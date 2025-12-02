Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí

Devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, taková bude nová kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bude připomínat kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století, kdy se zrodilo připodobnění Hradce k salonu republiky.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.

Původní kašna mezi radnicí č.p. 1 a Mariánským sloupem vznikla v 15. století, v 18. století ji nahradila skromnější varianta, ale i ta před druhou světovou válkou zanikla.

V architektonicko-výtvarné soutěži se Hradci Králové sešlo nebývalé množství 54 návrhů včetně zahraničních. Porota z nich vybrala pět nejzdařilejších, autoři je dopracovali pro druhé kolo a z něj vzešel vítězný projekt sochaře Tomáše Pavlackého a architekta Petra Preiningera.

Všechny návrhy město představí od 27. ledna do 15. února ve foyer Galerie moderního umění na Velkém náměstí.

Nový symbol města?

„Podle mě tento vodní prvek má potenciál stát se novodobým a nezaměnitelným symbolem města. Formou i detailem komunikuje s okolní architekturou i městskými dominantami,“ míní Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast památkové péče, urbanismu a architektury.

„Návrh je technicky přesvědčivý, do detailů promyšlený a protože lze mezi devíti nádobami, které symbolizují devět královských věnných měst, volně procházet, nabízí i bezprostřední kontakt s vodou,“ říká náměstek.

„Při rozhodování jsme se radili s dalšími specialisty na technologii vodních děl a jejich údržbu, bezbariérovost a ekologii. Vybrali jsme návrh, který má vysokou architektonickou a výtvarnou kvalitu, ale který zároveň bude funkční a bude sloužit co nejširšímu okruhu lidí,“ řekl předseda poroty, česko-japonský architekt a pedagog Osamu Okamura.

Realizace kašny by měla stát 12 milionů korun, nezačne však dřív než proměna Velkého náměstí. Kompletní dokumentaci pro stavební povolení obří revitalizace chce mít město pohromadě za dva roky a samotnou stavbu spustit v roce 2029.

Na místě bývalých kašen nyní stojí jen poutač s historickými informacemi o zaniklých vodních prvcích, ale už příští rok by na jeho místě mohl stát model, aby si Hradečané na netradiční podobu zvykali.

„Autorský tým jako s materiálem počítá s vysokopevnostním betonem, který povrchově připomíná kámen. Kubistický motiv devíti váz také není náhodný. Je to typický prvek někdejší moderní architektury Hradce, kdy se řada uznávaných architektů zabývala i užitým uměním,“ připomněl Adam Záruba kubistické návrhy nábytku od Josefa Gočára i Jana Kotěry.

Teprve druhá umělecká soutěž

Sochař Tomáš Pavlacký je autorem tří bronzových kuželů, které od roku 2023 vypouštějí páru a ochlazují vzduch na Dominikánském náměstí v Brně. Na sociálních sítích už dostaly různá pojmenování, například „chřtány do pekla“, „menstruační kalichy“, „pisoáry“ nebo „u tří vagín“.

Pro Hradec Králové je architektonicko-výtvarná soutěž na proměnu veřejného prostranství stále ještě novinkou.

První uspořádalo město před rokem a umělcům nabídlo k dispozici někdejší komunistickou Galerii cti u Koruny, na níž za bývalého režimu visely fotografie zasloužilých soudruhů. Betonová zeď bude částečně zapuštěna do svahu a na zadní straně bude možno najít hlídacího psa s ohnivýma očima, jak polyká pěticípou hvězdu. Její obrys tvoří mezera mezi oběma betonovými bloky, nyní ji částečně kryjí keře.

Jiříkovu kašnu dál hledají

O tom, že na náměstí od konce 15. do 80. let 18. století stála honosná gotická kašna se sochařskou výzdobou včetně sochy svatého Jiří, vypovídají jen písemné prameny. Několik fotografií a pohlednic zachycuje podobu kašny před druhou světovou válkou.

Tak vypadala kašna na hradeckém Velkém náměstí před druhou světovou válkou, stála na místě monumentální gotické kašny s bohatou sochařskou výzdobou.

Protože se nedochovaly ani fragmenty gotické kašny, ani podrobnější dokumentace novodobější, město šlo cestou soutěže.

Archeologové však stále neztrácejí naději, že objeví i sochařské pozůstatky Jiříkovy kašny. Tu zatím průzkum v okolí katedrály sv. Ducha ani nedávné výkopy teplovodu neodkryly.

Velké náměstí zdobívala kašna, dosud se hledá. Vodní prvek Hradec vrátí

„Když jsme před patnácti lety dělali výzkum na náměstí, jedna ze sond byla velmi blízko. Podařilo se nám zachytit zbytky dřevěného potrubí, kterým se do kašny přiváděla voda. V blízkosti jsme objevili i studnu jako zálohu vody, která byla vedle kašny v 17. století,“ řekl Radek Bláha, archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Stále však nevíme, kam se poděly pozůstatky Jiříkovy kašny. Nevíme, jestli máme šanci je objevit a jestli nám k tomu nepomůže právě rekonstrukce náměstí,“ uvedl Radek Bláha.

24. listopadu 2023
