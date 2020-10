Další útok vlků na Broumovsku, chovatel přišel za noc o dvě desítky zvířat

Ministerstvo životního prostředí chystá na škody další peníze a stanoví hranice, jaký počet těchto šelem je v krajině ještě únosný.

„V noci mi volal hlídač, že vidí v ohradě přibližně deset vlků, kteří útočí na ovce a začínají je trhat. Než jsem s dalšími zaměstnanci dojel na místo, snažil se hlídač vlky odehnat křikem, poté světlicemi a petardami. Vlci však nijak nereagovali a dokonce se k hlídači začali přibližovat. Až když jsme dojeli na místo a také jsme začali všichni pálit světlice a dělobuchy, vlci pomalu opouštěli pastevní areál. Přesto nás stále z zpovzdálí sledovali,“ popsal chovatel Jan Šefc z Lachova.

Šefc na Broumovsku chová několik tisíc ovcí. Noční útok nepřežilo osm z nich. Dalších minimálně deset až patnáct jehňat musí nechat utratit.

Stádo má v ohradě a zaměstnává hlídače, který celou noc pastviny obchází s termovizí a zvířata hlídá. „Po posledním zážitku mi chce dát výpověď se slovy, že se nenechá roztrhat vlky,“ dodal Šefc.

Podle Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu, který na ztráty Šefce upozornil, se útoky vlků na Broumovsku opakují a nabývají na intenzitě.

„Problematika vlků na Broumovsku se ochraně přírody vymkla kontrole. Když v noci vyděšený chovatel volá vedení CHKO Broumovska o radu, dostane se mu pouze sdělení, že v této situaci je každá rada drahá. Toto konstatování je pro mě jen potvrzením, že vedení CHKO je nekompetentní a situaci s vlkem na Broumovsku naprosto nezvládá,“ uvedl Kamil Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu.

CHKO Broumovsko páteční noční útok potvrdilo s tím, že na místě byli v sobotu pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny, kam organizace CHKO Broumovsko spadá. Podle tiskové zprávy, které k události vydalo (najdete ji zde), se četnost útoků na podzim zvyšuje. Zvířata se snaží připravit na nadcházející chladné měsíce, kdy je méně potravy.

„Pan Šefc se mi bez problémů dovolal o páteční půlnoci, protože i o víkendech jsme k dispozici na pohotovostních linkách, které jsme zřídili, aby se na nás mohli chovatelé kdykoliv obrátit,“ uvedla vedoucí CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

„Bylo znát, že má obavy. Hlídač, bohužel, vlky nepřistihl při útoku, ale až v situaci, kdy žrali kořist – a v ní je opravdu každá rada drahá, protože vlci pak mají tendenci se na místo vracet,“ podotkla Heinzelová s tím, že vlky se podařilo zahnat do vzdálenosti zhruba 250 metrů, kde vyčkávali, aby se mohli ke kořisti vrátit.

„Chovatel je během opravy rozbitého oplocení sledoval pomocí termovize. Situace byla vypjatá a ne zcela přehledná. Konzultovali jsme možnost přehnat ovce na zbytek noci do jiné ohrady, ale byly rozplašené. Chovatel opravil oplocení, a dál pokračoval v plašení pomocí světlic. To vlky od návratu odradilo. Samozřejmě, že každý případ následně vyhodnocujeme, bude tak tomu i v tomto případě,“ dodala Heinzelová.

Zabezpečit stádo, jinak pást, výjimečně zastřelit vlka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v loňském roce vyplatil farmářům za ztráty na hospodářských zvířatech díky útokům vlků 2,2 milionů korun. Za letošní rok bude tato částka pravděpodobně ještě vyšší.

„Situace s vlky na Broumovsku je potřeba urychleně řešit na státní úrovni. Doufám, že k situaci ohledně útoků zaujme postoj ministerstvo životního prostředí. Opakované útoky na hospodářská zvířata již nejsou ojedinělá či náhodná. Nechci, aby pastevectví na Broumovsku zaniklo a Broumovsko se postupně stalo skanzenem, kde lidé nebudou moci aktivně žit a chovat svá hospodářská zvířata,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Agentura ochrany přírody a krajiny na webu uvedla, že existují standardy na ochranu stád i vlků.

„Mezi hlavní doporučující zabezpečení pasených zvířat před útoky vlka patří elektrické mobilní ohradníky ideálně v kombinaci s pasteveckými psy a změna organizace pastvy. Tedy častější přehánění, zahánění na noc či menší stáda,“ uvedla agentura s tím, že ochranu stád lze čerpat peníze. Stejně jako lze proplatit škody způsobené vlky, jen je musí chovatel nahlásit do 48 hodin. Chystá se také finanční podpora spojená s náročnějším způsobem organizování pastvy.

Podle Heinzelové Jan Šefc elektrický ohradník nevyužívá. „Pastvina je ohrazena uzlíkovým pletivem cca 1,1 metru vysokým, bez elektrického proudu. Takové oplocení je dostatečné, aby udrželo ovce v pastvině, ale nezabrání útoku vlků,“ popsala vedoucí CHKO Broumovsko.

Podle agentury je také možný odstřel vlka, ale pouze u problémových jedinců.

„Jedním z témat, která řeší Program péče o vlka obecného, jsou takzvaní problémoví vlci. Cílem je nastavit takový systém, kdy stát bude umět problematické jedince definovat, poznat, řešit i eliminovat. Vlk, který bude opakovaně překonávat kvalitně provedená ochranná opatření hospodářských zvířat, bude klasifikován jako problematický a bude možné řešit jeho odstranění z populace. Tato možnost formou výjimky podle zákona číslo 114/1992 Sbírky existuje již dnes,“ upozornila agentura ochrany přírody.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že situaci sleduje a komentuje prostřednictví své organizace - Agentury pro ochranu přírody a krajiny. „Na Broumovsku jsou aktuálně střety člověka s vlkem asi nejčetnější, jinak se samozřejmě vlk vyskytuje i v jiných územích Česka jako je oblast Beskyd, Bílých Karpat a další,“ uvedla zástupkyně mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

„MŽP si je vědomo toho, že návrat celoevropsky přísně chráněného vlka do naší krajiny s sebou v posledních dvou letech přináší řadu konfliktů. Letos na jaře jsme proto představili Program péče o vlka. Kromě zavedených dotací pro chovatele připravujeme také novou legislativu – novelu zákona, která umožní platit například i náklady na veterináře a odvoz do kafilerie,“ popsala Pospíšilová.

Podle ní zmiňovaný program je souborem opatření, která mají omezit škody vlkem a snížit počet konfliktů s touto šelmou. Program má stanovit také to, kolik vlků v budoucnu česká krajina snese. Následně je chce ministerstvo sečíst. „Pokud by byla překročena jistá hranice, intervenovali bychom u Evropské komise a žádali o změnu podmínek fungování vlka na našem území, jako to mají třeba na Slovensku,“ dodala Pospíšilová.