Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

Tomáš Hejtmánek
  10:01
Vamberecká krajka, která patří k nejvýznamnějším turistickým fenoménům regionu, bude mít vlastní muzeum i po formální stránce. Unikátu se věnuje Muzeum krajky Vamberk. Zastupitelé Královéhradeckého kraje v říjnu rozhodli, že se „krajka“ vyčlení z Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou.
Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)

Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022) | foto: Muzeum krajky Vamberk

Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do...
Mladá výtvarnice NeSpoon zdobí fasádu domu ve vamberecké Tyršově ulici.
Vamberecký kostel sv. Prokopa hostí kolektivní výstavu krajkářek, které pro ni...
Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do...
14 fotografií

Podle náměstka hejtmana pro kulturu Jiřího Štěpána (Hlas samospráv) to vambereckému muzeu umožní efektivnější čerpání dotací, jednodušší navazování spolupráce s ostatními organizacemi v oboru i další rozvoj instituce.

Hlavním cílem nové organizace má být snaha o zapsání vambereckého krajkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Nyní je na obdobném národním seznamu.

„Muzeum vznikne k 1. dubnu 2026. Za stávajících finančních prostředků pro MGOH dojde k oddělení poměrné části. Na počátku roku 2026 při změně rozpočtu budeme řešit zvýšení financí asi o milion korun,“ uvedl Jiří Štěpán. Podle něj by nové muzeum mělo hospodařit s celkovým rozpočtem asi 3,8 milionu korun ročně.

Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)
Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do října 2025 ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou osobnost prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové.
Mladá výtvarnice NeSpoon zdobí fasádu domu ve vamberecké Tyršově ulici.
Vamberecký kostel sv. Prokopa hostí kolektivní výstavu krajkářek, které pro ni zhotovily přes pět set andělů.
14 fotografií

To se nezdá současné vedoucí vamberecké pobočky Kateřině Kuthanové, podle níž pouhé osamostatnění k zápisu do UNESCO nepostačí. Muzeum nemá odpovídající depozitáře, restaurátorskou dílnu ani potřebný tým odborníků. Řadu služeb čerpá od mateřské organizace v Rychnově a samo má jen necelé čtyři pracovní úvazky.

„Aby se Muzeum krajky Vamberk (MKV) mohlo stát pobočkou nadregionální a reprezentativní, musel by počet úvazků vzrůst minimálně na 10 až 11 pracovních míst,“ tvrdí Kuthanová. Podle ní by rozpočet měl stoupnout až k 11 milionům, což odpovídá velikosti a rozpočtu krajské galerie v Náchodě.

Pro to ruku nezvedneme

Proti oddělení muzea se postavili opoziční zastupitelé. Záměr kritizovala především Martina Berdychová (Východočeši), která předchozích osm let jako náměstkyně hejtmana vedla právě gesci kultury. Podle ní se za tu dobu nikdy nehovořilo o osamostatnění muzea, není to ani součástí strategických dokumentů rozvoje kultury do roku 2030.

„Krok je to unáhlený a jestli chceme dostat krajku do UNESCO, tím tomu vůbec nepomůžeme. Tento krok nám, předpokládám, přinese hlavně problémy. Chybí mi tam větší zapojení odborné veřejnosti,“ řekla Berdychová.

Podle ní při projednávání ve výboru pro kulturu zazněla řada polopravd. „Není pravdou, že by si stávající pracoviště ve Vamberku nemohlo říct o dotace. Není pravdou, že když by kraj posílil financování rychnovského muzea, že by se to do Vamberka nedostalo. To všechno lze ošetřit. Nejde jen o mzdy, ale i o sbírkový systém muzea. Kdybychom udělali reorganizaci, pořádné zadání a poslali miliony do Vamberka, mohli bychom posílit odbornou část. Teď tam jsou necelé 4 osoby, s tím moc muziky neudělají,“ zdůraznila Berdychová.

Extrémně malá organizace vadí také místostarostovi Jičína a opozičnímu zastupiteli Petru Hamáčkovi (KDU-ČSL): „Nepodpořím nikdy vznik nové příspěvkové organizace, která má 3,75 úvazku. To je prostě přepych takovou organizaci zakládat, je to dražší ve všech ohledech. Možná to povede časem k nárůstu zaměstnanců, řekněme to narovinu.“

Vyberou nového ředitele, ten určí směr

Podle náměstka Štěpána zatím není jasné, jak velký rozpočet bude v příštích letech muzeum potřebovat, ani kolik pracovníků má mít. Záležet bude i na novém vedení. Výběrové řízení na ředitele chce kraj vypsat v závěru roku.

„Náklady a výnosy budou záležet na předložených koncepcích uchazečů o vedoucí místo, jak chtějí dál muzeum designovat a rozvíjet. Velikost rozpočtu nutně nedělá kvalitu organizace. Bezpochyby to nebude tak, že někdo přijde s požadavkem na 15 lidí, to asi není reálné,“ soudí Štěpán.

27. června 2024

S tezí, že muzeum nemusí mít nutně velký počet zaměstnanců, souhlasí i ředitel krajského Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich. Podle něj moderní muzea v západní Evropě pracují také s malými týmy: „I z malého počtu lidí lze vybudovat významnou instituci. Záleží, jak kvalitní ti lidé budou. Dnes už se výstavy netvoří jen z vlastních sbírek, ale pracuje se zcela jinak než dřív.“

Kateřina Kuthanová však oponuje tvrzením, že stávající úvazky spolkne jen zajištění běžného provozu muzea a že na odborné pracovníky nezbudou místa. Obavy vyjádřila i bývalá členka porot krajkářských bienále v Česku i v zahraničí a kurátorka textilních sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Konstantina Hlaváčková:

„Odtržení od doposud dobře fungující základny může vést ke značnému utlumení a omezení činnosti a v jeho důsledku i k postupné degradaci sbírek velké kulturní i hmotné hodnoty.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

Vamberecká krajka, která patří k nejvýznamnějším turistickým fenoménům regionu, bude mít vlastní muzeum i po formální stránce. Unikátu se věnuje Muzeum krajky Vamberk. Zastupitelé Královéhradeckého...

5. listopadu 2025  10:01

Jak zastavit prohry? Musíme si víc věřit, burcuje trenér basketbalistů Hradce

Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce...

5. listopadu 2025  9:28

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...

4. listopadu 2025  16:30

Opilá řidička nemohla ani mluvit a vylézt z auta, při policejní kontrole usnula

Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...

4. listopadu 2025  15:31

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

4. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:48

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:31

Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938...

3. listopadu 2025

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho...

3. listopadu 2025  10:32

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.