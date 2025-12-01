Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Autor:
  10:55
V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou zatopit. Agentura Dobrý den již osvědčila, že se jedná o český rekord.

Poslední jehličí z modřínu opadalo při čtvrtečním kácení pod sokolovnou, v koruně zůstaly jen maličké šišky. Pracovníci s jeřábem pak vztyčili stromek na zasněženém náměstí mezi mariánským sloupem a pomníkem padlým. Modřín má celkem hustou korunu, i po zkrácení jeho výška přesahuje sedm metrů.

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český rekord. (30. listopadu 2025)
Na modřínu zbyly jen šišky, ostatní výzdoba je zcela nová. (30. listopadu 2025)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Novém Hrádku si místní užili s punčem a koledami. (30. listopadu 2025)
Na Novém Hrádku rozsvítili netradiční vánoční strom - modřín. (30. listopadu 2025)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Novém Hrádku si místní užili s punčem a koledami. (30. listopadu 2025)
12 fotografií

Novohrádečtí rozsvítili stromek v podvečer o první adventní neděli. Vedle stojí i malý betlém. Děti ze školy a školky tam zazpívaly koledy, dospělí popíjeli punč, který byl zdarma.

„Na náměstí bylo hodně lidí, všichni na pohodu a každý něco popíjel. Nápoje šly rychle na odbyt, půl hodiny po začátku už pán ve stánku sklízel. U stromku se dost dospělých i dětí fotilo. I když je strom bez jehličí, vypadá pěkně,“ potvrzuje fotograf iDNES.cz.

U garáží pod sokolovnou roste víc stromů, jenže už si překážely. Městys to řešil před dvěma lety, arborista doporučil ponechat dub a třešni, ale modřín mezi nimi pokácet. Hodnotnější jehličnany mohly zůstat.

„Chtěli jsme dát stromku další šanci. Tehdy jsem si říkal: vždyť ten chudák modřín se v životě nedočkal toho, aby z něj byl vánoční stromeček, a tak bychom to mohli zkusit. Bude to netradiční stromek a zkusíme ho zapsat do České knihy rekordů jako první vánoční strom z modřínu,“ popisuje starosta Zdeněk Drašnar (SNK Nový Hrádek I.).

Pelhřimovská agentura Dobrý den prověřila, že podobný venkovní vánoční stromek opravdu ještě nikde neměli, a už vydala certifikát, že do České databanky rekordů jej zapíše k 30. listopadu, kdy stromek rozsvítili.

Místní si přáli barevné koule

Než se městys do akce pustil, nechal si zpracovat vizualizaci od plzeňského Ateliéru Maur, aby bylo patrné, že i modřín se na náměstí může vyjímat. Ateliér pak výzdobu dodal. Strom tak nyní zdobí zlaté a červené koule, stříbrný řetěz, hvězda a LED osvětlení.

„Už dříve si obyvatelé přáli, abychom každoroční světýlka na stromku doplnili barevnými koulemi, aby i přes den, kdy se nesvítí, byl stromek veselejší. Proto jsme se rozhodli, že koupíme nová světýlka, včetně barevných ozdob,“ říká starosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na sociálních sítích strom sklízí spíš příznivé ohlasy. „Pecka a skvělý nápad. Alespoň se bude o Hrádku mluvit celé Vánoce. Super odvaha a držím palce k dalším takovým akcím,“ zaznělo v jedné z facebookových diskuzí.

Ne všichni však nadšení pro strom bez jehličí sdílejí. „Skvělej nápad… a příští rok můžou udělat v Kovapu drátkový,“ zlobil se další z uživatelů sociální sítě.

Líbí se vám opadaný modřín jako vánoční strom?

Nová výzdoba stromku vyšla na 55 tisíc korun, Nový Hrádek je zaplatí z rozpočtu. Letos vyhrál v soutěži Vesnice roku Fialovou stuhu za inovativní obec s odměnou 800 tisíc, peníze z ní však bude rozdělovat až v příštím roce a patrně opět přispěje aktivním spolkům.

Stromek je napojený na veřejné osvětlení. Ráno svítí od 3:30 do asi 7:00, večer zhruba od 16:30 do 23:15.

Sváteční atmosféru si návštěvníci mohou vychutnat v úterý 23. prosince od 16:15, kdy tu vystoupí muzikanti z Bysteranky s vánočním troubením. Modřín zůstane na náměstí nejméně do Tří králů.

Rozhledna z větrníku na Novém Hrádku slouží, infocentrum na otevření čeká

Pro Nový Hrádek je to už druhý zápis do České knihy rekordů. První rekord se městysu podařil v květnu 2021 s dokončenou rozhlednou na vrchu Šibeník. Rozhledna coby první v republice vznikla z částí již nefunkční větrné elektrárny. Rozhledna i infocentrum jsou otevřené celoročně, přes zimu mimo pondělky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

Prořezávající domy a skály. Adršpach zná vítěze soutěže na vstup do skal

Zima v Adršpašských skálách (19. ledna 2024)

Restaurace, infocentrum i prodejna suvenýrů, vše skryté v přírodně pojatých budovách, mezi nimi „soutěsky“. Tudy by jednou turisté mohli přicházet od parkovišť v Dolním Adršpachu na Náchodsku ke...

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně...

1. prosince 2025  9:48,  aktualizováno 

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  10:55

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

30. listopadu 2025  17:34

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Pohled na nový stadion Hradce Králové, který má před začátkem ligy potíže s...

Několik podstatných vylepšení se chystá u nového fotbalového stadionu v Malšovicích. Prvním by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi arénou a koupalištěm Flošna....

30. listopadu 2025  9:53

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium
Jan Hudec

Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,“...

29. listopadu 2025

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už...

Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech...

29. listopadu 2025  7:23

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

28. listopadu 2025  20:11

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Stará kasárna už nestraší, největší přírodovědnou expozici otevřou do tří let

Zrekonstruovaný objekt bývalých Vrbenského kasáren v Hradci Králové (28....

Budova Vrbenského kasáren v Hradci Králové, roky ostuda města, září novotou. Stavbaři dokončili kompletní rekonstrukci a přístavbu pro potřeby krajského muzea za 382 milionů korun. V prosinci v části...

28. listopadu 2025  16:30

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

28. listopadu 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.