Zastupitelé schválili projektování Velkého náměstí, přeli se o vítěze voleb

Přípravy oprav náměstí se táhnou už osmnáct let. Zastupitelé si nyní ujasňovali, kdo volby v roce 2026 vyhraje a co nová městská vláda neudělá či udělá s náměstím. Ta současná možná ještě stihne dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, ale zcela jistě nebude u začátku prací. Ty by mohly začít až v roce 2028.

„Blíží se nám volby. Vy pravděpodobně tušíte, že je nejspíš vyhraje klub hnutí ANO a bude se skládat nová koalice. Bude to prostě nová radnice. Zcela jistě to není tak, že tato radnice bude tu rekonstrukci realizovat. Jestli už do toho jdeme, měli bychom se na to podívat a říct si, jestli skutečně chceme vynaložit peníze na něco, co možná nedopadne. Navrhuji, abychom to zamítli,“ odšpuntoval předčasnou volební diskusi Denis Doksanský (ANO).

Povzbudily ho nejnovější průzkumy. Podle modelu STEM by totiž sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s 35 procenty, zatímco koalice SPOLU by brala jen 18,8 procent. Optimismus Denise Doksanského pomíjí skutečnost, že v roce 2022 sice ANO v Hradci Králové komunální volby poměrně jasným náskokem vyhrálo, ale do licitací o koalici zasáhlo jen velmi okrajově.

„Berete budoucnost městu“

„Vy jste to vlastně odhalil. Záminky pro destrukci projektu směřujete asi k následujícím volbám. My to ale neděláme jako pomník nebo ukázku pro příští volby. Neschválení by znamenalo vážné zdržení a riskujeme ztrátu důvěry občanů v celé zastupitelstvo, nikoli jen naší. Myslím, že ten, kdo projekt zpochybnil nebo zdržuje, bere budoucnost našemu městu,“ zareagoval náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09), který představil podklady pro jednání zastupitelů, a koalice nakonec vyčlenění 20,5 milionu korun z rozpočtové rezervy na projektovou dokumentaci schválila.

„Jen krátce k předjímání voleb: odpovím vám slovy mého oblíbence: Není konec, dokud není konec,“ pomohl si náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti) větou filmového boxera Rockyho Balboy.

Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové (25. 1. 2024)

„Nejde o to sem přijít, něco veřejně sdělovat a dělat se hezkým. Jde o práci v komisích a výborech a možná i mimo ně. Bohužel se nám to posunuje pouze do debaty na zastupitelstvu, ale skutek utek,“ konstatoval Kamil Podroužek.

Jeho kolega ze zastupitelského klubu HDK Arnošt Urban se vrátil k bývalému vedení města, v němž hnutí ANO účinkovalo: „Co udělalo město v minulém volebním období, aby využilo zákonné prostředky a donutilo orgány státní správy, aby konaly? Vůbec nic. A dnes stejní lidé říkají, že dělat nebudeme. Nám nevadí, že to přesáhne jedno volební období, my víme, jak ty volby dopadnou,“ řekl Arnošt Urban.

Doksanský versus Řádek

Ani Denis Doksanský si nenechal líbit narážky koaličních zastupitelů. Vyjádřil přání, aby voliči vystavili vedení města stopku.

„Chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, že z toho dělám předvolební téma. Naopak, jen říkám, že není šance, abyste ten projekt dokončili vy, a musíte počítat s tím, že velmi pravděpodobně se s ním bude muset utkat nová radnice. Ať už v ní budete, nebo ne. Já předpokládám a přeju si, abyste v ní už nebyli, ale to je věc voličů. Hrozí, že vynaložíme obrovské prostředky na něco, co nemá velkou shodu tak, jak říkáte,“ narážel Doksanský na miliony na projektovou dokumentaci i nesouhlasná stanoviska některých majitelů nemovitostí na Velkém náměstí.

„Vy na každý důležitý bod reagujete negací. Ale takovou specifickou, že to vlastně chcete, ale jinak. V životě ale nikdy nikdo od vás neslyšel konkrétně jak,“ uvedl Lukáš Řádek.

Zastaví radnice odpor?

Konstruktivnější debata se týkala právě odporu některých vlastníků a podnikatelů k revitalizaci historického centra.

„Měli bychom mít velkou míru jistoty, že peníze nepřijdou vniveč. Už se jednou stalo, že město vypracovalo projekt, který však nedostal stavební povolení. To se může stát i podruhé. Proč si myslíte, že tentokrát to dopadne lépe? Máme vyjednaný souhlas majitelů pozemků? Pokud ne, neměli bychom na to spěchat a měli bychom dát lidem možnost, aby se seznámili s čistopisem architektonické studie,“ řekl například Ivan Picek (SPD).

24. listopadu 2023

„Obáváme se, že utratíte 20 milionů, a pak se přijde na to, že nějaký z důležitých subjektů nebude souhlasit a zastaví to, jak se to již stalo. Když už mám úvodní studii, prostě obejdu všechny, o kterých vím, že to bez jejich souhlasu neprosadím, a musím dosáhnout kompromisu nebo shody. A když to nemám, nejdu do toho, protože vyhazuju své vlastní peníze. Měla by k tomu být alespoň nějaká rámcová shoda,“ doplnil Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Nová cenovka 615 milionů

Podle Lukáše Řádka se ve městě žádný jiný projekt neprojednával tak intenzivně a ve spolupráci s veřejností jako revitalizace náměstí a odpor vedou jen jednotlivci.

„Shoda veřejnosti je více než 90 procent. Nesouhlas se týká pouze několika málo jednotlivců. Pokud budeme mít mandát, jsme schopni projekt dotáhnout do konce, i když možná ne ve stoprocentní shodě se všemi vlastníky. Ale gros na městských pozemcích jsme schopni dotáhnout,“ zdůraznil náměstek primátorky.

Nepříjemně všechny překvapily nejnovější odhady nákladů. Z podkladů pro zastupitele vyplynula cenovka 615 milionů korun, tedy asi dvojnásobek ještě nedávného scénáře. Když město s projektem v roce 2007 přišlo, tehdy odhadovalo, že opravy by mohly stát kolem 80 milionů.