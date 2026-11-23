Rodina byla vybrána do Vánoční sbírky MF DNES a iDNES. cz jako jedna ze tří z celé republiky.
Na „plný úvazek“ se stará o vnuka a pomáhá s domácností. Společně žijí v bytě 1+1 na okraji Vrchlabí v městské části Harta. Náklady na jídlo, nájemné a dopravu ukrojí většinu z rozpočtu.
Otec Damiána navíc neplatí výživné a syna vídá jednou za rok. Finanční pomoc chce použít na terapie a senzorické pomůcky. S matkou a babičkou Damiána sedíme v kuchyni, na sporáku se pomalu smaží řízky, jedno z mála jídel, které chlapec v současnosti jí.
Digestoř je vypnutá a mluvíme polohlasně. Přestože se venku šeří, v místnosti se nesvítí. Šestiletý Damián je velmi citlivý na hluk a ostré světlo.
Měl až dvanáct záchvatů denně
Příchod novináře a fotografa ho lehce vyruší. V ložnici, která slouží jako dětský pokoj, sleduje tablet s pohádkou, aby se uklidnil. Světelný projektor vytváří na stropě potemnělé místnosti barevné body připomínající hvězdy.
„I mezi sebou mluvíme potichu, každé zvýšení hlasu ho vyruší. Svítíme, až když je tma,“ vysvětluje Zuzana Jurková. Když později v kuchyni zapne lampičku, Damián hned přijde a zhasne ji.
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Vánoční sbírka: Rodina samoživitelky s autistou sní o autě a výletě za koňmi
Narodil se jako zdravé dítě, první potíže přišly kolem druhého roku, kdy začal mít epileptické záchvaty.
„Začalo to jedním záchvatem vždy večer, postupně jich bylo až dvanáct denně,“ připomíná mladá žena pocházející z Košic. Syn byl opakovaně hospitalizován. Trvalo půl roku, než se lékařům povedlo najít správné léky. Díky nim je dnes Damián zcela bez záchvatů.
Vánoční sbírka iDNES.cz
Děti s poruchou autistického spektra potřebují bezpečné a podporující zázemí svých nejbližších, pro které je každodenní péče velmi náročná – obzvlášť pokud na ni zůstávají sami.
Letošní Vánoční sbírka MF DNES a iDNES.cz proto pomůže právě jim. Společně s nadačním fondem AutTalk, který založila Miss 2007 Kateřina Sokolová, podpoří náročnou péči a boj s každodenními výzvami, s nimiž se musejí potýkat tři rodiny z různých koutů Česka.
Cílem není jen vybrat peníze, ale také otevřít téma poruchy autistického spektra a přiblížit skutečnou tvář každodenní péče o děti s touto diagnózou. Veškeré peníze Nadační fond AutTalk rozdělí mezi všechny tři rodiny tak, aby dosáhly na důstojnější život a aby se povedlo zajistit jim potřebné terapie.
Přispět lze přes QR kód, ale také bankovním převodem libovolné částky na transparentní účet 4010401017/2010, variabilní symbol 111111. Vánoční sbírka poběží do 21. prosince.
Před třemi lety se začalo měnit jeho chování. Najednou se chytal rohů nábytku, přestal mluvit a zapojovat se do hry s ostatními dětmi. Vyšetření potvrdilo poruchu autistického spektra.
„Ze začátku pro mě bylo velmi těžké si to připustit. Nezbývalo mi nic jiného než to přijmout,“ přiznává Zuzana. Damián stále nemluví, nosí pleny a při každodenních činnostech vyžaduje velkou míru podpory.
Musela opustit práci
Zuzana je samoživitelka. S otcem Damiána se rozešla měsíc po jeho narození. Otevřeně přiznává, že bez pomoci své matky, se kterou se do Čech před devíti lety přestěhovala, by to nezvládla.
Jana zpočátku dokázala péči o vnuka skloubit se zaměstnáním. Když se ale dcera před třemi lety po skončení mateřské dovolené vrátila do práce, musela Jana tu svou opustit.
Pomáhá s chodem domácnosti, s vnukem chodí na procházky a vodí ho do školky, kde tráví dvě hodiny denně. Svůj život Damiánovi zcela podřídila.
Péče o autistického chlapce, jakkoli je náročná, jí otevřela jiný pohled na svět: „Naučila jsem se toho od něj spoustu, jako kdybych přešla do jeho světa. Někdy se mi zdá, že přestávám vnímat okolí.“
S Damiánem často vyráží do městského parku nebo do lesa, stále na stejné místo. „Miluje chodit do přírody, protože tam je klid,“ říká babička.
Rodina občas jezdí na kratší výlety autobusem, změny prostředí ovšem chlapci nedělají úplně dobře.
„Když byl menší, kroužili jsme jen po Hartě, protože ho nebylo možné dostat ani na autobus. Měl vytipovaný směr a jinam nechtěl jít. Teď je to už lepší, ale nikdy nevíme, jestli ho v půlce cesty nechytne přetížení,“ poznamenává Zuzana Jurková.
Vícedenní dovolenou v novém prostředí si zatím neumí představit.
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Přetížení se projevuje nekontrolovaným vztekem a brekem. Zklidnění může trvat chvíli i desítky minut. Když k němu dojde v obchodě, musejí nechat košík s nákupem v prodejně a hned odejít.
K přetížení dochází i ve školce, stačí když třeba přijde více dětí. „Pro okolí bývá někdy obtížné pochopit, že není nevychovaný, ale že jeho chování je projevem autismu,“ podotýká Jana Jurková. Jsou období, kdy je Damián plačtivý několik hodin v kuse, jindy se celým dnem prosměje.
Ve školce nejí vůbec
Doma si chlapec rád prohlíží fotografie a obrázky zvířat, hraje si s kinetickým pískem a ohmatává strukturované předměty. S autem nejezdí po zemi jako ostatní děti, ale drží ho v ruce, pozoruje a různě otáčí. Má také několik smyslových pomůcek – podlahové dlaždice s tekutou výplní nebo balanční desku s kuličkami.
Četla jsem, že delfíni léčí. I kdybych na to měla šetřit několik let, udělám cokoli, co by mu mohlo pomoci.
Zatímco jako malé dítě Damián jedl všechno, dnes má jídelníček velmi omezený. Ve školce nejí vůbec. Ještě nedávno konzumoval pouze hranolky, v poslední době mu zachutnalo maso, pečené brambory, sýry, rajská omáčka nebo vývar, avšak bez těstovin. Ovoce ani zeleninu nejí. Matka s babičkou přizpůsobily svůj jídelníček Damiánovi, jedí totéž co on.
„Raději dám sto dvacet korun za sýr, když vím, že ho bude jíst, než abych koupila něco mnohem levnějšího a leželo nám to v lednici. Kupujeme co nejkvalitnější potraviny,“ říká babička Jana.
Ze skříně vytahuje sušenky s vlákninou, za které utratila 800 korun. Přestože Damián nemluví, umí velmi přesně dát najevo, co potřebuje. Když má hlad, jde k lednici. Pokud má chuť na sladkost, otevře skříň v kuchyni. Když potřebuje na záchod, vytáhne si plínu.
Terapie s delfíny
Náklady na bydlení, jídlo, oblečení a dopravu prakticky vyčerpají rodinný rozpočet. Peníze z Vánoční sbírky MF DNES a iDNES. cz by Jana se Zuzanou použily na terapie a nákup dalších senzorických pomůcek do chlapcova pokoje.
„Chtěla bych mu pořídit nástěnnou senzomotorickou tabuli s duhou nebo zrcadlové panely, ve kterých by se mohl pozorovat,“ ukazuje Zuzana v telefonu pomůcky za několik tisíc korun. Stejně tak by ráda vyzkoušela další terapie, které mohou pomoci rozvíjet chlapcovy schopnosti. Některé z nich vyžadují pobyt s ubytováním, což si rodina v současné situaci nemůže dovolit.
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Přestože je Damián alergický na zvířata, má je velmi rád. Jana sní o tom, že by vnukovi dopřála delfinoterapii. V České republice ovšem žádné delfinárium není, rodina by musela do zahraničí.
„Četla jsem, že delfíni léčí. I kdybych na to měla šetřit několik let, udělám cokoli, co by mu mohlo pomoci. Pro nás je největším štěstím, když je malý v klidu a je spokojený. Nic víc nepotřebujeme,“ říká.