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V Řecku začala česká expedice Monoxylon, má ověřit neolitickou pravěkou trasu

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  12:06
V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole dnes začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech, sdělil ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem expedice.
Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Archeolog Radomír Tichý pořádá již pátou expedici Monoxylon, zkoumá podmínky...
V Archeoparku pravěku ve Všestarech nakládali dlabaný člun pro pátou expedici...
Archeolog Radomír Tichý představil trasu expedice Monoxylon V, dlabaný člun...
Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)
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V replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu chtějí v následujících dnech překonat mezi ostrovy trasu dlouhou okolo 450 kilometrů s cílem v přístavu Volos.

„Expedice Monoxylon začala, jsme na vlnách,“ řekl v sobotu dopoledne Tichý. Doufá, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře.

Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů expedice. V pořadí pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly v Egejském moři.

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně z 50 procent. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Expedice má v záloze plachtu ze lnu.

K plavbě archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má opět doprovodné plavidlo.

Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Trasa expedice má nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které expedice navštíví, jsou lokality z neolitu. Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.

11. června 2026
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