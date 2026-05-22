Pokusil se o sebevraždu, pak utekl z domu. Policie hledá nezvěstného odsouzence

Partnerka se ve středu večer obrátila na linku 158, protože se obávala o mužův život. Dosavadní pátrání však zatím úspěch nepřineslo.
Policisté už v den zmizení rozjeli pátrací akci, vyžádali si další hlídky a posily, kynology se služebními psy a také policejní vrtulník. Přidali se také členové sboru dobrovolných hasičů, hasičský dron a strážníci městské policie.
„Bohužel noční pátrací akce ani další pátrací akce svolaná na čtvrteční ráno nebyla úspěšná i přesto, že bylo v náročném lesním terénu propátrané území o rozloze téměř 50 hektarů,“ uvedla mluvčí náchodské policie Andrea Muzikantová.
Policisté se proto obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost. Pokud někdo muže pozná nebo ví, kde se nyní pohybuje, nebo má informace, které by pomohly muže nalézt, může volat na linku 158.
Pohřešovaný muž by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny, je hubené postavy a vysoký okolo 185 centimetrů.
Muž je hledaný i proto, že nenastoupil do výkonu trestu. „Byl odsouzen mimo jiné za drogovou trestnou činnost. Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Náchodě příkaz k zatčení,“ doplnila mluvčí.