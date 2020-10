Hradec chce začít s opravou náměstí v roce 2021, cíl je však v nedohlednu

Ta nejdiskutovanější etapa, která by měla znamenat zrušení podstatné části parkovacích ploch na povrchu, by měla přijít na řadu až úplně poslední. A nejen z toho důvodu, že radnice dosud nevlastní územní rozhodnutí.

I tak je začátek rekonstrukce historického centra velkým posunem. Představivost města zatím sahá jen po třetí etapu. Dál vše halí nejen hledání shody s místními obyvateli, kterým vadí redukce parkovacích míst, ale i vysoká finanční náročnost.

Příští rok by se každopádně mělo dostat na opravy podloubí přímo na Velkém náměstí. Ještě předtím - město mluví ještě o říjnu - přijedou vrtné soupravy, jež se u Mariánského morového sloupu a před kostelem Nanebevzetí Panny Marie zavrtají až do hloubky 25 metrů. Třetí vrt radnice plánuje v Komenského ulici, kde by jednou mohl být vjezd do podzemních garáží.

„Je potřeba využít doby, kdy se prověřuje možnost podzemního parkoviště, a současně poměrně nejistého termínu a výsledku v otázce územního rozhodnutí rekonstrukce náměstí, které řeší stavební úřad v Hořicích. Proto chceme co nejdříve začít s opravami podloubí, kde by měla být provedena výměna dlažby a oprava kamenných prvků,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Další na řadě by měla být ulice V Kopečku včetně Svatojánského náměstí a napojení do ulic Zieglerova a Tomkova. V plánu jsou také opravy podloubí v Rokitanského ulici a projekt prozatím končí uvažovanou rekonstrukcí náměstí Jana Pavla II. před katedrálou.

„První etapy by neměly být z pohledu stavebních řízení nijak komplikované, ale i tak bude potřeba vše koordinovat se správci sítí či majiteli nemovitostí, což také nebude jednoduché. Dobu realizace každé z etap odhadujeme na tři až čtyři měsíce, se zahájením prací v podloubí chceme začít v příštím roce. Vše bude záležet na přípravách projektových dokumentací, rychlosti dohody s majiteli nemovitostí a výběrových řízeních,“ vysvětluje Jiří Bláha (ODS), investiční náměstek primátora.

O dalším pokračování oprav Velkého náměstí už město mluví velmi opatrně. Podle náměstka Bláhy jsou v „myšlenkové fázi“.

Jasné však je, že řeč je o budování podzemního parkoviště pro více než 200 aut a závěrečném předláždění a zrušení podstatné většiny parkovacích míst na Velkém náměstí. Na povrchu tým architektů z ARN Studia navrhuje jen kolem 40 míst sloužících pro rychlé zastavení, převážně pro zásobovací auta. Náměstí mezi Mariánským sloupem a bývalou radnicí, kde je nyní přes dvě stovky chlívečků pro auta, by se zcela vyčistilo.



„Tyto etapy jsou otázkou dalších jednání, jestli je uvažované řešení správné. Další části Velkého náměstí jsou tedy ve fázi myšlenkové. Město, které chtělo realizovat nějakou koncepci celého náměstí, se v minulosti dostalo do sporu s místními rezidenty. Je velice obtížný úkol vyjednat konsensus s rezidenty a městem o tom, jak má ve finále celé náměstí vypadat,“ přibližuje náměstek Bláha.

Termín nedokáže říct ani náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

„Opravdu zatím nedokážeme říct, kdy bychom mohli začít kopat, protože zatím jen hledáme řešení. Nemůžeme čekat, že budeme schopni kopnout 1. ledna, protože jsme na začátku a ve složité situaci. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo zrealizovat podzemní parkoviště, nicméně to bude velmi nákladná záležitost, na kterou musíme mít připravené finanční prostředky. Je to otázka několika let a my chceme připravit cestu,“ říká náměstkyně.

Vrty 25 metrů hluboko

Velkou nápovědu přinesou objednané sondy. Jejich umístění vytipovali kromě architektů i archeologové Muzea východních Čech.

Dosavadní sondy byly schopné prozkoumat podloží jen do přibližně osmi metrů, nové vrty by měly dosáhnout až třikrát větší hloubky. Experti očekávají, že hloubka takzvané archeologické vrstvy se pohybuje asi do 1,8 metru, radnice se však rozhodla „kopat“ ještě podstatně níž, aby zjistila, zda podzemní parkoviště má vůbec šanci.

„Geologové se dostanou dokonce několik metrů pod plánovaný spojovací tunel z Komenského ulice a spodní podlaží zamýšleného parkovacího domu. Tato hloubka je důležitá pro upřesnění možností založení případné stavby. Především se ale poměrně přesně dozvíme, jak je tvořené geologického souvrství pod náměstím a mocnost jednotlivých vrstev,“ vysvětluje primátor Hrabálek.

Primátor: Nejsme barbaři

Již nyní se cena parkoviště pod náměstím odhaduje asi na 300 milionů korun. Pod zemí by mohlo být pět pater s 240 místy. Několik desítek metrů dlouhý tunel by vedl pod Jezuitskou kolejí a na náměstí by ústily výtahy a schodiště. Podzemní parkoviště s půdorysem asi 35 na 45 metrů by bylo mezi Mariánským sloupem a kašnou.

Záměr kritizuje nejen Východočeská regionální archeologická komise, ale odmítá jej i Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Primátor proto zdůrazňuje, že město se nechce chovat barbarsky.

„Byli jsme několikrát osočeni, že jsme barbaři, když chceme rozbít archeologické naleziště. To ale nechceme, právě proto děláme sondy a vrty, abychom zjistili, jestli se do toho vůbec můžeme pustit. Skutečná realizace případného podzemního parkoviště by přicházela v úvahu jen tehdy, jestliže by nám podzemní vrstvy ukázaly, že je to možné,“ uzavírá Hrabálek.

Fotografka Hana Bednářová upozornila na jaře 2018 na díry v asfaltu tím, že je osázela květinami, město pak Velké náměstí vyspravilo: