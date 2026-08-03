Letní opravy a uzavírky v Hradci štvou řidiče. Neřízený chaos, stěžují si

Tři měsíce po otevření křižovatky Mileta se na okruh opět vrátily ranní a odpolední kolony.
V obou směrech Gočárova okruhu je mezi křižovatkami Brněnská a Tesla otevřen jen jeden pruh. Přejíždění mezi pruhy se vrátilo také k nové Miletě, a to kvůli opravě vodovodu.
Rozkopaný je také malšovický nadjezd, přes který se od minulého týdne dá projet pouze přímo, neboť obě připojovací ramena jsou zavřená. O 200 metrů dál je další nástraha v podobě oprav Malšovického mostu přes Orlici.
Kope se také do silnice před zdravotní školou na prvním okruhu. Rekonstrukce vodovodu zavřela ulici Na Drahách a kvůli opravě zchátralého podchodu u zastávky MHD Hotel Garni si řidiči musí dávat pozor i na Brněnské.
„Tohle zažít nechcete“
Oslovené řidiče nazlobilo nepřehledné značení objížděk. Značky upozorňující na omezení na okruhu jsou, ale Hradečáci jezdící po paměti je snadno přehlédnou.
„Beru, že opravy jsou potřeba a o letních prázdninách jsou asi nejméně komplikované, jenže zcela uzavřené oba sjezdy z Gočárova okruhu do Malšovic i sjezd k tenisovým kurtům LTC je fakt na houby. Nevšiml jsem si žádného značení. Nejsem z Malšovic, takže mi hledání otevřené cesty vzalo dost nervů,“ postěžoval si čtyřicetiletý řidič Ondřej z Labské Kotliny.
Ladislav Strnad z Malšovic má čerstvě nepříjemnou zkušenost od mostu přes Orlici, kde je semafory řízený kyvadlový provoz.
„V pondělí dopoledne zmizel semafor ve směru k fotbalovému stadionu. Na most jsem vjel, ale proti mně najednou do stejného pruhu z protisměru vyrazil štrúdl aut, které semafor naopak navigoval. V jeden okamžik stálo uprostřed mostu proti sobě na každé straně nejméně pět aut. Tohle zažít opravdu nechcete,“ poznamenal.
Připomínky má i profesionální řidič sanitky Martin: „Spěchali jsme k případu, když najednou na okruhu zastavila dodávka, která nemohla odbočit do Malšovic. Jen náhodou nedošlo k bouračce. Uzavírky v Hradci začínají absolutně bez varování a bez přehledných objížděk. Je to neřízený chaos.“
Opravy mostu až do listopadu
O letních prázdninách je naštěstí provoz podstatně klidnější. Jenže opravy okruhu potrvají až do začátku října a omezení kvůli rekonstrukci Malšovického mostu skončí až v polovině listopadu. Odbočky z okruhu do Malšovic a do centra zůstanou zavřené jen do konce srpna, do té doby musí auta objížďkou po Brněnské ulici.
„Práce jsou rozděleny do tří etap. Vyměníme kryt vozovky i podkladní asfaltové vrstvy, zároveň odstraníme převýšené krajnice a obnovíme vodorovné a svislé dopravní značení,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle něj práce vyjdou bez daně na 41 milionů korun.
„Po celou dobu prací je doprava vedena v režimu 1+1, to znamená v jednom jízdním pruhu v každém směru a bude to tak po celou dobu,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Oprava Malšovického mostu z roku 1925 přijde město téměř na osm milionů korun. Nyní se na jedné straně pracuje na výměně chodníku a na sanaci betonových povrchů včetně výztuže nosné konstrukce.
„Každoročně se snažíme připravit potřebnou údržbu alespoň jednoho hradeckého mostu, kterých máme ve správě více než padesát,“ uvedl ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil.
Končí přebíhání u Milety
Další zúžení provozu a přejíždění do jednoho pruhu pokračuje před Fakultní nemocnicí v Sokolské ulici.
Samotná Mileta se však dočkala velké události. Skončila závěrečná čtvrtá etapa. V pondělí 3. srpna otevřely zbývající dva podchody a zastávky MHD. Tím tedy po více čtvrt roce skončilo nebezpečné přebíhání čtyřproudového okruhu.
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Křižovatka Mileta v Hradci už slouží celá, do podchodů se dělníci ještě vrátí
Zcela nová zastávka, jež ponese název Fakultní nemocnice UK, se dokončuje u záchranky. Hotové je také druhé stanoviště Heyrovského. Zprovoznění se od 3. srpna dotklo hned jedenácti linek hradecké MHD.
„Nové uspořádání, podchody a řízení dopravy přinesou větší plynulost a bezpečnější pohyb všech řidičů, chodců i cyklistů. Je to důležitý krok k modernější a udržitelnější dopravě, která bude dobře sloužit i v dalších desetiletích,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).
Dokončovací práce na Miletě ještě pokračují, ale ty se už týkají spíš jen ozelenění a terénních úprav. Jedinou stavební výjimkou bude napojení Benešovy třídy na malou Miletu u záchranky.
Omezení jsou u Malšovického mostu (červená značka), na Gočárově okruhu od Tesly po křižovatku s Brněnskou ulicí (modré značky), na Miletě (šedá značka) a také třeba v ulici Na Drahách v Malšovicích (hnědá značka).
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