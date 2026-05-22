Pokusil se o sebevraždu, pak utekl z domu. Policie hledá nezvěstného odsouzence

  14:25
Policisté na Náchodsku pátrají od středečního večera po dvaačtyřicetiletém Miloši Rozinkovi. Může se skrývat v lesích v okolí Velké Jesenice. Jeho zmizení nahlásila partnerka, podle ní se muž pokusil o sebevraždu a pak utekl z bydliště. Hledají ho i trutnovští kriminalisté, protože muž nenastoupil do vězení.

Policie na Náchodsku vyhlásila pátrání po pohřešovaném muži Miloši Rozinkovi | foto: policie ČR / koláž iDNES David Votruba

Partnerka se ve středu večer obrátila na linku 158, protože se obávala o mužův život. Dosavadní pátrání však zatím úspěch nepřineslo.

Policisté už v den zmizení rozjeli pátrací akci, vyžádali si další hlídky a posily, kynology se služebními psy a také policejní vrtulník. Přidali se také členové sboru dobrovolných hasičů, hasičský dron a strážníci městské policie.

„Bohužel noční pátrací akce ani další pátrací akce svolaná na čtvrteční ráno nebyla úspěšná i přesto, že bylo v náročném lesním terénu propátrané území o rozloze téměř 50 hektarů,“ uvedla mluvčí náchodské policie Andrea Muzikantová.

Policisté se proto obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost. Pokud někdo muže pozná nebo ví, kde se nyní pohybuje, nebo má informace, které by pomohly muže nalézt, může volat na linku 158.

Pohřešovaný muž by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny, je hubené postavy a vysoký okolo 185 centimetrů.

Muž je hledaný i proto, že nenastoupil do výkonu trestu. „Byl odsouzen mimo jiné za drogovou trestnou činnost. Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Náchodě příkaz k zatčení,“ doplnila mluvčí.

