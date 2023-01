Vrchlabí otevřelo nový akvapark. Doplnil stadion, kurty a skatepark

Ještě před pár lety tam byla louka a nevábný rybník. Dnes je vrchlabská část Vejsplachy dvanáctitisícového města chloubou i vzorem. Do rozvoje Vejsplach město za dvanáct let investovalo bezmála 430 milionů korun.

Akvacentrum je završením proměny Vejsplach. „O sportovním areálu ve Vejsplaších se mluvilo padesát let. S velkým štěstím se nám to podařilo. Z velké části to byla náhoda, z velké části naše šikovnost, protože jsme příležitost vždy chytili za pačesy,“ říká dlouholetý starosta Vrchlabí Jan Sobotka (nestraník, Zvon).

Rozvoj Vejsplach začal na papíře v roce 2008. Tehdy město představilo studii, která ukázala, kam by se celá lokalita mohla ubírat. Slovo mohla je důležité. Kromě krytého bazénu a fotbalového stadionu dokument totiž obsahoval ještě ambicióznější záměry - internátní sportovní gymnázium, a dokonce hokejovou halu.

„Architekt víceméně zachytil různé nápady a přání. Bylo nám jasné, že některé projekty jsou nerealizovatelné. Na to navázala vyzvaná soutěž pro tři zpracovatele, kteří už řešili prioritně krytý bazén,“ poznamenává starosta.

První byly tenisové kurty

Investice za stovky milionů nabraly rychlý spád. Úplně prvním počinem byl soukromý tenisový areál, který v roce 2011 vznikl na městských pozemcích. Dnes má pět kurtů, šatny a recepci.

Květen 2015. U křižovatky se otevírá nový fotbalový stadion se dvěma hřišti a tribunou za 120 milionů korun. K jeho výstavbě město „donutila“ automobilka Škoda Auto. Fotbalové oddíly se tak po třech letech, kdy musely hrát na okolních hřištích, dočkaly vlastního zázemí. Původní hřiště Na Bělidle, jež vzniklo v 50. letech, si totiž automobilka zabrala pro rozšíření závodu na výrobu automatických převodovek.

Stadion spojila s přírodním areálem u rybníka, kde se do té doby v zimě jezdilo na běžkách, přes hlavní silnici vedoucí lávka pro pěší a cyklisty.

„Stadion vznikl díky Škodovce. Kdyby nás nevytlačila z původního místa, tak bychom to asi dodnes neřešili, akorát bychom ho pravděpodobně museli rekonstruovat,“ přiznává Jan Sobotka.

Vybudování stadionu představovalo zlom pro rozvoj běžeckého lyžování. Poskytl dokonalou infrastrukturu a zázemí, a tak se Vejsplachy staly špičkovým zimním sportovištěm, které Vrchlabí může závidět celá republika.

„Po tom, co se stalo ve Vesci, jsem k tomu byl v našich nadmořských výškách hodně skeptický,“ naráží starosta na kontroverzní běžecký areál vybudovaný v Liberci pro mistrovství světa. „Ukázalo se, že to může fungovat a navíc se to dá hezky propojit s fotbalovým stadionem,“ říká Sobotka. Myslí parkoviště, šatny a zázemí i pro běžkaře.

Ve Vrchlabí bude dětská olympiáda

Téměř čtyři kilometry tratí jsou dnes pod umělým zasněžováním a v sezoně je denně upravují rolby. Díky osvětlení lze lyžovat i po setmění. V areálu trénují školy, rekreační běžci i profesionálové. Na konci ledna se Vejsplachy stanou dějištěm olympiády dětí a mládeže. O něčem takovém si ve Vrchlabí ještě před pár lety mohli nechat jenom zdát.

Léto 2018. K nepoznání se změnilo okolí rybníka Kačák. Město nádrž nejenže nechalo vybagrovat, aby zvětšilo její objem a zlepšilo kvalitu vody, a přírodní zónu vkusně doplnil rybářský domek na kůlech, molo, skákadlo pro plavce nebo povalový chodník přes lužní les.

Úprav se dočkala cesta kolem nádrže a pláž. Do revitalizace rybníku a okolí radnice investovala deset milionů korun. Mezitím pokračovaly přípravy největší a nejočekávanější investice – krytého bazénu.

Skatepark podle nejnovějších trendů

Podzim 2020. V úzkém pruhu mezi fotbalovým stadionem a hlavní silnicí se otevřel skatepark o 700 metrech čtverečních za pět milionů. Rovné sjezdy, boule a spiny na skákání, centrální pyramidu, bedny či zábradlí dělí od okraje fotbalového hřiště přírodní val. S nápadem postavit skatepark přišel Jiří Šorm.

„S výsledkem jsem maximálně spokojený, je to moderní skatepark podle nejnovějších trendů,“ sdělil při symbolickém otevření areálu uprostřed covidové pandemie.

Prosinec 2022. Jen několik dnů před koncem roku se otevírá moderní, částečně do země zapuštěné akvacentrum. Vrchlabí se tak zařazuje po bok měst, jako jsou Nová Paka, Jilemnice, Hořice nebo Trutnov, která dávno kryté koupání mají. Zájem veřejnosti je od prvních dnů značný. Přestože v bazénové hale může být najednou maximálně 141 lidí, dosavadní nejvyšší denní návštěvnost se přiblížila k osmi stovkám.

„Zájmem veřejnosti jsme příjemně překvapeni. Vzhledem k energetické situaci jsme oproti původním plánům museli trochu zvednout ceny vstupenek, ale lidé to akceptují,“ uvádí ředitel akvacentra Jiří Dušek. Vstupné pro dospělého na 75 minut stojí v pracovních dnech 140 korun, celodenní 380 korun.

Hned první den však pracovníci zařízení řešili nečekaný problém. Po sedmi hodinách provozu museli kvůli technické závadě na rozvaděči elektřiny přerušit provoz. Avšak ještě ten den večer se ji povedlo odstranit. Srdcem akvacentra je pětadvacetimetrový plavecký bazén se čtyřmi dráhami, voda se udržuje na teplotě 27,5 stupně Celsia. Maximální hloubka je 1,6 metru. Je tu relaxační bazén s divokou řekou, podvodními tryskami a masážními lavicemi, tréninkový dětský bazén, vnitřní i venkovní vířivka, 60 metrů dlouhý tobogan a brouzdaliště se stříkajícím ježkem a skluzavkou.

Město se na stavbu bazénu připravovalo několik let a investici zaplatilo z vlastních peněz. Akvacentrum vytápí plynové kotle. Aby radnice snížila náklady na energie, letos chystá fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Solární panely zaberou polovinu střechy a na provozních nákladech mají ročně ušetřit půl milionu korun. Kolik bude provoz bazénu stát, není jasné. Pro první čtvrtletí radnice uvolnila dva miliony korun.

„Počítáme se sto tisíci návštěvníky ročně, takže při optimistickém scénáři ztráta nemusí být příliš velká. To všechno se teprve ukáže,“ míní vrchlabský starosta.

Akvacentrum je ve sportovně - rekreační zóně Vejsplachy s nejvyšší pravděpodobností posledním počinem.

„Každý další projekt budeme velmi vážně zvažovat, ale lokalitu už nechceme příliš zaplňovat,“ tvrdí Jan Sobotka. U rybníka město vlastní dožívající hospodu, kterou pronajímá. V budoucnu by podle starosty chtělo na jejím místě postavit novou letní restauraci.