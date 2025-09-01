Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se hádat, útočník pak boxerem zmlátil muže do obličeje. Poškozený přežil jen díky zásahu lékařů. Muž je ve vazbě.
Trutnovští kriminalisté koncem týdne zahájili trestní stíhání muže pro zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví. Obviněný se ho podle nich dopustil v pondělí 25. srpna v nočních hodinách.

„Mladší z mužů měl poškozeného několikrát udeřit takzvaným boxerem do obličeje a způsobit mu taková zranění, která ho bezprostředně ohrožovala na životě,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.

„V době útoku se na místě nacházel ještě další muž. Jednalo se o mladistvého, jehož role na místě je předmětem dalšího prověřování. Po útoku oba muži od ležícího zraněného muže odešli bez poskytnutí jakékoliv pomoci,“ řekla mluvčí.

Napadený muž utrpěl těžká poranění hlavy. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové podstoupil operaci. „Díky poskytnutí vysoce odborné lékařské péče se podařilo muže zachránit,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl, obviněný muž je stíhaný vazebně.

Pětadvacetiletému muži hrozí až desetiletý trest vězení.

