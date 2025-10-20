Velké náměstí na opravy stále čeká. Zatím musí stačit umělecké „lešení“

Petr Záleský
  11:50
Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a současně vyvolat diskusi o stavu historického centra. Čtyřmetrová konstrukce s vyhlídkou to zvládá dokonale.
Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém...

Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém náměstí. (14. října 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém...
Instalaci Corral navrhlo pro Hradec Králové studio Archwerk.cz k výročí 800 let...
Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém...
Na hradeckém Velkém náměstí firma opravuje povrchy v okolí umělecké instalace...
32 fotografií

Mnozí považují Corral za nevkusné dřevěné lešení, které zlomyslně zakrývá kašnu. V diskusích na sociálních sítích se nejčastěji skloňuje slovo hnus.

Pobouření, které stavbou rozhledny vyvolaly hradecká Galerie moderního umění (GMU) a architektonické studio Archwerk, bylo od začátku posláním celé mise. Výhled na obří parkoviště a mnoho desetiletí otřesný stav Velkého náměstí mají probudit město a rozproudit diskuse.

Radnice tvrdí, že revitalizační projekt odhadem za 615 milionů korun je nastartovaný a pokračuje. Hradec chce mít v roce 2027 v ruce dokumentaci pro stavební povolení a o dva roky později samotnou stavbu i spustit.

Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém náměstí. (14. října 2025)
Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém náměstí. (14. října 2025)
Instalaci Corral navrhlo pro Hradec Králové studio Archwerk.cz k výročí 800 let zmínky o městě.
Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém náměstí. (14. října 2025)
32 fotografií

Do té doby se město bude muset spokojit s dočasnými intervencemi. Právě tak vedení pojmenovává nejen dřevěný Corral, ale i lavičky, dočasnou zeleň v květináčích či úpravu povrchu u studny. Kolem umělecké rozhledny už se na zútulnění pracuje.

Monstrum, anebo místo pro nadhled

Dřevěná konstrukce mezitím mezi Hradečany rozvířila diskusi. „Myšlenka zviditelnit něco, o co není zájem, je sice spásná a autoři si zřejmě myslí, že se jim povedlo dosáhnout svého cíle, ale musím vás zklamat, stal se přesný opak. Veškerá diskuse je na téma nevkusné lešení uprostřed náměstí, a nikoli na téma studna, kterou obklopuje. Paradoxně jste tak studnu ještě více schovali,“ uvedl Filip Hruška.

„Připadá vám normální na náměstí udělat tohle monstrum? Kdo tohle vůbec dovolil a co na to památkáři? Taky jsem myslela, že to souvisí s nějakou opravou a půjde to dolů,“ připojila se Jana Fidrová.

Do diskuse přispívá i ředitel GMU František Zachoval. „Ta konstrukce, kterou nazýváte nevkusným lešením, není lešení, ale vyhlídkový ochoz. Jeho hlavním cílem je poukazovat na tu studnu, kterou obklopuje. Protože je v majetku města a zoufale poškozená. A když se podíváme na kapoty aut, v kontextu středověké zástavby je pohled na Velké náměstí tragický. Mějme nadhled jako ta vyhlídka, protože poukazuje na to naše poškozené náměstí,“ napsal šéf galerie.

Nadšení netají ani Ilona Mach z akční skupiny Divá bába, která si dala za úkol zabydlet a oživit Malé náměstí. „Instalaci Corral považuji za nejlepší a nejužitečnější umělecký počin ve veřejném prostoru Hradce Králové. Baví mě diskuse kolem ní. A to i vzhledem k tomu, že jen málokdo z diskutujících vnímá nebo vůbec zná její skutečný záměr,“ doplnila.

Stavební povolení chtějí za dva roky

Město současně má pro Velké náměstí další architektonický plán. Už v listopadu by porota měla vybrat vítěze architektonicko-výtvarné soutěže na nový vodní prvek, který vznikne naproti staré radnici č. p. 1. Právě tam se od druhé poloviny 15. století vystřídaly tři kašny, poslední zanikla v roce 1937.

Důležité je, že nová kašna vysoká až sedm metrů, jejíž návrh by měl být nadčasový, vznikne současně s revitalizací celého náměstí. Rada města v létě vybrala firmu Fildman Projekt, která za pouhých 9,5 milionu korun vytvoří projekt od návrhu pro povolení záměru až po prováděcí dokumentaci stavby. Projektant naváže na aktualizovanou architektonickou studii z dílny společnosti ARN Studio, vítěze 15 let staré veřejné soutěže.

Debata ukázala Velké náměstí. Zaparkuje málo aut, chladit bude mlhoviště

To vše může evokovat dojem, že projekt rychle a bez škobrtání dojde až do cíle, kterým má být rok 2027 a zisk dokumentace pro stavební povolení a pak rok 2029 coby začátek stavby. Město výběr projektanta považuje za důležitý dílčí krok.

Ale součástí stavebního řízení bude proces, který řada lidí považuje za skutečný milník – zisk souhlasných stanovisek dotčených vlastníků nemovitostí a podnikatelů.

Chceme se domluvit, zní z radnice

„Víme, že drtivá většina Hradečáků tomu projektu fandí a nedomnívá se, že je dobré, aby malá skupina obyvatel za každou cenu bránila tak potřebné revitalizaci. Věřím, že nakonec i s těmi několika odpůrci najdeme společnou řeč, protože ostuda, která se na Velkém náměstí vyskytuje už desítky let, není dobrou vizitkou pro naše město. Chceme udělat vše pro to, aby projekt byl akceptován,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a investice.

Jedním z vlastníků, s nímž město bude muset najít společnou řeč, je i předseda spolku Velké náměstí z. s. Roman Grym. Ten je však zatím z přístupu radnice rozčarovaný.

„Jsem přesvědčen, že projekt není dobře připraven a teprve ve stavebním řízení se projeví, že město jej vlastně s nikým neprojednalo. Prohnali nás mlýnkem na maso, zúčastnili jsme se všech příležitostí a debat, kam nás pustili, abychom mohli podat náměty nebo připomínky, ale vůbec k žádné nebylo přihlédnuto a nikdo se s námi nebavil,“ zdůraznil Grym.

Hradec už má studii Velkého náměstí, ale podnikatelům ji ukázat nechce

Vlastníkům a podnikatelům vadí dopravní řešení a s tím spojený výrazný úbytek parkovacích míst. Nejspíš by je obměkčil plán, který však současné vedení považuje za mrtvý: podzemní parkoviště.

„Přesný počet obyvatel a rezidentů, se kterými se musíme domluvit, neznáme, ale budou jich desítky. Máme protokol z participace a máme identifikované jejich konkrétní náměty a připomínky. S většinou z nich jsme našli společné stanovisko právě při participativním procesu, s některými nikoli, ale to je klasický fenomén všech tak rozsáhlých projektů. Každopádně těm, kteří jsou proti, se budeme snažit slušně a vstřícně vysvětlit naši motivaci a doufám, že to vše pochopí a nakonec projekt podpoří,“ uvedl Lukáš Řádek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, tělíčka ukryla v domě

Královéhradecký krajský soud dnes uložil 20 let vězení ženě, která zavraždila dvě novorozeňata v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se nyní třicetiletá matka závislá na drogách zbavila dětí krátce...

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Podle vyjádření znalců, kteří do čtvrtka u soudu vypovídali v kauze dvojnásobné vraždy prodavaček v hradecké prodejně Action, trpí mladistvý obžalovaný agresivním sadismem, nejzávažnějším typem...

Velké náměstí na opravy stále čeká. Zatím musí stačit umělecké „lešení“

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a...

20. října 2025  11:50

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Ztracený legionář je zpět i s novou hlavou. Sochu odhalil prezident

Rozbitá, zohavená, pak léta zapomenutá. Osudy pískovcové sochy legionáře z Malé Čermné na Náchodsku jsou svého druhu detektivka. Díky městu Hronovu je nyní socha zrestaurována a znovu stojí na...

19. října 2025  8:12

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:38

Klicperovo divadlo přivádí na scénu Arabelu, triky budou divadelní

Hradecké Klicperovo divadlo první premiérou 141. sezony složí hold fantazii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. Pokusilo se totiž adaptovat třináctidílný populární televizní seriál Arabela z roku...

18. října 2025  7:50

Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

Nepřehlédnutelná elektroškodovka Enyaq ověšená kamerami vyráží v Hradci Králové do ostrého provozu. Úkolem novinky ve vozovém parku městské policie je kontrola parkování: za pouhou hodinu zvládne...

17. října 2025  16:52

Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře první sportovní třídu

Metro.cz

Nová sportovní třída pro 25 žáků se od září otevře na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Ministerstvo školství vyhovělo žádosti Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy. Kmenovými sporty budou...

17. října 2025  12:51

Ozdravovna u Dvora Králové sloužila skoro sto let, kraj ji potichu zrušil

I když se o špatné ekonomické kondici ozdravovny Království v Nemojově na Trutnovsku vědělo dlouho, její náhlý konec je překvapením. V září krok projednala krajská rada, o definitivním konci...

17. října 2025  9:22

Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...

16. října 2025  21:51,  aktualizováno  22:36

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku

Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...

16. října 2025  13:33,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.