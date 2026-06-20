V replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu chtějí v následujících dnech překonat mezi ostrovy trasu dlouhou okolo 450 kilometrů s cílem v přístavu Volos.
„Expedice Monoxylon začala, jsme na vlnách,“ řekl v sobotu dopoledne Tichý. Doufá, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře.
Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů expedice. V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři.
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Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr
Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice má v záloze plachtu ze lnu.
K plavbě archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má opět doprovodné plavidlo.
Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice má nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou lokality z neolitu. Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.
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11. června 2026