Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

O stížnosti zatím není rozhodnuto, řekla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
Tůma vinu popíral. Královéhradecký soud mu původně uložil doživotí. Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil na 30 let. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, výjimečný trest vyhodnotil jako přiměřený okolnostem.
„Možnosti jeho resocializace jsou zcela minimální s ohledem na negativní vývoj jeho osobnosti, kdy jde o velmi nebezpečnou osobu. Trestné činnosti zjevně nelituje, následky činu si neuvědomuje, naopak je schopen pokusit se přenést trestní odpovědnost zcela na druhou osobu,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Žhářský útok v městské části Plotiště nad Labem Tůma podle obžaloby plánoval. Chtěl se pomstít majiteli budovy, vnukovi uhořelého muže, který měl v té době vztah s Tůmovou bývalou přítelkyní. Na místo činu si přinesl hořlavinu a založil oheň. Věděl, že uvnitř je přinejmenším senior a jeho pes.
|
Trest za zapálení domu, v němž uhořel senior, platí. Muž si odsedí 30 let
Několik dní po požáru vylákal Tůma k slepému rameni Labe svého známého, který s ním byl u založení požáru a požadoval peníze za to, že nebude proti pachateli svědčit. Tůma se zbraní v ruce muže donutil, aby se svlékl donaha, a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Napadenému se podařilo utéct a přivolat pomoc.
Obžaloba vinila Tůmu ještě z přípravy vraždy vnuka uhořelého muže. Pokusil se ho vylákat k hradeckému lesnímu hřbitovu, kde ho chtěl zabít, mínili žalobci. Podle odvolacího senátu se ale neprokázalo, co chtěl Tůma na schůzce udělat.
|
6. května 2025
Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie dospěli k závěru, že náprava obžalovaného je nemožná a je pravděpodobné, že by v násilném jednání pokračoval. Zjistili trvalou poruchu osobnosti, paranoidní myšlení nebo výrazně sníženou sociální citlivost. S posudky Tůma nesouhlasil, jeho advokát požadoval nové.