Útočník z nákupního centra v Hradci Králové jde do vazby, hrozí mu až 20 let

„Soud v neděli návrhu na vazbu vyhověl,“ uvedla bez bližších podrobností mluvčí hradecké policie Andrea Muzikantová. Soud o vazbě rozhodoval od nedělních 14:00.
Motivem násilného činu v hradeckém obchodním centru Futurum byly podle kriminalistů osobní vztahy a hádka. Podle webu Novinky.cz se to stalo v nehtovém studiu ve druhém patře. CNN Prima News citovala svědkyni, podle níž do nehtového studia vběhl Vietnamec se sekáčkem. Policisté kvůli tomu evakuovali z obchodního centra přes 1500 lidí.
Útočníka policie zadržela v pátek v nemocnici, v sobotu ho obvinili. „Muž udeřil druhého cizince nejdříve teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. V útoku dále pokračoval sečnou zbraní – sekáčem, a napadenému tak způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem. Další zraněnou osobou byla pětadvacetiletá žena, náhodná svědkyně konfliktu,“ řekla v sobotu mluvčí Muzikantová.
Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu
Na ozbrojeného muže, který se pohybuje s chladnou zbraní po obchodním centru a útočí na jiné lidi, upozornilo policii na tísňové lince několik volajících po páteční 17. hodině. Na místo vyrazily hlídky i zásahová jednotka. Kvůli pátrání po útočníkovi policie evakuovala nakupující i personál. Budovu muselo opustit 1500 až 2000 lidí. Zasahující hasiči jim poskytli zázemí v autobusech a vozech, než se návštěvníci mohli vrátit třeba pro svá auta.
Napadený muž podle záchranné služby utrpěl vážné bodné zranění na trupu, žena měla lehké řezné zranění na uchu. Záchranáři je převezli do fakultní nemocnice. Jeden z nich si tam na pohotovosti všiml útočníka, jehož někdo do nemocnice také zavezl. Tam si pro něj došli kriminalisté. Byl opilý, nadýchal 1,7 promile.
Před páteční 20. hodinou se obchodní centrum mohlo vrátit s omezeními k běžnému provozu.Podobný případ se stal v obchodní zóně v Hradci Králové loni v únoru, kdy sedmnáctiletý mladík zabil nožem dvě prodavačky. Policisté ho krátce po útoku zadrželi. Soud ho v říjnu potrestal devítiletým vězením a zabezpečovací detencí.