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Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Jako první řemeslný výrobek v Česku

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  14:16
Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století.
Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou

Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou | foto: Muzeum krajky Vamberk

Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou
Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou
Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou
Krajka prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové z loňské výstavy ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou
26 fotografií

„Vamberecká krajka je nově zaregistrována na evropské úrovni jako chráněné zeměpisné označení. Stala se tak prvním řemeslným výrobkem v ČR, který získal tuto formu ochrany podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky,“ uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Spotřebitelé podle něj znají chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu především u potravin. „Mezi nejznámější české příklady patří Hořické trubičky, Pardubický perník nebo České pivo,“ uvedl.

Nová evropská legislativa rozšířila možnost této ochrany také na řemeslné a průmyslové výrobky.

„Chráněné zeměpisné označení je určeno k použití všem výrobcům paličkované krajky v Orlických horách a Podorlicku, kteří uchovávají dovednost zdejšího jedinečného řemesla a výjimečný charakter krajky. Zákazníkům pak označení dokládá výjimečnost a kvalitu výrobku se zaručeným původem v regionu,“ uvedla zpracovatelka přihlášky Martina Rejzlová, etnoložka Muzea krajky ve Vamberku.

Nejen řemeslo, ale i umění

Podle náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací, kultury a cestovního ruchu Jiřího Štěpána je udělení ochrany významným oceněním dlouhé tradice vambereckého krajkářství.

„Vamberecká krajka je s naším krajem pevně spojena nejen jako řemeslo, ale doslova jako umění. Udělené chráněné zeměpisné označení podtrhuje její význam na evropské úrovni,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Štěpán(Hlas samospráv).

Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do října 2025 ve Vamberku a Rychnově nad Kněžnou osobnost prvorepublikové tvůrkyně Marie Sedláčkové-Serbouskové.
Ukázka paličkování v Muzeu krajky ve Vamberku na Rychnovsku.
Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)
Ukázka paličkování v Muzeu krajky ve Vamberku na Rychnovsku.
26 fotografií

Zájem o rukodělnou techniku paličkování podle zástupců kraje a města Vamberk přetrvává, samotná výroba krajky jako zdroj obživy je však v současnosti stále náročnější. Krajkářství vyžaduje mimořádné množství času, trpělivosti a odborné zručnosti.

„Vamberecká krajka vždy vyžadovala obrovské množství času a práce, které jsou stále cennější. Uživit se krajkářstvím je proto těžší než kdy dříve. Věříme proto, že chráněné zeměpisné označení pomůže zvýšit zájem o toto řemeslo,“ uvedl starosta města Vamberka Jan Rejzl.

Město Vamberk je zřizovatelem Krajkářské školy, která ve městě nepřetržitě funguje od roku 1889. Právě Vamberk je s krajkářskou tradicí dlouhodobě spojen a patří mezi nejvýznamnější centra tohoto řemesla v České republice.

Muzeum krajky má být interaktivní i virtuální, chce se dostat do UNESCO

Ve městě se také nachází Muzeum krajky, které od dubna nově funguje jako samostatná příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, před tím bylo součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Důvodem osamostatnění je snaha kraje o posílení instituce, která přibližuje tradici krajkářství.

Muzeum dokumentuje krajkářství na území celého Česka, přičemž Vamberecko je přirozeným centrem tohoto řemesla s nejsilněji dochovanou živou tradicí. Podle hejtmanství je cílem osamostatnění muzea také zintenzivnit spolupráci muzea s dalšími kulturními institucemi a úsilí o zapsání krajkářství na seznam UNESCO.

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

S vambereckým krajkářstvím se lze seznámit například při Mezinárodních krajkářských slavnostech, které budou ve městě 26. a 27. června. Tradice krajkářství na Vamberecku je dochována od 17. století, krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V roce 1889 otevřela První česká krajkářská škola, z jejích sbírek vzniklo v roce 1929 muzeum krajky.

1. dubna 2026
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