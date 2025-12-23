Malšovická aréna chystá velkolepou poctu Havlovi s audiovizuální show a koncerty

Pocta Václavu Havlovi má příští rok v červnu na hradecký stadion přilákat přes 20 tisíc diváků. Kromě známých interpretů napříč žánry pořadatelé pozvali i státníky. Organizátoři plánují nejen připomínku Havlových nedožitých 90. narozenin a 15 let od jeho odchodu, ale i emoce, vzpomínky, osobnosti, známé a kamarády prvního českého prezidenta a fůru muziky.
Když na začátku listopadu zastupitelé odsouhlasili prodej 89 procent akcií fotbalového klubu FC Hradec Králové, nový vlastník slíbil, že v multifunkční aréně umožní velké koncerty. V ten den už v ní byla domluvena akce, na které pořadatelé slinují účast mnoha interpretů napříč hudebními žánry a očekávají až 25 tisíc diváků. Doufají, že do Hradce Králové přijedou i prezidentské limuzíny.

V neděli 7. června 2026 bude nová Malšovická aréna hostit Poctu Václavu Havlovi. Do Hradce přijedou i interpreti, kteří se velkým stadionovým produkcím pod širým nebem dosud spíš vyhýbali. Mezi potvrzenými jsou například Dan Bárta, operní pěvci Štefan Margita a Adam Plachetka, Ondřej Brzobohatý nebo Hradišťan.

Přijedou ale také Richard Krajčo, Janek Ledecký, 4 Tenoři, Jan Cina nebo herecko-písničkářská dvojice Jiří Krhut & Štěpán Kozub.

Pořadatelé pozvali také řadu osobností, například bývalého mluvčího Václava Havla a spisovatele Ladislava Špačka, známé z disentu, oslovili i vrcholné státníky současného českého prezidenta Petra Pavla a někdejší slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Osobní záštitu přijala Dagmar Havlová.

Hradec Hrádeček

Vzpomínkovým večerem návštěvníky provede Libor Bouček. Není bez zajímavosti, že se uskuteční na den přesně rok od koncertu kapely Chinaski, na který i přes vytrvalý déšť do hradecké arény přišlo na 20 tisíc diváků.

„Řešili jsme, jak propojit minulost Václava Havla. Měli jsme v hledáčku i jiné haly či stadiony, ale ve prospěch Hradce Králové promluvilo více faktorů. Například vyhodnocení loňského koncertu Chinaski, který dopadl perfektně. A pak se přece nabízela i slovní hříčka Hradec-Hrádeček, navíc kousek od sebe. Vlastně je to ta nejpřirozenější varianta,“ zmínil producent Roman Rozlivka Hrádeček na Trutnovsku, kam Havel od roku 1967 velmi často jezdil a kde 18. prosince 2011 zemřel.

GLOSA: Moc toho nevím, ale jedno je jasný, propršený koncert Chinaski měl grády

Pocta Václavu Havlovi nemá být jen obyčejným koncertem, který zanikne mezi mnoha dalšími.

„Na jednom pódiu zazní napříč žánry i generacemi hlasy spojené myšlenkou, že svoboda, pravda a odpovědnost nejsou fráze minulosti, ale výzvy přítomnosti. Hudba se bude prolínat s autentickými záběry, myšlenkami a slovy Václava Havla, s vizuální projekcí i světelnou scénou, která promění arénu v prostor světla, naděje a vzpomínky. Každý tón, každé slovo i každý obraz má připomenout, že i v nejisté době má smysl věřit v dobro, odvahu a lidskost,“ uvádějí pořadatelé na webových stránkách.

„Večer bude doprovázen velkým orchestrem, vystoupí 13 až 15 hudebních interpretů a dalších osobnosti s mluveným slovem. Cílíme na 22 tisíc diváků, což jsou podle nás reálná čísla,“ doplnil Roman Rozlivka.

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Trávník není v ohrožení

Partnerem je i město, které chce k aréně v neděli 7. června pozvat nejen majitele vstupenek. „Program bude i v okolí stadionu. Plánujeme jedno či dvě další pódia, kde se budou moct předvést i hradecké kapely a muzikanti,“ sdělila Ilona Dvořáková (bez p.p. ), náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Po letošních zkušenostech s propršeným koncertem kapely Chinaski a deskami položenými na hrací ploše, se vedení města příliš neobává o osud fotbalového trávníku. „Letos v červnu to dopadlo nad očekávání dobře, trávník neutrpěl žádné škody. Není důvod k obavám,“ doplnila náměstkyně.

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Vstupenky již jsou v prodeji. Nejlevnější na stání stojí 990 korun, místo přímo pod pódiem, které bude na jižní straně arény, stojí 1190. Na tribuny budou vstupenky v cenovém rozmezí mezi 1090 až 1390 korunami. Jen o několik dnů později od 10. do 14. června se v hradeckém Parku 360 koná festival Rock for People.

Vstoupit do diskuse

