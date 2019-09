Soudy odmítly potrestat pokousání dítěte, majitelé psa unikli i pokutě

Ústavní soud ve čtvrtek zamítl stížnost dívky, jejíž rodina s postoupením případu do přestupkového řízení nesouhlasila. Poukazovala na údajně neefektivní a netransparentní trestní stíhání.

„Ústavní soud nezjistil v tomto případě, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, že by to vyvolávalo pochybnosti a poskytovalo poškozenému možnost uplatnit tuto námitku,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.



Soud připomněl například to, že dívka nebyla v bezprostředním ohrožení života a vyléčila se.

Neštěstí se stalo v lednu 2017. Majitelé psa uklízeli sníh a nechali otevřenou bránu zahrady, odkud doga utekla na volné prostranství. Opodál napadla tehdy sedmiletou holčičku. Pokousala ji kolem očí a nosu a na temeni. Zranění si vyžádalo třítýdenní léčení včetně devítidenní hospitalizace, ošetření v celkové anestezii a rizika trvalých následků. Podle rodiny dívka prodělala několikahodinovou operaci obličeje a dočasně přišla o zrak. Dodnes má na obličeji jizvy.



„Policejní vyšetřovatel případ předal státnímu zástupci s návrhem na obžalobu pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekla krajská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Spis byl u Ústavního soudu, vysvětluje úřad, proč nerozhodl

Obžaloba vinila majitele tibetské dogy, že zvíře nezabezpečili, aby nemohlo utéct z pozemku. U soudu jim hrozil až rok vězení. Trutnovský soud ale dospěl k závěru, že způsobené zranění nedosahuje intenzity zohyzdění, jak je definuje trestní zákoník. Zvažoval změnu právní kvalifikace na lehké ublížení na zdraví z nedbalosti, nicméně nakonec konstatoval, že o žádný trestný čin nešlo.

„V dubnu 2018 nám přišla informace, že případ byl postoupen Městskému úřadu v Trutnově k přestupkovému řízení,“ potvrdila Prachařová.



Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Vycházel také z výpovědí nezletilých svědků, podle kterých dívenka psa hladila, přestože na ni vrčel. Nebyla navíc pod dozorem žádného dospělého.

Úřad v Trutnově měl rok od pravomocného rozhodnutí soudu, aby případ projednal v přestupkovém řízení. Lhůta začala běžet 25. dubna 2018.

„Protože rodiče nesouhlasili s verdiktem a obrátili na Ústavní soud, úředníci nemohli přestupek včas projednat. Soud si vyžádal spis a vrátil nám ho až po uplynutí promlčecí doby. Museli jsme proto přestupek odložit,“ řekla mluvčí trutnovského úřadu Michaela Dědková.

I kdyby však úředníci měli spis k dispozici, mohli by se podle Dědkové dostat do svízelné situace. „Kdybychom rozhodli o potrestání a Ústavní soud by poté rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání, bylo by naše rozhodnutí neplatné,“ uvedla.

Rodina zkusí ještě civilní žalobu, nebude to však mít lehké

Problém je, že zatímco v případě trestního řízení a jednání u soudů se promlčecí doba přerušuje, při projednávání stížnosti u Ústavního soudu dál běží.

„Podle zákona je promlčecí doba rok od posledního rozhodnutí. Ústavní soud se sem však nepočítá. Nejpozději je možné rozhodnout tři roky od spáchání přestupku,“ uvedl Jaroslav Tomáš z přestupkového oddělení trutnovského úřadu.

Pokud by se řízení u Ústavního soudu započítávalo, mohli by úředníci případ projednávat až do ledna 2020.

„Rodina je přesvědčena, že to řízení mělo být rozhodováno a projednáno před soudní instancí,“ řekl novinářům advokát rodiny Tomáš Kaplan. Rodina podle něj nyní zváží podání civilní žaloby, bez prokázání viny v trestním či přestupkovém řízení je to však komplikované.