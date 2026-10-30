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Romantika zdarma. Orlické hory mají nové útulny, nejoriginálnější jsou v Neratově

Petr Záleský
  13:49

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Nové útulny v Neratově v Orlických horách (26. října 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jen na české straně Orlických hor vzniklo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Návštěvníci jsou z nové atrakce nadšeni, pochvalují si ohniště i možnost blízké sprchy a toalet.

Od rána ušly skoro 50 kilometrů, do cíle jim zbývalo více než 20 a nad kopce se hnala bouřka. Nejbližší úkryt koncem srpna našla skupinka čtyř žen pod skleněnou střechou kostela v Neratově. Narazily však na novinku, která se v Orlických horách teprve spouští, ale už přináší spousty nadšených ohlasů.

Na obou stranách česko-polské hranice nabízí přístřeší i nocleh zdarma deset vesměs originálních útulen. Přechod hor po červené magistrále je dlouhý téměř 80 kilometrů a útulny jsou rozesety po celé její trase. Do budoucna by jich mohlo být i mnohonásobně víc. Prvních 28 českých útulen postavily Lesy ČR teprve před dvěma lety. Rychle přibývají další.

K dispozici je i samoobslužný obchod otevřený 24 hodin denně, veřejné sprchy, toalety i zásuvky na nabíjení telefonů.

Ale vraťme se do Neratova, kam v srpnu z Anenského vrchu doběhla za silného deště skupinka čtyř turistek. Právě tady se nedávno objevily dvě nejspíš nejoriginálnější české útulny.

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