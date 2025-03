Jičín upraví parkoviště u Valdštejnské lodžie, zlepší i přístup pro pěší

Do památkově chráněného areálu už přitom Jičín vložil za uplynulých dvanáct let sto milionů korun, v roce 2023 tu například dokončili multifunkční společenský sál za 36 milionů. Teď dojde i na úpravy v okolí.

„Město v posledních letech provádělo rozsáhlé investice přímo do areálu, ale okolí lodžie a napojení na okolní infrastrukturu bylo dlouho spíše dluhem. Z Jičína se k lodžii dá bezpečně dostat díky komunikacím ve Valdštejnově lipové aleji, jenže cyklisté i chodci mají problémy dostat se přímo do lodžie, protože musí překonat silnici. Proto je dlouhodobě požadováno zlepšení přechodů pro pěší a parkovacích ploch,“ přiznává mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Největším problémem je parkování. Dnes k němu slouží nevzhledné parkoviště z betonových panelů u vlakové zastávky před Libosadem a malá nezpevněná plocha u brány do Čestného dvora. Obě plochy se dočkají rekonstrukce, vznikne víc než 40 parkovacích míst. Povrch bude ze žulové dlažby stejně jako oba příjezdy před Čestný dvůr a nová stezka od vlakové zastávky.

„Valdštejnská lodžie nemá vyřešen technický vstup, proto je třeba vybudovat obslužnou komunikaci,“ doplňuje mluvčí. Na druhé straně povede od parkoviště ke kavárně v lodžii nová mlatová cesta.

„Památka ožila na úkor pohodlí“

Podle kastelána lodžie Jiřího Vydry je situace s parkováním tristní. Kapacita nestačí hlavně při kulturních akcích.

„Když jsem sem v roce 2011 přišel, mým cílem bylo oživit památku. Postupně však návštěvníků začalo jezdit víc, než dovoluje kapacita parkování. Každou akci řešíme problémy s extrémním nedostatkem míst. Návštěvníci parkují nelegálně i tam, kde to vadí místním. Památka ožila, ale na úkor celkového pohodlí. Úpravy kolem lodžie jsou zásadní, pro nás je to priorita,“ říká kastelán a ředitel organizace Valdštejnské imaginárium, která lodžii víc než deset let provozuje.

Kromě vylepšení parkování a přístupových cest dojde ke zřízení dešťové kanalizace. Lodžie je pod úrovní terénu a při přívalových deštích hrozí, že se voda dostane dovnitř. Projekt také počítá se zrušením stávajícího přechodu pro chodce u Čestného dvora, ten nahradí dva nové přechody, které budou kvůli větší bezpečnosti chodů nasvícené. První bude u parkoviště, druhý u sjezdu k Čestnému dvoru.

„Když dnes jdete pěšky lipovou alejí do lodžie, v tom nejzásadnějším místě nejde přejít silnici, protože tam chybí přechod. Je až dál, kde zase chybí chodník. Přejít silnici k lodžii je o život,“ upozorňuje Jiří Vydra.

Rekonstrukce se rovněž dočká stávající chodník podél silnice u lipové aleje. Povrch bude tvořit žulová mozaika.

Jičín už soutěží zhotovitele, stavební práce budou hotovy letos. Město na projekt získalo dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska. „Náklady zatím neznáme, protože teprve probíhá veřejná zakázka,“ poznamenává Jireš.

Největší investicí ve Valdštejnské lodžii v poslední době byla výstavba společenského sálu Theatron se zásuvným hledištěm, rekonstrukce místností a renovace Čestného dvora prováděné mezi lety 2019 a 2023. Město projekt vysoutěžilo za 26 milionů, vícepráce a nárůst cen v době covidové pandemie jej prodražily o deset milionů.

Koncerty i výstavy

Lodžie vznikla v 17. století. V Čestném dvoře původně byla šenkovna, horní patra lodžie sloužily jako sýpka.

Mezi lety 2011 a 2013 ji provozovalo občanské sdružení Lodžie, od roku 2014 má památku ve správě Valdštejnské imaginárium. Celoročně se tu konají koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly a rezidenční pobyty umělců.

Mezi tradiční akce patří Slavnost stromů nebo přehlídka world music a alternativního divadla Lodžie Worldfest. Pro návštěvníky je čtyři dny v týdnu otevřeno Café Loggie, veškeré zisky kavárny jdou na kulturní aktivity Valdštejnského imaginária.