Po 16 letech hotovo. Hradec schválil územní plán, přechodná verze šla stranou

Petr Záleský
  14:57
Po více než 16 letech příprav schválil Hradec Králové nový územní plán. Schylovalo se k tomu již v prosinci, ale zastupitelé tehdy odložili rozhodnutí kvůli diskusi, jestli do územního plánu vloží takzvané přechodné ustanovení. Vše nakonec zastupitelé schválili bez přechodných pravidel hry, o kterých se ani nehlasovalo.
Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního střediska Hvězda v Hradci Králové | foto: Studie Atelier Saem

Zprava náměstek primátorky určený pro územní plán Adam Záruba (bezp. Změna a...
Autoři budoucího územního plánu, architekti Parik Kotas (vlevo) a Tomáš...
32 fotografií

Pro schválení bylo 31 zastupitelů, jen tři se hlasování zdrželi a další tři nebyli přítomni.

Pro variantu přechodného ustanovení bylo vedení města, ale podle některých zastupitelů měla tato forma posloužit spíš některým konkrétním developerským projektům.

„Nakonec jsme se napříč zastupitelstvem domluvili, aby územní plán prošel v původním návrhu, a o této variantě se hlasovalo jako první. Vedení tak již nemohlo hlasovat proti, prostě k tomu bylo dotlačené,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden ze zastupitelů.

Hradec přemítá, co s hokejovým komplexem. Může i stavět na zelené louce

„Rozhodnutí lze považovat za milník pro naše město. Územní plán je klíčovým dokumentem, který stanovuje mantinely a možnosti rozvoje města. Je škoda, že jsme nevyužili možnosti implementace přechodného ustanovení, které by umožnilo dokončit rozběhnuté projekty. Ale i tak považuji dnešní rozhodnutí za zásadní,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Podle ní by přechodná varianta byla win-win řešením, když by „rozjeté projekty mohly dojet podle stávajících pravidel a nové by město zásadně nezdržovalo“.

Přechodné ustanovení mohlo být rizikem

Jenže například podle Aleše Dohnala (Piráti) by přechodné ustanovení znamenalo velmi významná rizika:

„Problém je, že podle právního posudku, který si objednalo samo město, je přechodné ustanovení v rozporu se zákonem. Pokud bychom přechodné ustanovení schválili a nakonec je soud zrušil, městu by hrozilo, že by investorům muselo uhradit vysoké náhrady škody.“

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního střediska Hvězda v Hradci Králové
Zprava náměstek primátorky určený pro územní plán Adam Záruba (bezp. Změna a Zelení), primátorka Pavlína Springerová (HDK) a náměstci Lukáš Řádek (TOP 09) a Pavel Vrbický (Piráti)
32 fotografií

Podle Adama Záruby (Změna) – zastupitele určeného pro územní plán – měli zastupitelé na výběr ze tří možností. Územní plán schválit, případně vrátit k dopracování přechodného ustanovení, anebo nevydat.

„To by znamenalo vše hodit do koše a začít znova s tím, že je 16 let ztraceno,“ upozornil náměstek primátorky pro architekturu a urbanismus.

Záruba zmínil i odstranění takzvaných střetů v území, se kterými město bojovalo desítky let: „Jedná se například o zástavbu, která byla starým územním plánem navrhována do přírodovědně cenných lokalit.“

Konkrétní námitky proti přijetí nového územního plánu měl například Ivan Picek (SPD). „Chce se po nás, abychom převzali zodpovědnost například za zničení osmi hektarů prvotřídní zemědělské půdy mezi ČKD a Plotišti, kde nový územní plán umožňuje vznik velkého odstavného parkoviště pro kamiony. Ta plocha je tam od roku 2022 a od té doby nebyl učiněn žádný pokus, aby byla odstraněna,“ zmínil Picek údajný konflikt. Podle Adama Záruby právě tato plocha čelila čtyřem námitkám.

Bude novela stavebního zákona

Pro přechodné ustanovení byl také Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro rozvoj a investice.

„Pokud schválíme územní plán natvrdo bez přechodného ustanovení, vznikne situace, kdy stejné typy záměrů dopadnou různě podle toho, v jaké fázi řízení aktuálně jsou. Některé projdou, jiné spadnou pod nová pravidla uprostřed procesu. Přechodné ustanovení nastavuje jedno pravidlo pro všechny, nevybírá si investory a neotevírá prostor pro lobby,“ zmínil.

Od 1. července však má začít platit novela stavebního zákona, která má umožnit, aby projekty žádající o nové stavební povolení mohly být dokončené podle starého územního plánu.

„Podle novely stavebního zákona bude zjednodušeně rozhodovat datum podání na stavební úřad,“ přiblížil Aleš Dohnal.

„Odložte stranické průkazky“

Před zastupiteli vystoupil i spoluautor územního plánu Tomáš Vymetálek, který upozornil, že bylo třeba vypořádat téměř 4 500 připomínek a námitek a během tvorby vstoupilo v platnost asi 15 novel stavebního zákona.

„Odložte stranické průkazky a dívejte se na to z pohledu dlouhodobého hlediska,“ vyzval architekt.

Tisíc nových bytů v ohrožení. Developeři tlačí na odklad územního plánu

Přibližná podoba územního plánu je známá už od roku 2016. V létě roku 2024 pak byla veřejně projednána jeho upravená verze.

„Každá část města může počítat s určitým druhem rozvoje. Dominuje rozvoj bydlení, se kterým se pojí i více ploch pro volný čas. Jedná se například o lokality na Moravském Předměstí, v Třebši a také v oblasti Pouchov–Věkoše. Změna nastává například v Severní zóně, která byla dosud předurčená k využití pro rozvoj výroby, ale nyní může území získat jiný charakter – především pro bydlení kombinované s občanskou vybaveností,“ představil změny Adam Záruba.

„Naopak plochy pro výrobu a skladování nový územní plán vymezuje dále od centra města, například v lokalitě letiště či ve vazbě na plánovanou severní tangentu. S dalším průmyslovým rozvojem počítá nový územní plán v oblasti Slezského Předměstí,“ doplnil.

