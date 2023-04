Vrah z Valdic dostal za útok na spoluvězně zbroušenou lžící dalších osm let

Krajský soud v Hradci Králové prodloužil trest pobytu ve vězení již dříve odsouzenému vrahovi. Čtyřiadvacetiletý Ondřej T. dostal dalších osm let za zločin těžkého ublížení na zdraví. Při agresivním útoku se snažil bodat spoluvězně ve valdické cele do hlavy a krku polévkovou lžící s držadlem zbroušeným do hrotu a také ho trefil.