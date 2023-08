Hradec zrušil výběr provozovatele útulku, ve hře je i jeho zavření

Vypsáním výběrového řízení letos v březnu radnice reagovala na podezření na špatné zacházení se zvířaty v útulku, na které loni na podzim upozornili bývalí zaměstnanci. Útulek, v němž pracuje pět lidí a provozují jej městské Technické služby, poté dostal nové vedení. Metodicky útulek od letoška řídí odbor životního prostředí.

Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči a radnice v červenci jako vítěze vybrala spolek Psí senioři v nouzi z Chrástu na Nymbursku. Druhý uchazeč, spolek Útulek Hradec Králové z Jaroměře, byl ze soutěže pro nesplnění kvalifikačních podmínek vyloučen. Jaroměřský spolek pak podal námitku proti svému vyloučení i proti výběru vítězného uchazeče.

Spolek Útulek Hradec Králové, za nímž stojí lidé ze záchranné stanice Jaro Jaroměř, mimo jiné poukázal na nejasnosti v zadávací dokumentaci týkající se personálních požadavků. Na problematické okolnosti tendru upozornila MF DNES.

„Město podnět Jaro Jaroměř vzalo v potaz a připustilo, že by zadávací podmínky bylo vhodné upřesnit,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková k důvodu zrušení výběru vítěze i celého řízení.

Vítěz tendru měl útulek provozovat tři roky. Od města na to měl dostat přes 14 milionů korun. Stejné peníze město stojí provoz útulku nyní.

Radnice bude nyní podle náměstka primátorky pro územního plánování a životního prostředí Adama Záruby (Změna pro Hradec) hledat možnosti, jak útulek provozovat. Vedle opakování výběrového řízení na externího provozovatele s upřesněnými zadávacími podmínkami je možností i to, že by útulek provozovalo město.

Záruba poznamenal, že v některých městech mají útulky na starosti městské policie. Možností je podle Záruby i zavření útulku a odvážení zvířat jinam.

Případem možných pochybení v útulku se zabývala i policie, která věc předala magistrátnímu odboru přestupků. Odbor věc nedávno postoupil k posouzení okresnímu státnímu zastupitelství. Podle Rohlíčkové tak učinil „z hlediska právní jistoty ohledně kvalifikace jednání“. Charakter možného přestupku mluvčí nespecifikovala.

Útulek pro opuštěná zvířata radnice zřídila nákladem přes 20 milionů korun v roce 2008 nedaleko malšovického lesního hřbitova. Je v něm osm míst pro psy v karanténě a 48 pro psy ve volném chovu. Pro kočky v karanténě je vyhrazeno sedm míst a pro volný chov je to deset míst. Za 15 let prošlo útulkem téměř 6 000 zvířat. Do roku 2008 útulek sídlil v objektu bývalé veterinární nemocnice ve Věkoších.