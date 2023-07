Panika kolem hradeckého útulku. Výběrové řízení rozdělilo koalici

Když zakázku na tříletý provoz město v březnu vypisovalo, očekávalo se, že ji získají lidé kolem záchranné stanice Jaro Jaroměř, kterou zástupci města už v lednu oslovili, zda by o provozování útulku neměla zájem. Lidé kolem stanice proto založili spolek Útulek Hradec Králové a do tendru se přihlásili. Jenže když hodnoticí komise v květnu otevřela obálky uchazečů, musela jaroměřskou nabídku vyřadit.

„Spolek špatně uvedl cenu. Na jednom místě byla cena za rok provozu a na druhém cena za celé tři roky. Podle našeho právního oddělení jde o neopravitelnou chybu, a proto bylo nutné nabídku vyloučit. Oprava by prý byla možná jen u zjevného překlepu. Jsou na to i judikáty,“ vysvětluje náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna), pod kterého útulek nyní spadá. Spolek měl však v žádosti i další chyby.

V tendru tak zbyla jen jediná nabídka od spolku Psí senioři v nouzi, který zachraňuje z útulků starší psy, poskytuje jim veterinární péči, případně výchovu a pak se jim snaží najít nové majitele.

Na úřadě nastala panika

Po vyřazení jaroměřské nabídky nastala na úřadě mírná panika. Než o tendru rozhodla a postoupila výsledky radě města, hodnoticí komisi trvalo téměř dva měsíce. Podle informací MF DNES se hledal způsob, jak nabídku spolku Útulek Hradec Králové vrátit do hry.

Když se to nepovedlo, zkoumala komise druhého uchazeče. Některým členům se nezdálo, že neprovozuje útulek, ale má zvířata jen v dočasné domácí péči. Přitom na uznání takové služby přišel i dotaz v průběhu výběrového řízení. Už tehdy úředníci odpověděli jen vyhýbavě.

„To byla otázka jiného uchazeče. O zakázku projevilo zájem asi šest zájemců, ale nabídku nakonec podali jen dva,“ říká Záruba.

I přesto výběrová komise dlouho diskutovala, zda Psí senioři v nouzi splňují zadávací podmínky. Dokonce se do domu zakladatelky spolku v Chrásti na Nymbursku v červnu vypravili na kontrolní návštěvu.

„Sice mám kotce vnitřní, ale splňuji atributy klasického útulku. Splňuji také vedení dočaskářů, i u mě mi pomáhají lidé. Ve vedení a fungování rozdíl mezi námi a útulkem nevidím,“ domnívá se předsedkyně spolku Vendula Wolfová.

Výběrová komise vedla dlouhou polemiku a nechala si od spolku zaslat i doplňující podklady. Nakonec rozhodla těsně 3 ku 2 ve prospěch spolku.

„Právní oddělení tvrdí, že podmínky splnil. Mně se to tak úplně nezdá. Z mého pohledu, ale i z řady dalších důvodů jsem navrhoval výběrové řízení zrušit. Podle zákona to je možné, když zůstal pouze jeden uchazeč,“ vysvětluje svůj postoj Adam Záruba.

Koaliční náraz

Vedle Záruby byla členkou výběrové komise i náměstkyně pro kulturu Ilona Dvořáková (nestr.). Oba tento týden na radě města prosazovali, aby se tendr zrušil a radnice vypsala nové kolo. Jenže s tím narazili u koaličních partnerů. Nejspíš i proto, že Záruba má blízko k lidem z Jaro Jaroměř, kteří se opakovaně objevují na kandidátkách Změny a Zelených. Proti byli hlavně Piráti, kteří takovou možnost označili za „zvláštní.“

„Nedává to smysl, jestliže tu je uchazeč, který je vhodný a dostal prakticky sto procent bodů. Vypadalo by to divně. To bychom mohli rušit tendry tak dlouho, dokud by nevyhrál ten správný,“ upozorňuje pirátský radní Aleš Dohnal. Zároveň kritizuje, že informace z tendru už týdny před jednáním prosakovaly na veřejnost.

„Jaro Jaroměř dělá skvělou práci. Udělalo by mi radost, kdyby útulek provozovali, jenže kvůli chybě nemůžeme zahodit nabídku jiného spolku, která byla bez vad,“ tvrdí Dohnal.

Zdánlivě banální kauza tak může mít politické následky. V hradecké koalici začíná bublat podobný koktejl, jaký stál u rozpadu vedení v minulém volebním období.

2. listopadu 2020

„Je to poměrně vážná věc. Budeme si o tom chtít popovídat v koalici, jak se k sobě budeme chovat. Z mého pohledu toto byla velmi studená sprcha,“ přiznává Záruba.

Ten se chce nyní zbavit agendy městského útulku, přestože si ho teprve před půl rokem vzal pod sebe. Dříve byl útulek jako součást technických služeb pod náměstkem pro majetek Pavlem Vrbickým (Piráti).

„Nejsem si jist, jestli to bude fungovat dobře a ještě bych za to měl nést odpovědnost? To mi nepřijde fér. Budu chtít, aby si to převzal někdo jiný, kdo chtěl toto řešení,“ dodává Záruba.

Zaměstnanec může zpět

Technické služby, pod něž útulek stále formálně patří, řeší ještě jeden problém. Prohrály soud s bývalým zaměstnancem útulku, který dostal výpověď, a musí ho přijmout zpět. Jde o člověka, který sbíral materiály o fungování útulku a pak je zveřejnil. Podle vedení právě kvůli tomu, že očekával výpověď.

„S panem ředitelem jsme se bavili, že ho nechce dát zpátky do útulku, ale na jiné místo v technických službách. Řešit bychom to měli po jeho návratu z dovolené, ale je to plně v jeho kompetenci,“ potvrzuje náměstek Vrbický.