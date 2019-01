Policii se přihlásil řidič dodávky, z níž se utrhl led a rozbil auto

Nehoda se stala v úterý kolem deváté hodiny ráno. Když jednapadesátiletý řidič Škody Octavia jel po obchvatu Jičína směrem od Mladé Boleslavi na Úlibice, z protijedoucí dodávky odlétl kus ledu, prorazil čelní sklo a skončil až na zadním sedadle a zadním okně.

Celou situaci natočila palubní kamera v poškozené škodovce. Ze záběru je patrné, že řidič dodávky o nehodě zřejmě vůbec nevěděl. Led letěl pomaleji než auto, a tak jeho řidič mohl incident mohl vidět maximálně ve zpětném zrcátku.

Když policie záznam zveřejnila, řidič dodávky svůj vůz poznal a sám se přihlásil.

„Přišel na policejní služebnu podat vysvětlení. Dopravní nehoda je v současné době stále v šetření a řidiči ve správním řízení hrozí finanční postih až do výše dva a půl tisíce korun,“ sdělil mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.

Trest by mohl být i vyšší, pokud by se prokázalo, že řidič si nehody všiml a nezastavil. To však řidič odmítl.

Muž má velké štěstí, že letící kus ledu nikoho nezranil. Pokud by totiž řidiči protijedoucího vozu způsobil byť jen lehké zranění, hrozila by viníkovi pokuta až padesát tisíc korun a zákaz řízení na dva roky. Kdyby šlo o těžké zranění, mohl by jít i na dva roky do vězení.

„Zákon jednoznačně stanoví, že řidič musí před jízdou očistit vozidlo,“ znovu upozornil mluvčí.

Podle Brendla se však v souvislosti s neočištěným autem a odlétajícími kusy ledu nedá hovořit o obecném ohrožení. To by musel led poškodit například autobus, v němž cestuje větší množství lidí.