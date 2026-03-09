Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Autor: ,
  10:11
Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se Tůma podle obžaloby pokusil zabít svědka události.
Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní trest. (8. listopadu 2024) | foto: Ladislav Pošmura

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové
Požár domu v Plotištích nad Labem (25. září 2023)
Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové
Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové
11 fotografií

O stížnosti zatím není rozhodnuto, řekla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Tůma vinu popíral. Královéhradecký soud mu původně uložil doživotí. Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil na 30 let. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, výjimečný trest vyhodnotil jako přiměřený okolnostem.

„Možnosti jeho resocializace jsou zcela minimální s ohledem na negativní vývoj jeho osobnosti, kdy jde o velmi nebezpečnou osobu. Trestné činnosti zjevně nelituje, následky činu si neuvědomuje, naopak je schopen pokusit se přenést trestní odpovědnost zcela na druhou osobu,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Žhářský útok v městské části Plotiště nad Labem Tůma podle obžaloby plánoval. Chtěl se pomstít majiteli budovy, vnukovi uhořelého muže, který měl v té době vztah s Tůmovou bývalou přítelkyní. Na místo činu si přinesl hořlavinu a založil oheň. Věděl, že uvnitř je přinejmenším senior a jeho pes.

Trest za zapálení domu, v němž uhořel senior, platí. Muž si odsedí 30 let

Několik dní po požáru vylákal Tůma k slepému rameni Labe svého známého, který s ním byl u založení požáru a požadoval peníze za to, že nebude proti pachateli svědčit. Tůma se zbraní v ruce muže donutil, aby se svlékl donaha, a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Napadenému se podařilo utéct a přivolat pomoc.

Obžaloba vinila Tůmu ještě z přípravy vraždy vnuka uhořelého muže. Pokusil se ho vylákat k hradeckému lesnímu hřbitovu, kde ho chtěl zabít, mínili žalobci. Podle odvolacího senátu se ale neprokázalo, co chtěl Tůma na schůzce udělat.

6. května 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie dospěli k závěru, že náprava obžalovaného je nemožná a je pravděpodobné, že by v násilném jednání pokračoval. Zjistili trvalou poruchu osobnosti, paranoidní myšlení nebo výrazně sníženou sociální citlivost. S posudky Tůma nesouhlasil, jeho advokát požadoval nové.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Urgentní pátrání bylo úspěšné. Třináctiletou dívku z východních Čech našli

Policejní auto.

Třináctiletá dívka z České Skalice na Náchodsku, po níž bylo dnes vyhlášeno pátrání, se odpoledne našla. Podle policie byla vypátrána ve Dvoře Králové nad Labem a je v pořádku.

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...

Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

9. března 2026  10:11

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu v neděli zemřel, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:21,  aktualizováno  16:42

Husar i Papageno. Muzeum Podkrkonoší připomíná zlatou éru perníkářství

Výstava Krása světa perníkářských forem v trutnovském Muzeu Podkrkonoší

Výstavu vzácných dřevěných forem z 18. a 19. století a jejich odlitků připravilo na jaro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Dokládá silnou tradici perníkářského řemesla v regionu a um tehdejších řezbářů....

8. března 2026  7:02

Druhá, ale šťastná. Maděrová o rivalitě s kamarádkou: Učí mě japonsky, já ji česky

Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...

Hned v cílovém prostoru se objaly a s úsměvem si blahopřály. Že Zuzana Maděrová právě prohrála s Cubaki Mikiovou už ve druhém finále závodu Světového poháru za sebou? Nevadí, stále jsou kamarádky. A...

7. března 2026  16:03

Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)

Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi. První se otevře tříkilometrový úsek v Královci, který se v Lubawce napojí na už hotovou rychlostní...

7. března 2026  8:12

Postupový hattrick jako pomsta za vyhazov? Někdy je potřeba udělat změnu, řekl Moses

Stephen Moses z Hradce Králové (uprostřed) slaví hattrick a vyhrané utkání.

Že by sportovní pomsta za to, že se v průběhu letošní sezony stal z posily téměř nepotřebným hráčem, kterého v jejím poslali jinam? „Někdy to tak ve sportu je, že potřebujete změnu, takové věci se...

6. března 2026  22:17

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Velkou slávu ve Špindlu zasáhla nehoda mladé Bulharky. Je mi jí líto, říká Maděrová

Zuzana Maděrová ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Sotva vyšla na prostranství před jedním z obchodů ve Špindlerově Mlýně, obsypala ji skupina dětí a dalších fanoušků. Někdo chtěl podpis, jiný zase společnou fotku. Zuzana Maděrová, olympijská vítězka...

6. března 2026  20:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ŘSD zvýší počet odpočívadel na dálnicích. Přidá hlavně parkoviště pro kamiony

„Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce během šesti let zvýšit počet odpočívadel na dálnicích z nynějších 150 téměř na 200. Přidat chtějí silničáři hlavně parkovací místa pro kamiony, na konci roku...

6. března 2026  13:27

Srážku lyžaře a bulharské reprezentantky šetří česká policie jako ublížení na zdraví

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Úterní srážku lyžaře a bulharské snowboardistky Maleny Zamfirovové ve Špindlerově Mlýně policie šetří pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Oba aktéři jsou cizinci, utrpěli vážná...

6. března 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.