Skládka pneumatik snad zmizí. Podnikatel navrhl postup, otázkou jsou peníze

Podnikatel chce představit obci projekt, který by vedl k likvidaci odpadu a k revitalizaci areálu.

„Máme několik variant, ale nejprve je chci představit obci, protože kvůli skládce i majetkovým poměrům je situace složitější. Teprve až obec záměr odsouhlasí, můžeme se posunout,“ sdělil František Jenček, který s manželkou v nedalekém Holíně vlastní firmu Fabio Produkt na zpracování rostlinných olejů a krmných směsí. Jeden ze závodů mají také ve Starém Místě, hned vedle Veliše.

Jenček nabízel řešení už před třemi lety, kdy na problém s hromadnou starých gum upozornila hradecká MF DNES. Tehdy však nabídky nenašly odezvu.

Potíž je v majetkovém uspořádání areálu, který původně patřil místnímu zemědělskému družstvu. Zatímco betonové silážní žlaby před lety získala brněnská společnost Setra, pozemky pod nimi mají tři vlastníky. Setra jich má jen 15 procent, obec Veliš drží podíl pětinový a dvoutřetinovou část manželé Jenčkovi, kteří je získali při koupi okolních polností.

„Z právního hlediska skládka na mém pozemku je. Jenže silážní žlaby, které na pozemku vyrostly, jsou někoho jiného. V případě, že bych svůj majetek oplotil, aby tam nikdo už nic neházel, mohly by nastat právní problémy,“ nastínil František Jenček, když oplocení areálu navrhla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Inspektoři se skládkou zabývali, protože místní se báli požáru gum a kontaminace spodních vod toxickými látkami vyplavenými z pneumatik při hašení případného požáru.

Setra souhlasí s pronájmem

Oplocení areálu v září 2019 slibovala i Setra. Když MF DNES po třech letech zjišťovala, proč se problém nepohnul ani o píď, kývla Setra na jednání s Jenčkovými a nabídla řešení. Betonové žlaby chce dlouhodobě pronajmout. Vedení firmy nabídku schválilo teprve 19. prosince.

„Bylo dohodnuto, že se panu Jenčkovi a jeho společníkovi schválí začátkem roku 2023 dlouholetý pronájem žlabu. On má podnikatelský záměr, při kterém bude pozemek oplocen a odstraní se pneumatiky. Tak obyvatelé Veliše nemusí mít obavy z možného požáru skládky a z úniku rakovinotvorných látek do spodních vod,“ sdělil Miroslav Veselý ze Setry, který vede východočeskou pobočku jejího střediska na komposty.

Původní záměr oplocení žlabů a případné likvidace pneumatik podle něj nevyšel kvůli vysokým nákladům: „Cenově nedošlo ke shodě. V pandemii tuto otázku řešit ani nebyl čas.“

21. prosince 2022

Veselý uvedl, že Setra neobdržela od ČIŽP ani od odboru životního prostředí v Jičíně žádné závazné pokyny nebo nařízení. Právě jičínský úřad přitom má zákonné možnosti jak černou skládku, u které není jasný původce, řešit. Úředníci z odboru životního prostředí (OŽP) však správní řízení ve věci ani nezahájili.

„Věc se řešila v letech 2014 a 2015 na základě podnětu fyzické osoby, ale OŽP neměl ze zákona o odpadech oprávnění něco nařizovat, proto s vlastníky plata a pozemků a s obcí Veliš o nápravě jen jednal,“ vysvětlil mluvčí Městského úřadu v Jičíně Jan Jireš. Nové pravomoci získal úřad až od roku 2021 s novým odpadovým zákonem.

Začátek cesty

Rýsující se dohodu o pronájmu pozemků mezi Setrou a Jenčkovými ve Veliši vítají. Už v minulosti se několikrát s brněnskou firmou chtěli dohodnout, ale vzájemná komunikace dlouhodobě vázla, až obec rezignovala.

„My jsme už před třemi lety, když tu byla kontrola ČIŽP, požadovali, abychom se všichni společně dohodli na likvidaci pneumatik. Ale chtěli jsme, aby si to firma nejprve oplotila, protože jakmile to není zabezpečené, lidé jsou zvyklí tam gumy odkládat a brzy by to bylo znovu. Pan Jenček je velice solidní osoba, pokud by tam chtěl podnikat, byli bychom velice rádi, protože s ním je opravdu jednání vstřícné,“ uvedla starostka Veliše Naďa Bíšková.

Podle Jenčka jsou však jednání teprve na začátku. Upřesnit se musí nejen okolnosti nájmu, ale také povinnosti smluvních stran i varianty, které mohou nastat.

„Bylo to první jednání z deseti, která budou muset následovat. Řekli jsme si směr, jakým půjdeme. Musíme se domluvit na investicích v areálu. Kdo bude platit likvidaci pneumatik, kdo oplocení, co se stane, když za pár let přijdou, že to chtějí zpátky. Pokud investice spolkne miliony korun, musí se v dohledné době také vrátit, i kdyby to bylo za 10 nebo 20 let,“ řekl Jenček, který počítá s dlouhodobým projektem. Areál by nejraději odkoupil, to však Setra dosud odmítala.