Hradec odložil výběr provozovatele kritizovaného útulku. Zájem mají lesníci

Lesníci, kteří už kromě správy lesů provozují těžbu štěrkopísku, rybářství či oblíbený kemp Stříbrný rybník, by rádi do svého portfolia zahrnuli i útulek. Ten stojí přímo v jejich revíru, na okraji lesa poblíž lesního hřbitova.

„Původně jsme do toho nechtěli vstupovat, ale když vidíme, jak je to vyhrocené, nabídli jsme městu, že jsme připraveni útulek převzít,“ potvrzuje ředitel lesů Milan Zerzán.

K podání nabídky ho ponoukli vlastní zaměstnanci, kteří se už nemohli dívat na to, jak klopotně vedení města situaci v útulku řeší. Někteří z nich jsou i myslivečtí kynologové a ke psům tak mají blízko. Výhodou podle Zerzána navíc je, že lesy jsou městská firma a radnice jí tak může útulek svěřit napřímo, bez zdlouhavých procesů.

„Pokud se město rozhodne, můžeme útulek postupně přejímat. Myslím, že se to v klidu stihne do konce roku,“ míní Zerzán.

Radní odložili vypsání nového tendru

Nabídka přišla ve chvíli, kdy radní řeší, jak s útulkem dál naložit. Rada města v úterý 19. září definitivně ukončila původní výběrové řízení a v programu měla rovnou mít i vypsání nového. To však odsunula na další zasedání a v koalici se nyní řeší, zda na lesnickou nabídku kývnout.

„Diskutovali jsme o tom na kolegiu primátorky. Převážný názor je jít cestou městských lesů. Mně se to zdá jako racionální úvaha, ale nemám vyhraněný názor,“ říká náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

„Bavíme se o variantách, nemám s tím žádný zásadní problém. Mé osobní stanovisko v tuto chvíli není důležité, důležité bude rozhodnutí rady,“ podotýká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Část radních by však raději pokračovala ve veřejném výběrovém řízení, které podle nich může přinést vyšší úroveň služby.

„O tom, že by útulek mohla převzít některá městská organizace, se hovořilo od začátku. K rozhodnutí však nedošlo. Osobně bych znovu vypsal výběrové řízení, ale to neznamená, že bych odmítal variantu městských lesů,“ říká radní Aleš Dohnal (Piráti).

Změna kurzu by nevadila ani opozici. Té se však nelíbí, jak dlouho město řešení pro útulek hledá a především jak málo o tom s opozicí diskutuje.

„To jen prohlubuje pochybnosti. Pak to vypadá, jako když se celá věc hraje, jen aby dopadla pro někoho. Městské lesy ukazují, že jsou schopni zvládnout neuvěřitelný záběr činností a poměrně efektivně. Zdá se, že pokud by pod ně přešel útulek, mělo by to logiku. Mělo by to však projít širší diskusí,“ upozorňuje opoziční zastupitel Denis Doksanský (za ANO).

Lesníci chtějí obnovit důvěru

Lesníci mají s útulkem velké plány, především by však chtěli obnovit důvěru veřejnosti. Zařízení by se podle nich mělo maximálně otevřít.

„Útulek byl uzavřený a nepřehledný. My bychom ho chtěli mít transparentní. Jsou tam kamery, proč by nemohly být třeba na webu jako kamery v kempu, aby lidé měli pocit, že se všechno děje správně. Měl by mít svoje stránky, nabízet psy, dělat propagaci. Máme lesní pedagogiku, mohli bychom ji propojit s útulkem a dělat programy pro veřejnost,“ nabízí Milan Zerzán. Za vzor dává Městské lesy v Domažlicích, které vedou psí útulek a provozují i minipivovar.

Lesníci se chtějí od minulosti odstřihnout také tím, že nepočítají s pokračováním původních zaměstnanců (o záznamech z kamer, kde zaměstnanci mluví o některých praktikách v útulku, jsme psali zde).

„Postavil bych to na nových lidech. Nevidím důvod, proč bych si je nechával, možná na přechodnou dobu, ale to bych si musel promluvit s kolegy, kteří je znají. Pro veřejnost jsou dehonestovaní a to není dobře. Ať si je nechají technické služby,“ míní ředitel.

Lesníci prý již mají dohodu s veterináři, kteří se nyní starají o zvířata v oborách, že by byli ochotní přibrat si také útulek. Komunikují i s městskou policií o spolupráci s bývalými psovody, kteří mají zkušenosti s manipulací s problémovými psy. Zaměstnanci lesů by si také doplnili kurz potřebný k péči o opuštěná zvířata.

Zájem o kočky nejeví

Synergie s dalšími činnostmi by měly provoz útulku zlevnit. Za nesmyslné označují třeba topení uhlím, když hned vedle útulku je sklad městského palivového dřeva.

„Jsem otevřený i k zapojení dobrovolníků. Umíme PR, což město vidí, takže bychom je jistě dokázali získat. Do budoucna bychom mohli útulek propojit i se záchranným chovem, měli bychom psí hotel,“ naznačuje Zerzán možnou spolupráci se záchrannou stanicí v Jaroměři.

Problém však lesníci vidí v kočkách. Stávající útulek pro ně původně nebyl určen. Technické služby je tam přesunuly až v roce 2019 a krátce poté začaly v útulku bublat první větší problémy. Lesníci by si tak nejraději ponechali jen starost o psy. Pro magistrát by to však znamenalo, že by musel dál hledat provozovatele kočičího depozita.