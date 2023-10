U kina Vesmír v Trutnově připomíná Havla nový pomník, působí jako hologram

V roce 2010 obdržel Kulturní cenu města Trutnova, od roku 2017 nese jméno Václava Havla nábřeží u Úpy a teď se první polistopadový prezident dočkal i mnohem hmatatelnější připomínky.

Ve čtvrtek odpoledne, tedy v den, kdy by oslavil 87. narozeniny, zástupci radnice před zrekonstruovaným kinem Vesmír odhalili pamětní desku s plastickým reliéfem postavy státníka v životní velikosti. Jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších českých sochařů Michal Gabriel.

Udělat pomník byla výzva

Sochař zpodobnil Václava Havla jako státníka. Postava v obleku a kravatě a jednou rukou v kapse symbolicky vystupuje ze stříbrného plátna. Socha zároveň působí jako hologram. V průběhu dne mění podobu, podobně jako u dalších Gabrielových soch z nerezových lamel hraje důležitou roli světelnost materiálu.

Pomník Václava Havla v Trutnově Deska, ze které vychází postava politika a disidenta Václava Havla, je složena z vodorovně poskládaných ocelových lamel .

. Je vysoká 2,4 metru a váží více než dvě tuny . Tloušťka desky dosahuje 40 centimetrů. Je složená ze 300 vrstev.

Město za ní zaplatilo tři miliony korun .

. Pod sochou je uvedené jméno, datum a místo narození i úmrtí. Prostor zároveň slouží jako pietní místo, kde lidé mohou zapalovat svíčky. První se tam objevily krátce po odhalení.

„Václava Havla jsem si velice vážil. Měl jsem to štěstí, že jsem ho potkal, dokonce jsem od něj dostal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Udělat jeho pomník byla výzva. Kdysi jsem přemýšlel, že bych se jeho portrétu věnoval, vždy to ale zůstalo ve skicách,“ prozradil akademický sochař žijící v Trutnově. Na nejnovějším díle pracoval devět měsíců, během příprav nasbíral 200 Havlových fotografií.

Trutnov hrál v Havlově životě důležitou roli. V polovině 70. let pracoval několik měsíců ve zdejším pivovaru, nedaleko odsud na Hrádečku měl chalupu, jako prezident a později i občan jezdil na trutnovský Open Air Music Festival.

„Václav Havel byl bezesporu nejvýznamnější postavou české polistopadové politiky. Kromě toho, že nábřeží nese jeho jméno, od pamětníků víme, že opakovaně navštívil Filmový festival mladých, který se před rokem 1989 konal v kině Vesmír. Václav Havel byl také filmovým režisérem a jméno rodiny Havlových je spojené s pražským kinem Lucerna,“ uvedl trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Podle Anny Freimanové z Knihovny Václava Havla disident do kina Vesmír velmi rád chodil. Účastnil se mimo jiné letních filmových škol.

„Jezdilo sem spoustu zajímavých lidí, ze kterých později vyrostli významní filmový kritici a publicisté, jako Tereza Brdečková, Jan Bernard nebo Jan Rejžek. Všichni se pak scházeli na Hrádečku a vznikala tam spousta krásných debat,“ připomněla Anna Freimannová.

Trutnov považoval za svůj domov

Památnou se stala první Havlova prezidentská návštěva Trutnova v lednu 1990. Na Krakonošově náměstí ho v mrazivém počasí přivítaly tisíce lidí.

Michal Gabriel Sochař má v Trutnově už několik sochařských děl. Před společenským centrem Uffo je smečka šelem a na Slovanském náměstí mohutný lev z nerezových lamel. Před nedávno otevřeným Centrem současného umění EPO1 v městské části Poříčí jsou další tři instalace: Žralok, Kůň a Asteroid. Stejně jako Havlova pamětní deska vznikly v nedalekém strojírenském závodě Kasper Kovo, se kterým výtvarník dlouhodobě spolupracuje. „Deska s reliéfem Václava Havla je výjimečným dílem, které připomene jeho dlouholetou působnost na Trutnovsku. Jsme rádi, že jsme mohli být u vzniku právě tohoto projektu. Expanze soch do veřejného prostoru tak, aby díla mohli lidé vidět ve městech nebo zajímavých místech v přírodě, nás dlouhodobě zajímá,“ sdělil Rudolf Kasper, majitel strojírenské firmy a zakladatel EPO1.

„Jezdím sem nakupovat, znám tu každý obchod a spoustu lidí. Proto to zde považuji tak trochu za svůj domov. Přiznám se, že mě nikdy v životě nenapadlo, když jsem po náměstí chodil a sedával na lavičce, že jednou bude plné lidí, já budu stát na balkoně a budu těm lidem něco říkat,“ říkal tehdy do mikrofonu prezident.

Závazek umístit do veřejného prostoru trvalou připomínku Václava Havla město Trutnov dalo už v době, kdy po něm pojmenovalo tehdejší Revoluční ulici.

S nápadem umístit sochu ke kinu přišel současný starosta a architekt Michal Rosa, který před lety projektoval rekonstrukci Vesmíru.

„Neuměl jsem si tehdy představit, že by to bylo něco takto grandiózního, protože rozpočet na opravu kina byl napjatý. Díky dotaci od ministerstva kultury, která nám s financováním kina pomohla, jsme si mohli dovolit velkorysejší řešení,“ řekl starosta.

Kino Vesmír, postavené v letech 1928 a 1929, se začátkem září otevřelo po dvouleté rekonstrukci za 119 milionů korun. Dotace zaplatila víc než polovinu nákladů.

Indiánská čelenka a paličky

Čtvrtečnímu odhalení sochy Václava Havel přihlíželo zhruba 200 lidí. Byl mezi nimi i disident František „Čuňas“ Stárek a zakladatel trutnovského festivalu Martin Věchet, jenž v igelitové tašce přinesl indiánskou čelenku. Podobnou té, kterou v roce 2007 na Bojišti před koncertem Pražského výběru věnoval Václavu Havlovi a na hlavním pódiu ho dekoroval náčelníkem festivalu.

Havel byl duchovním otcem festivalu v Trutnově, dnešního Open Air. Začal už za totality, k 20. výročí dostal náčelník čelenku z orlích per. (2007)

Martin Věchet čelenku nejprve nasadil sochaři Michalu Gabrielovi a pak i na hlavu ocelové sochy. Nakonec ji spolu s bubenickými paličkami, další rekvizitou odkazující na festivalového náčelníka, umístil vedle květin na zemi. Havel si v roce 2007 na festivalu zabubnoval na barely při koncertu undergroundového souboru Hever and Vazelína. „Čelenka a paličky patří k našemu náčelníkovi,“ poznamenal Věchet.

Právě on před lety usiloval o zřízení Lavičky Václava Havla v Trutnově a o přejmenování Horské ulice na Havlovu. Ani jeden návrh zastupitelé nepodpořili.

Organizátor festivalu, který se letos vrátil do Trutnova po sedmi letech, považuje Gabrielovu sochu za důstojné připomenutí prezidentova odkazu a jeho vztahu ke krkonošskému městu.

Plastika však podle něj měla být na pěší zóně v Horské ulici, která hrála v Havlově životě mnohem důležitější roli než kino nebo po něm pojmenované nábřeží.

„Socha je pěkná, líbí se mi nápad, že postava jako by vychází z minulosti do současnosti. Horská ulice by pro ni určitě byla mnohem vhodnějším místem. Hlavní trutnovský bulvár je s Václavem Havlem velmi úzce spojený. Po pěší zóně chodil do práce, navštěvoval kavárny a odehrávaly se tam konspirativní schůzky,“ vysvětlil zakladatel „českého Woodstocku“.