

Současné Velké náměstí připomíná jedno velké parkoviště. Nyní se to díky vánočním trhům podařilo alespoň na měsíc napravit, ale už v lednu se pod Bílou věž auta vrátí.

24. listopadu 2023

ARN Studio spočítalo, že v bezprostředním sousedství náměstí existuje 1 200 parkovacích míst. Prý neubudou, přestože se jejich počet přímo na ploše radikálně sníží.

„Opět se dostaneme na číslo 1 200 stání,“ řekl spoluautor návrhu Michal Krejčík.

Podle něj by 90 nových parkovacích míst mohlo vzniknout úpravou Komenského ulice. Právě tím by celá akce měla odstartovat, aby šok z nemožnosti parkovat byl co nejmenší. Dalších 160 aut se vejde na nábřeží a přes 500 do parkovacích domů. Úbytek na náměstí bude velký: namísto současných 232 zůstane jen 65 stání.

Bude sdílená zóna

„Snížení počtu parkovacích míst bude nezbytné, ale zároveň přiměřené, aby se dosáhlo lepšího vyvážení potřeb veřejného prostranství historického centra, místních rezidentů, podnikatelů a zásobování. Díky plánované rekonstrukci Komenského ulice se vytvoří nové parkovací kapacity, které pomohou vyvážit omezení na náměstí,“ upozornil Lukáš Řádek.

„Do rekonstrukce náměstí jsme zahrnuli také Komenského ulici. Zjistili jsme, že má velký potenciál, právě tam by mohlo dojít ke zvýšení počtu parkovacích míst v historickém jádru,“ doplnil náměstek primátorky pro urbanismus a architekturu Adam Záruba (Změna).

Dopravní novinkou má být obousměrná Mýtská ulice a sdílená zóna na ploše náměstí i v ulici V Kopečku. Zóna počítá s principem vzájemné ohleduplnosti chodců, cyklistů i řidičů při omezené rychlosti 20 kilometrů za hodinu. Parkovat se má po obou stranách náměstí v liniích pod stromy, kde mají vzniknout i travnaté plochy nebo průchody od domů.

A co souhlasy vlastníků?

Letitým problémem, s nímž se město potýkalo při snaze o rekonstrukci náměstí, byly souhlasy vlastníků nemovitostí. Tuto nesnáz je nutné překonat i tentokrát.

„Do jisté míry bude skutečně potřeba sehnat souhlasy majitelů, jde spíš o přípojky a podzemní sítě. Jsou určité momenty, kdy s nimi bude potřeba jednat, ale vnímáme to tak, že i oni by měli mít zájem o své přípojky, které jsou často v havarijním stavu, a využít příležitost nechat si je opravit,“ uvedl Lukáš Řádek.

Podle něj jsou nyní stěžejní časové cíle tři: začátek roku 2025 k vypsání výběrového řízení na projektanta, konec téhož roku ke kompletní dokumentaci a rok 2027 k začátku proměny.

Před 15 lety radnice předpokládala, že náklady by dosáhly až 160 milionů korun. Dělala si naděje, že nejméně polovinu zaplatí evropská dotace. Začátek revitalizace plánovala na rok 2011.

Nic z toho již neplatí. Náklady budou nejspíš dvojnásobné. „Rozhodně se pohybujeme ve stovkách milionů korun, ale náklady vzejdou až z projektové dokumentace. Předpokládáme je vysoké kolem 300 milionů korun, možná i vyšší,“ připustil náměstek primátorky pro investice.